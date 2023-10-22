В день свекрови и тещи поблагодарите их за сына или дочь, ведь они у них и у вас - самые лучшие.

Ежегодно в конце октября в мире отмечают необычный праздник - Международный день тещи и свекрови. Как он появился, какие традиции этого дня и что можно пожелать любимой теще или свекрове в их профессиональный праздник - ниже в материале.

Когда День тещи и его история

Международный День свекрови и тещи ежегодно празднуют в четвертое воскресенье октября. Оригинальное английское название этого праздника - Mother-In-Law Day, в который принято благодарить тех, кто родил любовь вашей жизни.

Свое начало День тещи берет в 1934 году. Как-то 5 марта редактор техасской газеты Джин Хоу написал, что было бы честно отмечать, кроме Дня матери и Дня отца, также День тещи - она же как вторая мама. Было ли все так на самом деле - никто не знает, но идею подхватили, а поздравлять стали не только тещ, но и свекровей. Ведь в переводе с английского Mother-In-Law - это "мама в законе", а их, как известно, у супругов две.

Видео дня

Сначала День свекрови и тещи отмечали в марте, но позже перенесли дату. Это неофициальный праздник, но у него немало поклонников во всем мире. Относительно недавно стали отмечать День тещи в Украине.

В 2023 году Международный день тещи и свекрови выпадает на 22 октября.

День тещи и свекрови - поздравления и открытки

Спасибо, теща дорогая,

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно

За мудрость, ум и доброту!

***

Дорогая, тёща! В этот праздник, который, конечно, важнее Нового года, я желаю вам терпения, долголетия, здоровья и, чтоб запас шуток у Вашего зятя, не исчерпался никогда!

***

Поздравления пишу

Для любимой тещи.

Ею очень дорожу,

Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,

Только крепче станет.

А судьба пусть как магнит

Счастье к Вам притянет!

***

С Днём тёщи! Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, весёлой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.

***

Моя мамочка вторая,

Я ценю вас и люблю,

Моя теща дорогая,

Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сбываются мечты,

Повторять готов я снова:

Вы - мой ангел доброты!

***

Желаем расцветать с каждым днем, не обращать внимания на года, быть всегда энергичной, жизнерадостной и сохранять молодость в душе. Желаем неувядающего здоровья и долгих лет жизни! С Днем свекрови!

***

Тебя свекровью не зову,

Как маму я тебя люблю!

Тебя я очень уважаю

И все секреты доверяю!

Тебе хочу я пожелать

Проблем и горестей не знать!

Здоровья, счастья и добра

Тебе на долгие года!

***

Поздравляю Вас с Днем свекрови! Пусть семейным теплом будет наполнен каждый день, любовью пронизаны будни, а уютом и нежностью — выходные. Желаю, чтобы ангелы берегли Вас от неприятностей, а радость всегда была рядом.

***

Спасибо Вам сердечно говорю,

Отличного мне мужа подарили.

Спасибо Вам ещё раз повторю,

За то, что столько сил в него вложили.

Позвольте в День свекрови пожелать

Вам крепкого здоровья и удачи,

И каждый день с улыбкою встречать,

Всегда счастливой быть, и не иначе.

***

Дорогая мама! Ты замечательная женщина, подарившая жизнь моему мужу и принявшая меня как родную дочку. Желаю тебе только добра и огромного здоровья. Желаю, чтобы на твои плечи никогда не ложилась шаль грусти, печали и усталости. Чтобы в твоем сердце жили только покой, мир и гармония. Чтобы твои нежные глаза всегда сияли от радости, веселья и гордости за твоих детей. С Днем свекрови!

***

Вам желаю в День свекрови

Никогда не унывать.

Много радости, везенья,

Горестей и бед не знать.

Пусть здоровье станет крепче,

Меньше стрессов и тревог,

Озорного настроенья,

Денег полный кошелек!

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