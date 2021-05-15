Святые были убиты по решению старшего брата, приняв мученическую смерть.

Каждый год 15 мая православная церковь отмечает день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Святые Борис и Глеб: что о них известно

Братья Борис и Глеб были младшими сыновьями киевского великого князя Владимира Святославича (равноапостольного князя Владимира).

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыОни родились незадолго до Крещения Руси, получили хорошее образование, читали религиозную литературу и собирались посвятить свою жизнь Богу. В 1015 году Борис и Глеб были убиты своим старшим братом Святополком, который опасался соперничества с их стороны в борьбе за власть, разгоревшейся после смерти отца.

Братья знали, что Святополк хочет их убить, но не стали скрываться и смиренно приняли смерть от рук убийц. Сначала был убит Борис на берегу реки Альты. Вскоре погиб и Глеб в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском.

За мученическую смерть от единоверцев церковь причислила Бориса и Глеба к лику святых. Они стали первыми святыми на Руси, канонизированными к лику мучеников-страстотерпцев. Сегодняшняя дата для чествования братьев была выбрана не случайно – именно в этот день мощи святых были перенесены в храм в Вышгороде.

Традиции и обряды дня Бориса и Глеба

В народе 15 мая называют иногда соловьиным днем, поскольку именно в этот день традиционно начинают петь соловьи – предвестники тепла.

До этого дня наши предки пытались завершить все огородные и полевые работы. Также считается, что в день памяти братьев Бориса и Глеба можно покупать поросята, цыплята и мелкую домашнюю живность.

Также этот день в народе называется Барыш день, так как святого Бориса еще называли барышником. Поэтому праздник особо отмечали купцы и торговцы, считая, что успешная продажа товара в этот день сулит хорошую выручку на весь год.

Считается, что этот день благоприятен для душевного разговора с человеком, с которым давно не получается найти общий язык. Еще в день Бориса и Глеба можно обращаться к начальству с просьбой, не боясь отказа.

Народные приметы на 15 мая

Если соловей весь день громко поет, то он провожает весну и пора встречать лето.

Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеЯсный закат в праздник Бориса и Глеба – лето будет тоже ясным и без осадков.

Соловей всегда перестает петь перед непогодой.

Теплый день 15 мая – будет небогатый урожай хлеба.

Если зацвела черемуха и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.

Услышали соловья раньше, чем кукушку – значит, лето будет счастливым.

Вода пошла на убыль и соловьиные трели слышны – пора начинать посев.

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Автор: Алина Вишневская