Когда отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности 2022 и как поздравить с праздником - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно в третье воскресенье июля Украина отмечает День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. В 2022-м году торжество выпадает на 17 июля. УНИАН расскажет, как празднуют День металлурга и горняка, а также предложит красивые поздравления.

День металлурга в Украине в 2022 году - история и традиции

Этот праздник был учрежден в 2006 году действующим президентом Виктором Ющенко. Цель - поддержка инициативы работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.

Профессия металлургов и горняков одна из самых трудных. Она требует крепкой закалки, больших знаний и опыта. Каждая рабочая смена - это брызги раскаленного металла, огонь, шлак, шум. Именно поэтому важно поддержать работников данной промышленности в их нелегком деле.

С днем металлурга 2022 - поздравления и открытки

Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!

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С Днем металлурга, наши уважаемые добытчики и покорители металла! Желаем вам стального здоровья, железного успеха и крепкого семейного счастья. Мы признательны за ваш благородный и неоценимый труд - оставайтесь такими же профессионалами своего дела, реализуйте все идеи и замыслы и верьте в собственные силы. Пусть все будет отлично!

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С Днем металлурга! Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач, душевного равновесия. Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность присутствуют в ежедневной работе. Низкий поклон и гордость за тяжелый и важный труд!

Уважаемые металлурги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам железного здоровья, стальных нервов и сердец, горящих и страстных, словно раскаленная доменная печь. Всем известно, насколько важен ваш нелегкий труд. Пусть никогда вас не покидают дружба, закаленная жизненными испытаниями, и любовь, светлая и чистая, как благородный металл.

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В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

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Уважаемые металлурги! В честь дня металлурга поздравляем вас! Пусть вам и вашим близким сопутствует огромный успех, частая удача, стальное здоровье, материальное благополучие! Пусть будет поменьше неудач и напряженных моментов в вашей непростой работе! Ваша работа незаменима и нужна!

С Днём металлурга! Желаю, чтобы жизнь твоя была надёжным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А ещё хочу пожелать огромных сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.

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С днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пуская горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепчает!

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С днём металлурга! Желаю прочного и надежного счастья, желаю профессионального и личного успеха и роста. Пусть удача помогает во всех инициативах и начинаниях. Хочу, чтобы сплав любви, радости и ласки был крепче любой стали. Хочу поблагодарить вас за этот тяжелый но очень важный и нужный труд.

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