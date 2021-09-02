В Украине праздник ежегодно отмечается 2 сентября

В 2010-м году Виктор Ющенко принял указ в поддержку инициативы, созданной Министерством юстиций и Украинской нотариальной палатой.

Нотариусы выполняют ключевую роль в развитии государства, помогая решать правовые вопросы. Специалисты помогают гражданам страны осуществлять свои права и отстаивать интересы. В Украине нотариат - это целая система органов, которые осуществляют нотариальные действия в государственных и частных конторах.

Поздравления с Днем нотариата - красивые стихотворения

Нотариус - это защита для нас,

Нотариус - это опора и класс,

Это законность во всем и всегда,

Это права, оформлены на года.

Пусть процветает наш нотариат,

Пусть встречи с вами каждый будет рад,

Пускай растет быстрей ваша зарплата -

Мы поздравляем вас с прекрасной датой!

***

Сегодня почти именины

У нотариусов Украины.

Посему поздравляем, ребята,

С вашим днём - Днём нотариата!

На всю страну мы заявляем вслух:

Нотариус - товарищ наш и друг,

Готов любое выполнить задание:

Оформит дарственную, завещание,

Любые вам заверит документы,

Расставит в деле нужные акценты.

Знакомство с вами и полезно, и приятно -

Пусть Бог вознаградит вас многократно.

***

Нотариусов Украины поздравляем,

Ваш труд ответственен и важен,

Солидной клиентуры вам желаем,

Процесс работы чтоб был слажен,

Пусть вам удача улыбнется,

Приятны будут все дела,

Пусть в жизни все легко дается,

Надежда в сердце чтоб жила,

Пусть вас всегда сопровождают

Здоровье, радость и любовь,

Успехом жизнь вознаграждает,

Приходит счастье вновь и вновь!

***

Все юристы Украины

Дату помнят свято:

Поздравляем нынче вас

С Днём нотариата.

Чтобы спорились дела,

Вгору шла работа,

Только радость вам несла,

И чуть-чуть заботы.

Все каноны по плечу

Точно вам исполнить,

Поздравляем и желаем

Вам законы помнить.

С Днем нотариата - поздравления в прозе и открытках

Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю терпимости, уверенности, упорства, целеустремленности, стойкости, твёрдости, неуязвимости, непоколебимости, сообразительности, ловкости, смелости и совершенного талана в своём деле. Пусть каждый день посылает хороших клиентов, интересные дела, доброе настроение и на всякий случай удачу.

Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю, чтобы и в работе, и в жизни всё и всегда было законно, правильно, умно, красиво и опрятно. Пусть удаётся легко работать с любым делом и клиентом, пусть каждый день дарит гарантию на успех и удачу. Желаю безграничного интереса к своей работе и нескончаемой любви к своей жизни!

Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю правильных решений, удачных дел и чётких изложений. Пусть будет добрым здоровье, пусть дела венчаются успехом, пусть жизнь приносит счастье и любовь, пусть рядом будут хорошие друзья. Желаю плодотворных будней и полноценных выходных.

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Автор: Кристина Кащавцева