День войск связи Украины: история праздника, поздравления в стихах и картинках

Сегодня свой профессиональный отмечают украинские военные связисты.

Сегодня, 8 августа, отмечается День войск связи Вооруженных сил Украины - профессиональный праздник украинских военных связистов.

День войск связи: история праздника

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Этот профессиональный праздник основан в феврале 2000 года указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства.

Датой празднования Дня войск связи определено 8 августа. Именно в этот день в 1920 году в Киеве на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах. Это и стало началом истории войск связистов.

Сейчас же невозможно представить ни одного воинского формирования без связистов - ведь они обеспечивают постоянное взаимодействие между подразделениями, обеспечивая высокую боевую готовность, оперативность и надежность управления войсками.

Поздравления с Днем войск связи Украины

***

День войск связи Украины,

У связистов — именины,

Связисты, вас мы поздравляем,

В работе качества желаем,

Чтоб связь, на миг не прерывалась,

Всегда надежной оставалась!

Ведь без нее, никак нельзя,

И этот тост, за вас, друзья!

***

Связисты для страны творят

Лишь важные и добрые дела,

И вот уж несколько десятков лет подряд

Они на службе, чтобы Родина спала

Спокойно. Поздравок готов давно,

И зачитать его желает каждый,

Пускай сегодня белое вино

Рекой прольется, в этот праздник славный.

***

Связь в войсках так важна,

Без неё там — никуда!

Посему Украина

Отмечает на ура!

Мы желаем, чтобы день

Выдался у вас весёлый,

Чтобы праздник интересный

Провели в садах и школах!

Чтоб о войсках связи все узнали,

Стал бы шире кругозор,

А в конце салют для всех, —

Неба пламенный узор!

***

Всем связистам Украины,

Шлем горячий мы привет,

Едины мы в своем порыве,

Ведь без связи дела нет!

С Днем войск связи поздравляем,

И хотим вам пожелать,

Службу выполнять исправно

И связь на уровне держать!

***

Связные в армии необходимы, как никто,

Ведь чтоб координировать атаку,

Необходима связь, и вот оно –

Связные восстановят провод махом.

Мы поздравляем с праздником сегодня

Тех, кто в связных войсках служил,

И поздравок читаем точный

О том, чтоб каждый долго и прекрасно жил.

***

Связь на поле боя – средство, без которого

Ни один не провести маневр.

Точно скажем вам, что воина такого

Рад в своем распоряжении иметь полковник и майор.

В День войск связи Украины поздравляем

Всех, кто праздник отмечает свой,

Поздравок серьезный зачитаем

И отправимся за праздничный мы стол, домой.

***

В украинской армии связисты исключительно необходимы — они регулируют атаку, без их службы армия была бы, как без рук. Вы — пауки, которые связывают паутину целых войск в единое целое. Желаем же в день связиста быть незаменимыми на службе и быть проводниками только хороших новостей!

***

Связист — самый ценный солдат украинской армии: если его нет, она как паутина с порванными нитями. Чем выше звание связиста, тем он ценнее, так что в твой профессиональный праздник желаю тебе быть самым ценным служащим нашей армии!

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