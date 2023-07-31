31 июля в мире отмечают День спасателя - профессиональный праздник тех, кто спасает людей на воде.

Международный день спасателя (International Lifeguard Appreciation Day), или Международный день благодарности спасателям ежегодно отмечают 31 июля. В этот день мы говорим "Спасибо" героям, в руках которых наша безопасность на воде - будь то в бассейне, на реке, в море или океане.

Международный день спасателя - история праздника

Спасатели были во все времена, но лишь в 19 веке это стало профессией - с необходимым обучением и протоколами безопасности. На то время особо популярным стало плавание в США, участились и несчастные случаи - по данным каждый год тонуло около 9 тыс. человек. Чтобы снизить количество тех, кто тонет, в бассейнах размещали специальные спасательные круги, а на других водных объектах к спасению утопающих привлекали полицейских. Но это не давало нужного результата - за круги было сложно ухватиться, а полицейские порой были нужнее в другом месте. Поэтому власти решили нанять специально обученных людей – спасателей. В скором времени появилась спасательная служба Христианской ассоциации молодых мужчин (Y.M.C.A.), после - Добровольческий спасательный корпус Американского Красного Креста.

Впервые Международный день благодарности спасателей отметили в 2020 году. С тех пор решено проводить его ежегодно 31 июля с тем, чтобы повысить осведомленность о неустанной работе спасателей, которые сохраняют жизни. С этой де целью был снят популярны американский сериал "Спасатели Малибу" - о водном патруле в округе Лос-Анджелеса, который выходил в эфир с 1989 по 1999 годы.

Видео дня

Напомним, что День спасателя в Украине отмечают 17 сентября, но в этот день поздравляют спасателей во всех сферах.

Кого поздравляют с Днем спасателя

Спасатели на воде - это не просто люди, которые сидят на высоком стульчике в бассейне или на вышке пляжа. Это сертифицированные специалисты – они постоянно тренируются, чтобы вовремя прийти на помощь и умеют оказывать первую медицинскую помощь. На их плечах лежит огромная ответственность, и часто они рискуют своей жизнью и здоровьем, чтобы спасти других. По оценкам,они спасают около 10 тыс. человек каждый год.

В Международный день спасателя поблагодарите героев пляжа, бассейна, озера и аквапарка за их труд. Но, конечно, лучшая благодарность для них – это соблюдать правила поведения на воде, присматривать за детьми и выполнять инструкции спасателя.

День спасателя - поздравления, открытки

Спасать людей - бесценно, благородно,

И труд Ваш невозможно оценить.

Желаю жить красиво и свободно,

Здоровым быть, любить и не грустить!

Пусть с Вами будут смелость и отвага,

Пусть в жизни ждут удача и добро.

Пусть будет всё, что Вам для счастья надо,

А Бог дарует блага и тепло!

***

Мы никогда не знаем, где нас подстерегают неприятности. Но мы всегда помним, что можем рассчитывать на вас. Часто вы рискуете своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую. Вы - настоящие герои. С Днем спасателя!

В день спасателя желаю

Чтобы Ангел вас хранил.

Пусть удачи будет много,

Радости, здоровья, сил.

Счастья в жизни, понимания,

Больше ласки и любви.

Чтоб успешно все задания

Выполняли всегда вы!

***

В этот профессиональный праздник хочу тебе пожелать успеха, доблести, мужества и отваги на столь опасной, но необходимой и полезной работе. Спасать людей - это колоссальная ответственность. Поэтому пусть каждая рабочая смена заканчивается благоприятно, а дома всегда ждут, гордятся и любят.

***

Спасать людей - огромный труд!

Спасатель нужен там и тут...

Его с надеждой ждут всегда,

Спасатель нужен, как вода!

За всё спасибо говорим

И Вас поздравить мы спешим,

Хотим Вам счастья пожелать

И никогда не унывать!

Всегда ценить свою работу

И проявлять ко всем заботу,

Себя, конечно же, ценить

И очень долго-долго жить!

***

От души поздравляю с Днем спасателя! Спасибо за ваш неоценимый труд, отвагу, мужество и невероятную заботу о людях. Вы - настоящие герои! Пусть в жизни каждого из вас будет больше спокойных часов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, большого семейного счастья!

Героям отважным, спасателям нашим

Спасибо за жизни спасённых людей.

Мечтайте, планируйте, двигайтесь дальше,

Желаем вам новых и смелых идей.

Пусть будет стабильно, легко, безопасно

В семье, на работе и просто в душе.

Желаем всех благ и возможностей разных.

И пусть увеличится личный бюджет!

***

Поздравляю с Днем спасателя! Примите наши слова благодарности за ваш добросовестный и тяжелый труд. То, что мы считаем подвигом и чудом, для вас является обычной ежедневной работой. Оставайтесь всегда такими же мужественными, сильными, смелыми, самоотверженными, верными своему профессиональному долгу! Больше вам спокойных будней! Пусть в ваших семьях живут счастье, благополучие и уют!

С Днем спасателя сердечно поздравляем!

Сил, здоровья, мотивации желаем.

Чтобы все заданья удавались,

Чтоб всегда все живы оставались.

Пусть работа вам не будет в тягость,

Жизнь добро приносит, счастье, радость,

Чтобы вас ценили, понимали

И в семье с теплом, любовью ждали.

***

Поздравляю с профессиональным праздником людей самой мужественной и благородной профессии на Земле - спасателей! Желаю вам здоровья и сил, храбрости и самоотверженности, удачи в вашем непростом, но таком важном труде! Пусть меньше будет происшествий, требующих вашего вмешательства, пусть больше будет рядом надёжных и смелых товарищей, а дома пусть всегда ждёт любовь, тепло и уют. С праздником вас!

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