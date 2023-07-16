День работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины или кратко День металлурга 2023 отмечается в Украине в третье воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 16 июля. В это торжество друзья, родные и коллеги металлургов поздравляют этих профессионалов и благодарят за труд.
Обычно в честь праздника на предприятиях проводятся корпоративы и вручения наград лучшим работникам, а также поздравления от руководства. Ярче всего День металлурга в Украине отмечают в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, где находится больше всего промышленных предприятий и шахт.
Поздравления с Днем металлурга 2023
"Металлург" звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.
Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы - надежда, вы - опора.
Счастья в День металлургии!
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Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!
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Профессий много есть в металлургии,
Не будем все мы их перечислять.
С Днем металлурга, наши дорогие!
Таких людей почетно поздравлять.
Желаем вам здоровья, счастья, веры,
Любви, отрады в будней череде
И выдающихся заслуг, побед, карьеры,
Больших успехов в доблестном труде.
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С Днем металлурга поздравляю!
Стальных я нервов вам желаю.
Чтобы хватало вам терпения
На всё - на жизнь и на плавление.
Чтобы гордились вы работой,
Пусть окружают вас заботой.
Пускай заказы поступают,
И пусть вам цену люди знают.
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С Днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пускай горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепчает
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В День металлурга Украины хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.
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С Днем металлурга! Желаю мощи, силы, креатива, позитива, достатка, радости, яркости жизни и бесконечного количества счастливых моментов! Пусть в душе горит огонь. Пускай любимое дело дарит приятную усталость и вдохновение!