29 января - День ангела Петра. Это красивое имя ныне довольно редкое, но раньше было популярным - у многих есть знакомый Петр Андреевич или Петр Иванович. Мы подскажем, как поздравить с днем ангела Петра открыткой, в стихах или прозе.
Когда день ангела Петра
День ангела Петра по церковному календарю - более сотни раз в году. Но главные именины отмечают в дни памяти священномученика, апостола из 12-ти Петра:
- 29 января по старому стилю и 16 января по новому;
- 12 июля по старому стилю и 29 июня по новому;
- 13 июля по старому стилю и 30 июня по новому.
29 января в церкви отмечают поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра, которые по преданию со святого снял Ангел Господень.
Петр - значение имени
Петр - это древнегреческое имя, оно происходит от слова "петрос", то есть, "камень" или "скала". За рубежом существуют другие формы имени: Питер, Педро, Пьер. Разговорная форма имени Петр - это Петя, Петрик, Петрусь.
День ангела Петра - поздравления
Имя Петр - значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!
Ждут тебя пускай успехи,
Не встречай ни в чём помехи,
Чтобы всё, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!
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С праздником, Пётр! Пусть мимо не проходит удача, счастье оставляет глубокий след, любовь не сгорает и все самые заветные мечты и желания исполняются как можно скорее и как можно чаще. Удачи, добра и мира!
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Желаю, Петя, от души
Тебе здоровья, сил, добра,
Успехов малых и больших,
Счастливей стать, чем был вчера!
Пусть будут дружба и любовь
Твою жизнь светом озарять!
Тебе желаю вновь и вновь
От жизни лучшее всё брать!
***
Поздравляю, Пётр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Пётр, будь твёрд и решителен, здоров и энергичен, умён и силён, счастлив и любим!
***
Петя, поздравляю!
От души желаю
Творчества, таланта,
Смелости, азарта,
Целей достижения,
В карьере - продвижения,
Счастья бесконечного,
Здоровья безупречного!
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Поздравляем тебя с Днем ангела, Петр! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разлук, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Что ж, с Днем ангела, друг Петя,
Я тебя поздравить рад,
Будь счастливей всех на свете
От подарков и наград.
Будь здоров, живи в достатке,
Радуй деток и жену,
Чтоб семья была в порядке
Весь свой век люби одну.
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Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!
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Пожелаю тебе, Пётр,
Чтобы даже с лет прибавкой
Ты был весел, смел и бодр,
На удачу делал ставку.
Чтобы ветры по карманам
Не гуляли, не шалили,
А успехи постоянно
С тобой рядышком ходили!
Открытки с Днем ангела Петра
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