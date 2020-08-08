День войск связи Украины: история праздника, поздравления в стихах и картинках
Сегодня, 8 августа, отмечается День войск связи Вооруженных сил Украины - профессиональный праздник украинских военных связистов.
День войск связи: история праздника
Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц
Этот профессиональный праздник основан в феврале 2000 года указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства.
Датой празднования Дня войск связи определено 8 августа. Именно в этот день в 1920 году в Киеве на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах. Это и стало началом истории войск связистов.
Сейчас же невозможно представить ни одного воинского формирования без связистов - ведь они обеспечивают постоянное взаимодействие между подразделениями, обеспечивая высокую боевую готовность, оперативность и надежность управления войсками.
Поздравления с Днем войск связи Украины
***
День войск связи Украины,
У связистов — именины,
Связисты, вас мы поздравляем,
В работе качества желаем,
Чтоб связь, на миг не прерывалась,
Всегда надежной оставалась!
Ведь без нее, никак нельзя,
И этот тост, за вас, друзья!
***
Связисты для страны творят
Лишь важные и добрые дела,
И вот уж несколько десятков лет подряд
Они на службе, чтобы Родина спала
Спокойно. Поздравок готов давно,
И зачитать его желает каждый,
Пускай сегодня белое вино
Рекой прольется, в этот праздник славный.
***
Связь в войсках так важна,
Без неё там — никуда!
Посему Украина
Отмечает на ура!
Мы желаем, чтобы день
Выдался у вас весёлый,
Чтобы праздник интересный
Провели в садах и школах!
Чтоб о войсках связи все узнали,
Стал бы шире кругозор,
А в конце салют для всех, —
Неба пламенный узор!
***
Всем связистам Украины,
Шлем горячий мы привет,
Едины мы в своем порыве,
Ведь без связи дела нет!
С Днем войск связи поздравляем,
И хотим вам пожелать,
Службу выполнять исправно
И связь на уровне держать!
***
Связные в армии необходимы, как никто,
Ведь чтоб координировать атаку,
Необходима связь, и вот оно –
Связные восстановят провод махом.
Мы поздравляем с праздником сегодня
Тех, кто в связных войсках служил,
И поздравок читаем точный
О том, чтоб каждый долго и прекрасно жил.
***
Связь на поле боя – средство, без которого
Ни один не провести маневр.
Точно скажем вам, что воина такого
Рад в своем распоряжении иметь полковник и майор.
В День войск связи Украины поздравляем
Всех, кто праздник отмечает свой,
Поздравок серьезный зачитаем
И отправимся за праздничный мы стол, домой.
***
В украинской армии связисты исключительно необходимы — они регулируют атаку, без их службы армия была бы, как без рук. Вы — пауки, которые связывают паутину целых войск в единое целое. Желаем же в день связиста быть незаменимыми на службе и быть проводниками только хороших новостей!
***
Связист — самый ценный солдат украинской армии: если его нет, она как паутина с порванными нитями. Чем выше звание связиста, тем он ценнее, так что в твой профессиональный праздник желаю тебе быть самым ценным служащим нашей армии!
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram