Ежегодно в конце октября в мире отмечают необычный праздник - Международный день тещи и свекрови. Как он появился, какие традиции этого дня и что можно пожелать любимой теще или свекрове в их профессиональный праздник - ниже в материале.
Когда День тещи и его история
Международный День свекрови и тещи ежегодно празднуют в четвертое воскресенье октября. Оригинальное английское название этого праздника - Mother-In-Law Day, в который принято благодарить тех, кто родил любовь вашей жизни.
Свое начало День тещи берет в 1934 году. Как-то 5 марта редактор техасской газеты Джин Хоу написал, что было бы честно отмечать, кроме Дня матери и Дня отца, также День тещи - она же как вторая мама. Было ли все так на самом деле - никто не знает, но идею подхватили, а поздравлять стали не только тещ, но и свекровей. Ведь в переводе с английского Mother-In-Law - это "мама в законе", а их, как известно, у супругов две.
Сначала День свекрови и тещи отмечали в марте, но позже перенесли дату. Это неофициальный праздник, но у него немало поклонников во всем мире. Относительно недавно стали отмечать День тещи в Украине.
В 2023 году Международный день тещи и свекрови выпадает на 22 октября.
День тещи и свекрови - поздравления и открытки
Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!
Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно
За мудрость, ум и доброту!
***
Дорогая, тёща! В этот праздник, который, конечно, важнее Нового года, я желаю вам терпения, долголетия, здоровья и, чтоб запас шуток у Вашего зятя, не исчерпался никогда!
***
Поздравления пишу
Для любимой тещи.
Ею очень дорожу,
Жить желаю дольше.
Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет.
А судьба пусть как магнит
Счастье к Вам притянет!
***
С Днём тёщи! Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, весёлой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.
***
Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы - мой ангел доброты!
***
Желаем расцветать с каждым днем, не обращать внимания на года, быть всегда энергичной, жизнерадостной и сохранять молодость в душе. Желаем неувядающего здоровья и долгих лет жизни! С Днем свекрови!
***
Тебя свекровью не зову,
Как маму я тебя люблю!
Тебя я очень уважаю
И все секреты доверяю!
Тебе хочу я пожелать
Проблем и горестей не знать!
Здоровья, счастья и добра
Тебе на долгие года!
***
Поздравляю Вас с Днем свекрови! Пусть семейным теплом будет наполнен каждый день, любовью пронизаны будни, а уютом и нежностью — выходные. Желаю, чтобы ангелы берегли Вас от неприятностей, а радость всегда была рядом.
***
Спасибо Вам сердечно говорю,
Отличного мне мужа подарили.
Спасибо Вам ещё раз повторю,
За то, что столько сил в него вложили.
Позвольте в День свекрови пожелать
Вам крепкого здоровья и удачи,
И каждый день с улыбкою встречать,
Всегда счастливой быть, и не иначе.
***
Дорогая мама! Ты замечательная женщина, подарившая жизнь моему мужу и принявшая меня как родную дочку. Желаю тебе только добра и огромного здоровья. Желаю, чтобы на твои плечи никогда не ложилась шаль грусти, печали и усталости. Чтобы в твоем сердце жили только покой, мир и гармония. Чтобы твои нежные глаза всегда сияли от радости, веселья и гордости за твоих детей. С Днем свекрови!
***
Вам желаю в День свекрови
Никогда не унывать.
Много радости, везенья,
Горестей и бед не знать.
Пусть здоровье станет крепче,
Меньше стрессов и тревог,
Озорного настроенья,
Денег полный кошелек!
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