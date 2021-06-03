Душевные поздравления с Днем ангела Константина.

3 июня отмечается день памяти двух православных святых - Римского императора Константина и его матери святой Елены. Константин был праведным христианином, который отстаивал веру в Римской Империи. Он перенес столицу в Византию, переименовав ее в Константинополь, а также объявил христианство государственной религией.

Константин - это учтивый и деликатный мужчина. Он очень не любит когда на него давят или скидывают ответственность. Константин очень любит детей и часто их балует. У него острое чувство справедливости.

Поздравления с именинами Константина

Поздравляем Константина,

Костя — лучший из людей.

В голове его корзина

Креативнейших идей!

Милый Костя, будь же счастлив!

Не хотим, чтоб ты погас.

В нашей жизни ты участвуй,

Не забудь, приятель, нас.

***

Мы, Костя, от души

Тебя все поздравляем,

Послушать поспеши

Все то, что пожелаем.

Пусть в море бытия

Не будет непогоды.

И, путь ты свой пройдя,

Забудешь все невзгоды.

***

Не имя красит человека,

Но красит имя человек.

Костя, желаем тебе счастья,

Здоровья крепкого навек.

Настойчивость и трудолюбие

Пусть принесут тебе успех.

Любви и нежности желаем!

Чтоб был всегда счастливей всех!

Костя, помни об одном —

Счастлив тот, чей светлый дом,

Угощением встречает,

В праздник гостя ожидает.

Не печалься. Не грусти.

Ты обиды все прости,

Знай — сегодня повезет,

Ведь тебя лишь счастье ждет!

***

Константин — ты «стойкий», «постоянный»,

Твое имя это подтверждает.

Ты — надежный, лучший среди равных,

Счастья, Костя, я тебе желаю!

У тебя День Ангела — прекрасный,

Искренний, душевный, теплый праздник.

Пусть он будет радостным и классным!

Пусть сюрпризов будет больше разных!

Костя, с именинами тебя поздравляем,

Жить в любви, в достатке желаем,

Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье.

Живи и радуйся каждому дню,

Пусть ангелы хранят судьбу твою,

Пускай мечты всегда сбываются,

Пусть счастье тебе мило улыбается.

***

Костя, я тебя от души поздравляю. Константин значит "стойкий", а поэтому пожелаю тебе преодолеть любой ветер жизни и ураган судьбы, словно стойкий солдатик. Желаю не теряться в паутине прошлого, не сомневаться в светлом будущем и не упускать своего счастья в настоящем.

***

Дорогого Константина сегодня поздравляю, огромного счастья и большой любви ему пожелаю. Костя, будь таким же добрым, милым, отзывчивым, умным, успешным, весёлым, ловким и смелым. Пусть тебе удаётся любое дело, пусть будет прочным твоё здоровье, пусть твоя жизнь будет благополучной.

***

Сильного и уверенного, мужественного и доброго Константина от чистого сердца поздравляю. Хочу пожелать бесконечного везения в твоих делах и любой работе, несказанного счастья в жизни, великолепных успехов в деятельности и неимоверно крепкой и искренней любви.

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Автор: Екатерина Пулатова