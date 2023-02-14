Самые теплые и душевные поздравления с Днем святого Валентина для лучших из лучших - мужчин, которые сейчас защищают нашу землю.

Сегодня - День святого Валентина. К сожалению, в этом году многие влюбленные празднуют его далеко друг от друга, и немало поздравлений в этот день полетит на фронт. Пусть все слова любви, сказанные или написанные сегодня, согревают души и сердца наших защитников.

Ранее мы публиковали самые романтичные поздравления с Днем святого Валентина 2023 для влюбленных.

День святого Валентина - поздравления в открытках и прозе

С Днем влюбленных, мой защитник! Преклоняюсь перед твоей отвагой и мужеством. Благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. Возвращайся поскорее.

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Мы далеко друг от друга, но с каждым днем ​​наша любовь крепнет. Я тебя очень люблю и скучаю. Надеюсь, что мы скоро встретимся - в конце концов эта война закончится, и мы будем рядом. С Днем святого Валентина, мой самый лучший!

С Валентиновым днем, мой герой и рыцарь!

Нет роднее глаз, чем твои, нет сильнее рук, чем твои, нет лучшего в мире, чем ты!

Когда читаю твои сообщения, мне хочется поскорее услышать тебя... Чтобы слова из бумаги, с экранов монитора и телефона согрелись теплом твоего голоса.

Когда слышу твой голос, мечтаю скорее тебя увидеть... Ведь взгляды искреннее слов.

Когда смотрю на твою фотографию, хочу прикоснуться к тебе, чтобы почувствовать тепло твоих рук. Возвращайся скорее, люблю.

Подобно птице, летит моя душа, когда ты рядом со мной. Теперь я понимаю смысл слов "выросли крылья", ведь если твой любимый мужчина с тобой, ты будто начинаешь летать. Мне удалось почувствовать это чувство. В моих мечтах только ты и я хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю!

Никто не сможет любить тебя посильнее! Я благодарна небесам, что встретила тебя! Ты - мое настоящее сокровище, мой герой. С нетерпением жду встречи! Считаю дни, когда смогу снова взять тебя за руку. Люблю и обнимаю. С Днем всех влюбленных!

Жить следует хотя бы для того, чтобы снова просыпаться в твоих объятиях. Пусть моя любовь хранит тебя! С Днем святого Валентина!

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