26 октября христианами почитается Иверская икона Божьей матери, которой приписывают множество чудес.

26 октября почитается чудотворная Иверская икона Божией Матери. Эта икона является одной из самой почитаемой в христианстве. С ней связывают множество чудес и исцелений. Почитается она несколько раз в году.

Иверскую икону называют еще Вратарницей или Привратницей. Она изображает Богородицу с маленьким Иисусом на руках. На щеке Богоматери изображена кровоточащая рана. По преданию, она была нанесена иконоборцами.

Иверская икона Божией матери: история образа и чудеса

Историк и религиовед Игорь Козловский

Существует несколько теорий о времени создания иконы. Предположительно, Иверская икона появилась в IX веке во времена иконоборчества. Одна верующая женщина в Никеи погрузила икону в море, чтобы спасти её от уничтожения.

Читайте такжеКалендарь свадеб на 2022 год: самые подходящие дни для торжестваЧерез два века монахи Иверского монастыря на Афоне увидели икону в море. Знаменитый Гавриил Святогорец спас икону и отнес в монастырь. Икона никогда не покидала Иверский монастырь. По преданию, она исчезнет из монастыря во время конца света.

Возле иконы творились разные чудеса. Перед иконой была лампада вратарницы-превратницы. По преданию, эта лампада начинает раскачиваться перед катастрофой или нападением врагов. Во время турецкого нападения на Кипр лампада так шаталось, что масло переливалось через край. Говорят, что именно икона уберегла Афон.

Иверская икона Божьей Матери: от чего помогает и как молятся

Как сообщает религиовед Игорь Козловский, сама икона и её образы считаются чудотворными и целительными. У иконы есть специальная молитва. Традиционно к ней обращались, когда были разные катаклизмы, кризис, войны, эпидемии, проблемы у человека. Икону несут в дом к больному человеку для исцеления. Также ей молятся для сохранения брака, избавления от нищеты.

Молитва Иверской иконе Божией Матери:

"О Пресвятая Госпоже Владычице Богоро­дице, приими недостойную молитву на­шу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, и даруй нам прежде кон­ца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость в печали место даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и печали и от всякаго зла. И сподоби нас, греш­ных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога наше­го, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечные веки веков. Аминь."

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Автор: Екатерина Пулатова