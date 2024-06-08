8 июня - День домохозяйки и домохозяина. Это неофициальный праздник, но его с удовольствием отмечают во всем мире. В эту дату поздравляют всех, кто посвящает себя домашним хлопотам и семье - по собственному желанию или потому что так сложилось. Как бы там ни было, труд домохозяек (и домохозяинов) порой остается незамеченным, и очень незаслуженно - ведь стоит им перестать заниматься домашней работой, как сразу все рушится. Поэтому сегодня - прекрасный повод поздравить всех причастных с праздником, поблагодарить их и подарить день отдыха.
Международный день домохозяйки и домохозяина - история праздника
Инициатором этого дня стала сотрудница Национального института женщин в Мехико Габриэла Дельгадо. Она хотела, чтобы на труд людей, занятых ведением домашнего хозяйства, обратили внимание. Ведь по сути, домохозяйки не только моют посуду и пылесосят - они создают в доме тот самый уют и микроклимат, который необходим для здоровья и воспитания детей, будущих граждан. Кстати, среди домохозяек все чаще встречаются и мужчины, для которых тепло семейного очага куда дороже любой карьеры.
Ведение домашнего хозяйства можно сравнить разве что с работой шахтера - это довольно тяжкий труд. Он требует выносливости, универсальности, смекалки, скорости, а сами домохозяйки часто совмещают профессии няни, гувернантки, секретаря, психолога и курьера, они же - жена/муж 24 часа в сутки, мама/папа, дочь/сын, будильник, повар, разнорабочий, охранник, советчик без отпуска, выходных и больничных и - без зарплаты.
День домохозяйки и домохозяина 8 июня - как тепло поздравить с праздником
Кто главнее, угадай-ка,
Всех на свете? Прост ответ:
Никого главнее нет
В мире, чем домохозяйка.
Доказать, что это так
Можно просто, в два-три слова,
Ведь домашний наш очаг -
Жизни всей первооснова.
***
Умница, красавица, хозяюшка наша, с праздником! Пусть в твоей жизни будет много вкусных блюд и красивых мероприятий! Пусть тебя ценят родные и близкие, пусть супруг носит на руках, а подружки забегают на чай и вино! Будь счастлива, дорогая!
***
Славим мы хозяйку в доме:
Легких нет занятий, кроме
Деток, стирки, мойки и плиты.
Главная из всех работниц - ты!
А обед готовишь мужу,
Не оставишь грязи лужу.
Жизнь проходит не напрасно,
Так живи же ты прекрасно.
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С праздником! Пусть и дальше золотые Ваши руки поддерживают уют невероятный, порядок и быт. Вы прекрасная хозяйка/прекрасный хозяин, и хранительница/хранитель очага! Пусть года лишь приносят и улыбки, жизненных взлетов, побед и спокойствия.
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Как хозяюшка по дому
Делает свои дела,
Чтобы было все готово
И сияла чистота!
В этот день домохозяйки
Мы поздравить всех спешим,
Чтобы праздник был их ярким
Поздравляем от души!
Наши дорогие дамы,
В доме пусть цветет комфорт,
Будет он уютным самым,
И во всем всегда везет!
Мы тепло вас поздравляем
И желаем благ земных,
Счастья тоже пожелаем
Близких радуйте своих!
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Ты чудесный человек, прекрасная женщина, отличная жена и мама, а также хорошая хозяйка! Пускай в твоем доме вечно царят порядок, уют и гармония! Желаю, чтобы ты жила в достатке и всегда была счастлива! Пусть в этот день рождения все мечты и желания сбудутся!
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Как домохозяйка держит
Все домашние дела?
Все уютно и прилежно,
С элементами тепла!
Постирает, приготовит,
Все, что нужно уберет -
И никто с ней не поспорит,
Трудности вообще не в счет!
И улыбка не смолкает
На лице ее всегда!
В день домохозяйки поздравляем,
Не мешают пусть года,
Пожелаем всем здоровья
Женщинам, чей дома - труд!
Он всегда беспрекословен
И необходим в быту!
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Быть домохозяйкою - вовсе нелегко:
Проследить за детками, кошке молоко,
Прикупить продукты в холодильник свой,
Подарить уюта близким и покой,
Поливать цветочки, не забыть про сад,
Выйти бы весенним днем и в листопад,
Наварить варенья на зиму семье,
В Новый год готовить много оливье.
В общем, дел по горло у любой из вас.
Но ведь делу время, а потехе - час!
В день домохозяйки, поздравляю вас!
Сегодня отдыхайте от всех дел и нас.
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Ранее мы рассказывали, какие праздники в июне 2024 отмечают в Украине и сколько будем отдыхать в этом месяце.