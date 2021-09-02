В 2010-м году Виктор Ющенко принял указ в поддержку инициативы, созданной Министерством юстиций и Украинской нотариальной палатой.
Нотариусы выполняют ключевую роль в развитии государства, помогая решать правовые вопросы. Специалисты помогают гражданам страны осуществлять свои права и отстаивать интересы. В Украине нотариат - это целая система органов, которые осуществляют нотариальные действия в государственных и частных конторах.
Поздравления с Днем нотариата - красивые стихотворения
Нотариус - это защита для нас,
Нотариус - это опора и класс,
Это законность во всем и всегда,
Это права, оформлены на года.
Пусть процветает наш нотариат,
Пусть встречи с вами каждый будет рад,
Пускай растет быстрей ваша зарплата -
Мы поздравляем вас с прекрасной датой!
***
Сегодня почти именины
У нотариусов Украины.
Посему поздравляем, ребята,
С вашим днём - Днём нотариата!
На всю страну мы заявляем вслух:
Нотариус - товарищ наш и друг,
Готов любое выполнить задание:
Оформит дарственную, завещание,
Любые вам заверит документы,
Расставит в деле нужные акценты.
Знакомство с вами и полезно, и приятно -
Пусть Бог вознаградит вас многократно.
***
Нотариусов Украины поздравляем,
Ваш труд ответственен и важен,
Солидной клиентуры вам желаем,
Процесс работы чтоб был слажен,
Пусть вам удача улыбнется,
Приятны будут все дела,
Пусть в жизни все легко дается,
Надежда в сердце чтоб жила,
Пусть вас всегда сопровождают
Здоровье, радость и любовь,
Успехом жизнь вознаграждает,
Приходит счастье вновь и вновь!
***
Все юристы Украины
Дату помнят свято:
Поздравляем нынче вас
С Днём нотариата.
Чтобы спорились дела,
Вгору шла работа,
Только радость вам несла,
И чуть-чуть заботы.
Все каноны по плечу
Точно вам исполнить,
Поздравляем и желаем
Вам законы помнить.
С Днем нотариата - поздравления в прозе и открытках
Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю терпимости, уверенности, упорства, целеустремленности, стойкости, твёрдости, неуязвимости, непоколебимости, сообразительности, ловкости, смелости и совершенного талана в своём деле. Пусть каждый день посылает хороших клиентов, интересные дела, доброе настроение и на всякий случай удачу.
Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю, чтобы и в работе, и в жизни всё и всегда было законно, правильно, умно, красиво и опрятно. Пусть удаётся легко работать с любым делом и клиентом, пусть каждый день дарит гарантию на успех и удачу. Желаю безграничного интереса к своей работе и нескончаемой любви к своей жизни!
Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю правильных решений, удачных дел и чётких изложений. Пусть будет добрым здоровье, пусть дела венчаются успехом, пусть жизнь приносит счастье и любовь, пусть рядом будут хорошие друзья. Желаю плодотворных будней и полноценных выходных.
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