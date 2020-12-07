Сегодня украинки по всему миру берут участие во флешмобе, посвященном украинскому платку.

Сегодня, 7 декабря, отмечается Всемирный день украинского платка. Праздник появился совсем недавно, но благодаря диаспоре он сразу же приобрел статус всемирного.

Как возник День украинского платка

День украинского платка начали отмечать всего год назад по инициативе группы общественных деятелей, актеров и успешных женщин Украины. Винницкие активистки начали празднование дня, посвященного украинскому платку, 7 декабря 2019 года.

Читайте такжеДень Екатерины: красивые открытки и лучшие поздравления в стихах и прозеУчрежден праздник с целью, чтобы объединить женщин разных профессий, возраста и национальности для сохранения украинских традиций. Ведь издавна в украинских семьях оберегом, символом любви и согласия служил именно платок.

Девушки и женщины ранее носили платок в течение всего года. При этом он был обязательным головным убором замужней женщины. Платок был признаком социального положения женщины: молодые женщины носили белые или яркие платки, старшие женщины – темные, вдовы – черные. Он также свидетельствовал и об уровне достатка семьи, ведь состоятельные женщины покрывали голову платками из дорогих тканей, бедные – из более дешевых.

День украинского платка: традиции праздника

В этот день по случаю праздника украинки в разных странах мира принимают участие во флешмобе "Сделай фото с платком". Суть его заключается в том, чтобы надеть платок, сфотографироваться в нем, после чего выложить фотографию в социальных сетях с хештегами #Берегине_моя_українська_хустко #УкраїнськаХустка.

В прошлом году Всемирный день украинского платка отметили общины нескольких стран, в частности Испании, Канады и США.

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Автор: Алина Вишневская