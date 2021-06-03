3 июня отмечается день памяти двух православных святых - Римского императора Константина и его матери святой Елены. Константин был праведным христианином, который отстаивал веру в Римской Империи. Он перенес столицу в Византию, переименовав ее в Константинополь, а также объявил христианство государственной религией.
Константин - это учтивый и деликатный мужчина. Он очень не любит когда на него давят или скидывают ответственность. Константин очень любит детей и часто их балует. У него острое чувство справедливости.
Поздравления с именинами Константина
Поздравляем Константина,
Костя — лучший из людей.
В голове его корзина
Креативнейших идей!
Милый Костя, будь же счастлив!
Не хотим, чтоб ты погас.
В нашей жизни ты участвуй,
Не забудь, приятель, нас.
***
Мы, Костя, от души
Тебя все поздравляем,
Послушать поспеши
Все то, что пожелаем.
Пусть в море бытия
Не будет непогоды.
И, путь ты свой пройдя,
Забудешь все невзгоды.
***
Не имя красит человека,
Но красит имя человек.
Костя, желаем тебе счастья,
Здоровья крепкого навек.
Настойчивость и трудолюбие
Пусть принесут тебе успех.
Любви и нежности желаем!
Чтоб был всегда счастливей всех!
Костя, помни об одном —
Счастлив тот, чей светлый дом,
Угощением встречает,
В праздник гостя ожидает.
Не печалься. Не грусти.
Ты обиды все прости,
Знай — сегодня повезет,
Ведь тебя лишь счастье ждет!
***
Константин — ты «стойкий», «постоянный»,
Твое имя это подтверждает.
Ты — надежный, лучший среди равных,
Счастья, Костя, я тебе желаю!
У тебя День Ангела — прекрасный,
Искренний, душевный, теплый праздник.
Пусть он будет радостным и классным!
Пусть сюрпризов будет больше разных!
Костя, с именинами тебя поздравляем,
Жить в любви, в достатке желаем,
Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье,
Пускай всегда отличным будет настроенье.
Живи и радуйся каждому дню,
Пусть ангелы хранят судьбу твою,
Пускай мечты всегда сбываются,
Пусть счастье тебе мило улыбается.
***
Костя, я тебя от души поздравляю. Константин значит "стойкий", а поэтому пожелаю тебе преодолеть любой ветер жизни и ураган судьбы, словно стойкий солдатик. Желаю не теряться в паутине прошлого, не сомневаться в светлом будущем и не упускать своего счастья в настоящем.
***
Дорогого Константина сегодня поздравляю, огромного счастья и большой любви ему пожелаю. Костя, будь таким же добрым, милым, отзывчивым, умным, успешным, весёлым, ловким и смелым. Пусть тебе удаётся любое дело, пусть будет прочным твоё здоровье, пусть твоя жизнь будет благополучной.
***
Сильного и уверенного, мужественного и доброго Константина от чистого сердца поздравляю. Хочу пожелать бесконечного везения в твоих делах и любой работе, несказанного счастья в жизни, великолепных успехов в деятельности и неимоверно крепкой и искренней любви.
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