Именины у Петра бывают более сотни раз в году, но среди них есть наиболее почитаемые дни ангела.

29 января - День ангела Петра. Это красивое имя ныне довольно редкое, но раньше было популярным - у многих есть знакомый Петр Андреевич или Петр Иванович. Мы подскажем, как поздравить с днем ангела Петра открыткой, в стихах или прозе.

Когда день ангела Петра

День ангела Петра по церковному календарю - более сотни раз в году. Но главные именины отмечают в дни памяти священномученика, апостола из 12-ти Петра:

29 января по старому стилю и 16 января по новому;

12 июля по старому стилю и 29 июня по новому;

13 июля по старому стилю и 30 июня по новому.

29 января в церкви отмечают поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра, которые по преданию со святого снял Ангел Господень.

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Петр - значение имени

Петр - это древнегреческое имя, оно происходит от слова "петрос", то есть, "камень" или "скала". За рубежом существуют другие формы имени: Питер, Педро, Пьер. Разговорная форма имени Петр - это Петя, Петрик, Петрусь.

День ангела Петра - поздравления

Имя Петр - значит "камень".

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!

Ждут тебя пускай успехи,

Не встречай ни в чём помехи,

Чтобы всё, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!

***

С праздником, Пётр! Пусть мимо не проходит удача, счастье оставляет глубокий след, любовь не сгорает и все самые заветные мечты и желания исполняются как можно скорее и как можно чаще. Удачи, добра и мира!

***

Желаю, Петя, от души

Тебе здоровья, сил, добра,

Успехов малых и больших,

Счастливей стать, чем был вчера!

Пусть будут дружба и любовь

Твою жизнь светом озарять!

Тебе желаю вновь и вновь

От жизни лучшее всё брать!

***

Поздравляю, Пётр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Пётр, будь твёрд и решителен, здоров и энергичен, умён и силён, счастлив и любим!

***

Петя, поздравляю!

От души желаю

Творчества, таланта,

Смелости, азарта,

Целей достижения,

В карьере - продвижения,

Счастья бесконечного,

Здоровья безупречного!

***

Поздравляем тебя с Днем ангела, Петр! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разлук, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

***

Что ж, с Днем ангела, друг Петя,

Я тебя поздравить рад,

Будь счастливей всех на свете

От подарков и наград.

Будь здоров, живи в достатке,

Радуй деток и жену,

Чтоб семья была в порядке

Весь свой век люби одну.

***

Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

***

Пожелаю тебе, Пётр,

Чтобы даже с лет прибавкой

Ты был весел, смел и бодр,

На удачу делал ставку.

Чтобы ветры по карманам

Не гуляли, не шалили,

А успехи постоянно

С тобой рядышком ходили!

Открытки с Днем ангела Петра

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