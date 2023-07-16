В День металлурга поздравьте близких и родных, занятых в этой сложной и ответственной профессии.

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины или кратко День металлурга 2023 отмечается в Украине в третье воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 16 июля. В это торжество друзья, родные и коллеги металлургов поздравляют этих профессионалов и благодарят за труд.

Обычно в честь праздника на предприятиях проводятся корпоративы и вручения наград лучшим работникам, а также поздравления от руководства. Ярче всего День металлурга в Украине отмечают в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, где находится больше всего промышленных предприятий и шахт.

Поздравления с Днем металлурга 2023

"Металлург" звучит красиво,

Видео дня

Это гордость всей страны.

В этом слове много силы.

Металлурги, вы сильны.

Уступают вашей мощи

Все профессии другие.

Вы - надежда, вы - опора.

Счастья в День металлургии!

***

Металлургов поздравляем

С самым главным вашим днем.

Пусть сопутствует удача

И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит

Только радость и успех.

Пусть работа вдохновляет,

Новых трудовых побед!

***

Профессий много есть в металлургии,

Не будем все мы их перечислять.

С Днем металлурга, наши дорогие!

Таких людей почетно поздравлять.

Желаем вам здоровья, счастья, веры,

Любви, отрады в будней череде

И выдающихся заслуг, побед, карьеры,

Больших успехов в доблестном труде.

***

С Днем металлурга поздравляю!

Стальных я нервов вам желаю.

Чтобы хватало вам терпения

На всё - на жизнь и на плавление.

Чтобы гордились вы работой,

Пусть окружают вас заботой.

Пускай заказы поступают,

И пусть вам цену люди знают.

***

С Днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пускай горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепчает

***

В День металлурга Украины хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

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С Днем металлурга! Желаю мощи, силы, креатива, позитива, достатка, радости, яркости жизни и бесконечного количества счастливых моментов! Пусть в душе горит огонь. Пускай любимое дело дарит приятную усталость и вдохновение!

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