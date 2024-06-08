Международный день домохозяйки и домохозяина отмечают во всем мире 8 июня.

8 июня - День домохозяйки и домохозяина. Это неофициальный праздник, но его с удовольствием отмечают во всем мире. В эту дату поздравляют всех, кто посвящает себя домашним хлопотам и семье - по собственному желанию или потому что так сложилось. Как бы там ни было, труд домохозяек (и домохозяинов) порой остается незамеченным, и очень незаслуженно - ведь стоит им перестать заниматься домашней работой, как сразу все рушится. Поэтому сегодня - прекрасный повод поздравить всех причастных с праздником, поблагодарить их и подарить день отдыха.

Международный день домохозяйки и домохозяина - история праздника

Инициатором этого дня стала сотрудница Национального института женщин в Мехико Габриэла Дельгадо. Она хотела, чтобы на труд людей, занятых ведением домашнего хозяйства, обратили внимание. Ведь по сути, домохозяйки не только моют посуду и пылесосят - они создают в доме тот самый уют и микроклимат, который необходим для здоровья и воспитания детей, будущих граждан. Кстати, среди домохозяек все чаще встречаются и мужчины, для которых тепло семейного очага куда дороже любой карьеры.

Ведение домашнего хозяйства можно сравнить разве что с работой шахтера - это довольно тяжкий труд. Он требует выносливости, универсальности, смекалки, скорости, а сами домохозяйки часто совмещают профессии няни, гувернантки, секретаря, психолога и курьера, они же - жена/муж 24 часа в сутки, мама/папа, дочь/сын, будильник, повар, разнорабочий, охранник, советчик без отпуска, выходных и больничных и - без зарплаты.

Видео дня

День домохозяйки и домохозяина 8 июня - как тепло поздравить с праздником

Кто главнее, угадай-ка,

Всех на свете? Прост ответ:

Никого главнее нет

В мире, чем домохозяйка.

Доказать, что это так

Можно просто, в два-три слова,

Ведь домашний наш очаг -

Жизни всей первооснова.

***

Умница, красавица, хозяюшка наша, с праздником! Пусть в твоей жизни будет много вкусных блюд и красивых мероприятий! Пусть тебя ценят родные и близкие, пусть супруг носит на руках, а подружки забегают на чай и вино! Будь счастлива, дорогая!

***

Славим мы хозяйку в доме:

Легких нет занятий, кроме

Деток, стирки, мойки и плиты.

Главная из всех работниц - ты!

А обед готовишь мужу,

Не оставишь грязи лужу.

Жизнь проходит не напрасно,

Так живи же ты прекрасно.

***

С праздником! Пусть и дальше золотые Ваши руки поддерживают уют невероятный, порядок и быт. Вы прекрасная хозяйка/прекрасный хозяин, и хранительница/хранитель очага! Пусть года лишь приносят и улыбки, жизненных взлетов, побед и спокойствия.

***

Как хозяюшка по дому

Делает свои дела,

Чтобы было все готово

И сияла чистота!

В этот день домохозяйки

Мы поздравить всех спешим,

Чтобы праздник был их ярким

Поздравляем от души!

Наши дорогие дамы,

В доме пусть цветет комфорт,

Будет он уютным самым,

И во всем всегда везет!

Мы тепло вас поздравляем

И желаем благ земных,

Счастья тоже пожелаем

Близких радуйте своих!

***

Ты чудесный человек, прекрасная женщина, отличная жена и мама, а также хорошая хозяйка! Пускай в твоем доме вечно царят порядок, уют и гармония! Желаю, чтобы ты жила в достатке и всегда была счастлива! Пусть в этот день рождения все мечты и желания сбудутся!

***

Как домохозяйка держит

Все домашние дела?

Все уютно и прилежно,

С элементами тепла!

Постирает, приготовит,

Все, что нужно уберет -

И никто с ней не поспорит,

Трудности вообще не в счет!

И улыбка не смолкает

На лице ее всегда!

В день домохозяйки поздравляем,

Не мешают пусть года,

Пожелаем всем здоровья

Женщинам, чей дома - труд!

Он всегда беспрекословен

И необходим в быту!

***

Быть домохозяйкою - вовсе нелегко:

Проследить за детками, кошке молоко,

Прикупить продукты в холодильник свой,

Подарить уюта близким и покой,

Поливать цветочки, не забыть про сад,

Выйти бы весенним днем и в листопад,

Наварить варенья на зиму семье,

В Новый год готовить много оливье.

В общем, дел по горло у любой из вас.

Но ведь делу время, а потехе - час!

В день домохозяйки, поздравляю вас!

Сегодня отдыхайте от всех дел и нас.

***

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Ранее мы рассказывали, какие праздники в июне 2024 отмечают в Украине и сколько будем отдыхать в этом месяце.

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