Сегодня отмечают День крымскотатарского флага: история и его значение

Флаг был утвержден Курултаем крымских татар в 1917 году.

Сегодня, 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. В этот день почитается национальный флаг крымских татар, коренного народа Крыма.

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Крымскотатарский флаг представляет собой полотнище голубого цвета с желтым гербом (темгой) в верхним левом углу. Голубой цвет – традиционный цвет тюркских народов и использовался еще на знаменах Крымского ханства. Изображенный на флаге герб – тарак-тамга (герб-гребень) является родовым знаком Гиреев, правящей династии Крымского ханства.

Флаг был утвержден Курултаем крымских татар в 1917 году и восстановлен 30 июня 1991 года. Сам праздник начали отмечать с 2010 года и закреплен он решением V Курултая крымскотатарского народа.

По случаю Дня крымскотатарского флага в Офисе президента Украины вспомнили его историю и борьбу крымских татар за возвращение под контроль Украины. Ведь именно крымские татары из-за четкой проукраинской позиции подвергаются преследованиям и дискриминации в аннексированном Крыму, и составляют большинство политических пленников.

"Золотая тамга на голубом флаге для всего мира стала символом непокорности и мужества народа, символом борьбы за свои права, борьбы за возвращение Крыма под контроль Украины", – отметили в ОП.

По случаю праздника сегодня по разным уголкам Украины, а также в ряде других стран мира пестрят крымскотатарские флаги, напоминая тем самым о духе свободы и единстве.

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