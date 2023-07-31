Международный день спасателя / коллаж УНИАН

Международный день спасателя (International Lifeguard Appreciation Day), или Международный день благодарности спасателям ежегодно отмечают 31 июля. В этот день мы говорим "Спасибо" героям, в руках которых наша безопасность на воде - будь то в бассейне, на реке, в море или океане.

Международный день спасателя - история праздника

Спасатели были во все времена, но лишь в 19 веке это стало профессией - с необходимым обучением и протоколами безопасности. На то время особо популярным стало плавание в США, участились и несчастные случаи - по данным каждый год тонуло около 9 тыс. человек. Чтобы снизить количество тех, кто тонет, в бассейнах размещали специальные спасательные круги, а на других водных объектах к спасению утопающих привлекали полицейских. Но это не давало нужного результата - за круги было сложно ухватиться, а полицейские порой были нужнее в другом месте. Поэтому власти решили нанять специально обученных людей – спасателей. В скором времени появилась спасательная служба Христианской ассоциации молодых мужчин (Y.M.C.A.), после - Добровольческий спасательный корпус Американского Красного Креста.

Впервые Международный день благодарности спасателей отметили в 2020 году. С тех пор решено проводить его ежегодно 31 июля с тем, чтобы повысить осведомленность о неустанной работе спасателей, которые сохраняют жизни. С этой де целью был снят популярны американский сериал "Спасатели Малибу" - о водном патруле в округе Лос-Анджелеса, который выходил в эфир с 1989 по 1999 годы. 

Видео дня

Напомним, что День спасателя в Украине отмечают 17 сентября, но в этот день поздравляют спасателей во всех сферах.

Кого поздравляют с Днем спасателя

Спасатели на воде - это не просто люди, которые сидят на высоком стульчике в бассейне или на вышке пляжа. Это сертифицированные специалисты – они постоянно тренируются, чтобы вовремя прийти на помощь и умеют оказывать первую медицинскую помощь. На их плечах лежит огромная ответственность, и часто они рискуют своей жизнью и здоровьем, чтобы спасти других. По оценкам,они спасают около 10 тыс. человек каждый год. 

В Международный день спасателя поблагодарите героев пляжа, бассейна, озера и аквапарка за их труд. Но, конечно, лучшая благодарность для них – это соблюдать правила поведения на воде, присматривать за детьми и выполнять инструкции спасателя.

День спасателя - поздравления, открытки

Международный день спасателя 2023 / открытки УНИАН

Спасать людей - бесценно, благородно,

И труд Ваш невозможно оценить.

Желаю жить красиво и свободно,

Здоровым быть, любить и не грустить!

Пусть с Вами будут смелость и отвага,

Пусть в жизни ждут удача и добро.

Пусть будет всё, что Вам для счастья надо,

А Бог дарует блага и тепло!

***

Мы никогда не знаем, где нас подстерегают неприятности. Но мы всегда помним, что можем рассчитывать на вас. Часто вы рискуете своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую. Вы - настоящие герои. С Днем спасателя! 

День спасателя 2023 / открытки УНИАН

В день спасателя желаю

Чтобы Ангел вас хранил.

Пусть удачи будет много,

Радости, здоровья, сил.

Счастья в жизни, понимания,

Больше ласки и любви.

Чтоб успешно все задания

Выполняли всегда вы!

***

В этот профессиональный праздник хочу тебе пожелать успеха, доблести, мужества и отваги на столь опасной, но необходимой и полезной работе. Спасать людей - это колоссальная ответственность. Поэтому пусть каждая рабочая смена заканчивается благоприятно, а дома всегда ждут, гордятся и любят.

Международный день спасателя 2023 / открытки УНИАН

***

Спасать людей - огромный труд!

Спасатель нужен там и тут...

Его с надеждой ждут всегда,

Спасатель нужен, как вода!

За всё спасибо говорим

И Вас поздравить мы спешим,

Хотим Вам счастья пожелать

И никогда не унывать!

Всегда ценить свою работу

И проявлять ко всем заботу,

Себя, конечно же, ценить

И очень долго-долго жить!

***

От души поздравляю с Днем спасателя! Спасибо за ваш неоценимый труд, отвагу, мужество и невероятную заботу о людях. Вы - настоящие герои! Пусть в жизни каждого из вас будет больше спокойных часов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, большого семейного счастья!

День спасателя 2023 / открытки УНИАН

Героям отважным, спасателям нашим

Спасибо за жизни спасённых людей.

Мечтайте, планируйте, двигайтесь дальше,

Желаем вам новых и смелых идей.

Пусть будет стабильно, легко, безопасно

В семье, на работе и просто в душе.

Желаем всех благ и возможностей разных.

И пусть увеличится личный бюджет!

***

Поздравляю с Днем спасателя! Примите наши слова благодарности за ваш добросовестный и тяжелый труд. То, что мы считаем подвигом и чудом, для вас является обычной ежедневной работой. Оставайтесь всегда такими же мужественными, сильными, смелыми, самоотверженными, верными своему профессиональному долгу! Больше вам спокойных будней! Пусть в ваших семьях живут счастье, благополучие и уют!

Международный день спасателя 2023 / открытки УНИАН

С Днем спасателя сердечно поздравляем!

Сил, здоровья, мотивации желаем.

Чтобы все заданья удавались,

Чтоб всегда все живы оставались.

Пусть работа вам не будет в тягость,

Жизнь добро приносит, счастье, радость,

Чтобы вас ценили, понимали

И в семье с теплом, любовью ждали.

***

Поздравляю с профессиональным праздником людей самой мужественной и благородной профессии на Земле - спасателей! Желаю вам здоровья и сил, храбрости и самоотверженности, удачи в вашем непростом, но таком важном труде! Пусть меньше будет происшествий, требующих вашего вмешательства, пусть больше будет рядом надёжных и смелых товарищей, а дома пусть всегда ждёт любовь, тепло и уют. С праздником вас!

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