Народные мастера и умельцы отмечают свой профессиональный праздник 5 июня.

Украинская промышленность играет важную роль в экономике нашей страны. По всей стране на промышленных предприятиях работает более 50 000 человек. Чтобы почтить их трудную и полезную работу, был учрежден профессиональный праздник. В День работника местной промышленности поздравляют всех людей, которые работают в пищевых, швейных, химических, машиностроительных, текстильных и других предприятиях.

История Дня работника местной промышленности

Местная промышленность в Украине была создана в 1934 году по решению властей СССР. Праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы "О дне работников местной промышленности" от 20 августа 2002 года. Отмечается праздник в первое воскресенье июня - в этом году это 5 июня.

Поздравления с Днем работника местной промышленности

Местная промышленность ликует –

Ведь сегодня праздник у нее,

И поздравить не забыть бы в суе

Весь ее старательный народ.

В Украине вся промышленность уже

Вышла на передний фронт,

Главное – чтоб было бы в душе

То, чем человек всегда живет.

***

Сегодня вместе праздник отмечаем

День промышленности местной,

Работникам здоровья мы желаем,

Зарплат таких, чтоб сердцу было лестно,

Любви, удачи, процветания,

Везения всегда во всем,

Чтоб исполнялись все желания,

Жизнь чтобы била радостным ключом,

***

От вашей работы зависит

Развитие местности нашей,

Так пусть каждый день приносит

Успех работе всей вашей.

Пусть будут исполнены планы,

Пусть будут достигнуты цели,

Пусть будут все плюсы основаны

На мастерстве и практике в деле.

Дай Бог вам здоровья и воли к успеху,

Объема работ и хорошего сбыта,

Дай производству большого размаху,

Дай денег и мира, богатого опыта.

***

Промышленность страны – на первом месте,

И важно ей по силам помогать.

Давайте стих составим вместе,

Чтоб дружно эту сферу поздравлять.

И пусть неважно, что бывают неудачи –

Зато успехи чаще на виду,

Желаем, чтоб досталось больше счастья

На вашу трудную судьбу.

***

Поздравляем всех высококвалифицированных работников местной промышленности в Украине с профессиональным днем. Пускай ваш труд будет по достоинству вознагражден добрыми словами и, конечно же, крупными купюрами. Желаем вам и вашим семьям успеха во всех начинаниях в сопровождении крепчайшего здоровья.

***

В День работников местной промышленности в Украине от чистого сердца шлю свои поздравления и пожелания долгих лет счастливой жизни, усердных трудов, верных стараний, высоких стремлений, блестящих идей, перспективных дел, уникальных возможностей и процветания.

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