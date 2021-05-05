День матери посвящен самому родному человеку, который подарил нам жизнь.

В жизни каждого человека огромную роль играет мама - наша поддержка и опора. Для поддержки и почитания всех мам мира установлен международный День матери. В этот день принято поздравлять и делать подарки всем мамам и беременным женщинам. Этот праздник отмечается в более чем 40 странах мира, но не имеет единой даты.

Когда день матери 2021

В Украине и большинстве других стран мира праздник отмечается во второе воскресенье мая. В этом году День матери празднуется 9 мая и совпадает с Днем победы. В России дату отмечают в последнее воскресенье ноября.

История Дня матери

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В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году второе воскресенье мая было объявлено национальным праздником матерей. Вслед за США праздник также признали в других странах, в том числе и в Украине.

Традиции празднования Дня матери

В этот день принято поздравлять всех матерей независимо от возраста, благодарить их за материнский труд. Мамам дарят цветы, открытки и подарки, приезжают к ним в гости. Если вы живете далеко от матери - не забудьте поздравить её по телефону. В праздник также чествуют беременных женщин. В этот день проходят акции и мероприятия в поддержку матерей.

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Автор: Екатерина Пулатова