В этот день поздравления принимают спортсмены-профессионалы и все любители физкультуры.

Ежегодно во вторую субботу сентября Украина отмечает День физкультуры и спорта. В 2021 году эта дата выпадает на 11 сентября. В этот праздник поздравляют как профессиональный спортсменов и тренеров, так и всех любителей активной жизни. Лучше всего отметить этот день утренней пробежкой или тренировкой.

В этот праздник по всей Украине проводятся марафоны и состязания, а победителей награждают медалями. Также в этот день чествуют ветеранов отечественного спорта.

Интересные факты об украинском спорте

Самыми выдающимися спортсменами Украины считаются футболисты Игорь Беланов и Олег Блохин, а также прыгун Сергей Бубка.

Сергей Бубка установил 35 мировых рекордов в прыжках, а один из них до сих пор не побит.

Наши спортсмены завоевали более четырехсот олимпийских медалей.

Советская гимнастка украинского происхождения Лариса Латынина долгое время была олимпийской чемпионкой мира по количеству медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые). Лишь в 2012 году её рекорд побил американский пловец Майкл Фелпс.

Украинский тяжеловес Леонид Жаботинский установил 19 мировых рекордов в тяжелой атлетике.

Самой титулованной спортсменкой независимой Украины считается пловчиха Яна Клочкова. Она установила мировой рекорд по заплыву на 400 метров.

В Украине насчитывается 1118 стадионов, 39058 спортивных площадок и 11433 футбольных поля.

Поздравления с Днем физкультуры и спорта

Всех спортсменов поздравляю,

Желаю больше результатов, сил.

Чтоб вас противники боялись,

Чтоб каждый свой рекорд побил.

Пускай здоровье будто лист метала,

Перед болезнью твердо устоит.

Чтоб сердце ваше трещину не дало,

Чтоб счастливо могли вы жить.

***

З Днем спорту вас щиро вітаю

Міцного здоров’я і щастя бажаю,

Мужності, сили, краси і натхнення,

Шалених результатів у сьогоденні!

Хай буде прямою до мети дорога,

Чекають вас у житті перемоги!

***

День фізичної культури

Відмічає весь народ.

Ось і я вас привітаю,

Побажаю нагород.

Завжди буде місце спорту

Хай у вашому житті.

На життєвім п’єдесталі

Будь завжди на висоті.

***

В День спорта Украины

Я сил тебе желаю,

Всегда ешь витамины,

Пусть мышцы нарастают!

От утренней пробежки

Отлынивать не стоит,

Беги вперёд, не мешкай

И закаляй здоровье!

***

З Днем фізичної культури

Й спорту України!

Вам бажаю сил, здоров’я,

Радості щоднини.

Щоби все було чудово

У житті і в долі.

Мотивації для спорту

Зичу всім доволі.

***

Вас вітаю з днем чудовим —

Спорту, сили, фізкультури.

Буде дух нехай незламним,

Гарною завжди — фігура.

Побажаю вам рекордів,

Нових злетів, волі, сили,

Навантаження серйозні,

Щоби вас не підкосили.

***

В День физической культуры и спорта Украины пожелаем всем быть спортивными и здоровыми. Пусть тела не ослабевают, а кости и мышцы не подводят. Спорт должен приносить радость и помогать людям в их жизни, пусть же так и будет. С праздником!

***

Поздравляю с Днём физической культуры и спорта Украины. Желаю бодро, весело, без одышки и с доброй улыбкой на лице бежать навстречу счастью и своим мечтам. Крепких сил тебе, крепкого здоровья, крепкого характера, крепкой дружбы и любви!

***

Поздравляю с Днём физкультурника. Желаю всегда оставаться здоровым, весёлым, активным, смелым, бодрым, сообразительным, неутомимым, ловким, уверенным, крепким. Желаю каждый день совершать блестящий прыжок к успеху!

Открытки и картинки с Днем физкультурника Украины

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Автор: Екатерина Пулатова