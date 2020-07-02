Ароматно-сочный фаршированный перец: как приготовить вкусное блюдо

Пикантный фаршированный перец, политый соусом, – просто невероятно вкусно!

Перец фаршированный – несложное блюдо, которое потрясающее на вкус.

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Неизменным ингредиентом этого блюда является сам болгарский перец. А вариантов того, с чем приготовить фаршированный перец, есть множество. Едва ли не самым распространенным является перец, фаршированный мясом и рисом. Начинить перец можно также разнообразными овощами, грибами, сыром, а также крупами и даже макаронами.

Готовить их можно в духовке, микроволновке, на гриле, в мультиварке или просто на плите. Перцы тушат в бульоне, подливке или сметане. Подают фаршированные перцы, полив соусом, в котором они готовились.

Фаршированный перец

Перец болгарский (среднего размера) - 16 шт.

Фарш мясной - 1 кг

Лук репчатый - 2 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Рис (сырой) - 4 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Перец черный (молотый) - 1 ч. л.

Для подливы

Лук репчатый - 2 шт.

Морковь - 3 шт.

Томатная паста (с горкой) - 2 ст. л.

Соль - 2 ч. л.

Сахар - 2 ч. Л.

Лист лавровый - 1 шт.

Перец черный горошком - 6 шт.

Перец душистый горошком - 6 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Масло - 100 мл

Вода

Сметана - 200 г

Мука - 3 ст. л.

Отварить рис до полуготовности в большом количестве воды без соли.

У перцев вырезать хвостики, а также прожилки внутри с семенной серединкой.

Приготовление фарша. В миску выложить мясной фарш, рис, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец. Лук натереть на терке, отжать сок и положить к фаршу. Хорошо перемешать. Накрыть миску с фаршем пленкой или тарелочкой и оставить минут на 20-30.

Приготовление подливы. Лук нарезать не очень мелко, морковь потереть на крупной терке и обжарить до прозрачности. Добавить соль, сахар и томатную пасту. Перемешать и жарить еще 2-3 минуты. Готовую зажарку переложить в кастрюлю.

Заполнить каждый перец фаршем. На небольшом количестве масла подпечь перцы со всех сторон до золотинки. Обжаренные перцы выложить в кастрюлю поверх зажарки.

Залить водой таким образом, чтобы верхний слой не был полностью покрыт. Положить на огонь и довести до кипения. Добавить чеснок, нарезанный дольками, перец горошком и лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 40 минут.

Приготовление заливки. Смешать сметану с мукой и влить немного бульона из кастрюли с перцами. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Хорошо полить заливкой все перцы. Дать закипеть. Протушить еще 10 минут.

Перец, фаршированный курицей и грибами

Перец болгарский крупный - 6 шт.

Фарш куриный - 500 г

Рис - 0,5 ст.

Шампиньоны - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 2-3 дольки

Томатная паста - 2 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Соль, перец - по вкусу

Лавровый лист - 2 шт.

Душистый перец - 2 шт.

Морковь, чеснок и лук мелко нарезать. Обжарить на подсолнечном масле. Затем добавить томатную пасту. Перемешать и обжаривать, помешивая, пару минут, до легкого аромата.

Часть обжаренных овощей выложить в миску с фаршем, грибами и рисом. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать.

Вторую часть овощей выложить в кастрюлю, добавить сметану, перемешать.

Перец начините фаршем, выложить в кастрюлю. Влить воды так, чтобы она покрывала перец почти полностью. Добавить соль, лавровый лист и душистый перец. Довести до кипения, уменьшить огонь. Накрыть крышкой и готовить на умеренном огне до готовности (около тридцати минут).

Подавать готовый фаршированный перец можно, присыпав зеленью.

Перец, фаршированный сыром и мясом

Болгарский перец - 2 шт.

Фарш мясной - 300 г

Помидоры - 1 шт.

Сыр любой - 100 г

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Сладкие болгарские перцы разрезать на две половинки и очистить от семян. Начинить половинки перца подготовленным как обычно мясным фаршем.

Помидор нарезать кружочками и выложить его на каждый перчик поверх фарша. Обильно посыпать тертым сыром. Отправить в духовку. Запекать в течение 20-25 минут.

Готовое блюдо посыпать зеленью. На гарнир можно подать рис, молодую картошечку.

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