Свои именины Нины, Ниночки и Нинули празднуют несколько раз в году.

27 января - День ангела Нины. В этот день церковь вспоминает грузинскую святую равноапостольную Нину, которая покровительствует всем женщинам, носящим это имя. Сейчас так девочек называют не слишком часто, впрочем, это делает имя еще более интересным. Мы подготовили самые красивые поздравления для Нины в день ангела и авторские открытки.

Когда день ангела у Нины по церковному календарю

Именины у Нины по православному календарю - три раза в год, в этом году они сдвигаются на 13 дней раньше согласно новому церковному календарю:

27 января по старому стилю и 14 января по новому;

14 мая по старому стилю и 1 мая по новому;

19 ноября по старому стилю и 6 ноября по новому.

27 января почитают святую Нину, которая принесла христианство в Грузию - в день ее памяти отмечается как национальный праздник Нинооба.

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День ангела Нины - поздравления

Величье царственное в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

***

Дорогая Нина! Желаю, чтобы твоя святая заступница тебя всегда оберегала, указывала верный путь, благословляла твои мысли и дела. Чтоб никому не давала тебя в обиду, отводила все беды и напасти. Пусть в твоей жизни будет много счастья, в сердце море любви, а в душе пусть будут гармония и покой. С Днем ангела!

***

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,

Будь красивой и счастливой.

Ангел пусть тебя хранит

От тревог, от бед, обид!

***

Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай твоя покровительница, святая Нина, всегда приносит тебе удачу. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе, милая Ниночка!

***

Пусть принесет святая Нина

Добро, здоровье и любовь!

Для счастья будут пусть причины,

Сияй, как солнце, вновь и вновь!

Мечта пусть сбудется любая,

Пусть растворится грусть, как дым!

Пусть бережет тебя святая

И будет ангелом твоим!

***

Поздравляю с Днем святой Нины! Пусть все Ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царят мир и лад! Желаю, чтобы святая Нина помогала Вам во всем!

***

Пусть несёт святая Нина

В дом достаток и добро,

Море нежных чувств взаимных

И семейное тепло.

Пусть всё ладится прекрасно,

На любом везёт пути,

Обитает в сердце счастье

И ждёт радость впереди!

***

Поздравляю с именинами! Пусть святая Нина благословит вас на успех. Желаю вашей душе гармонии, добра и света. Пусть ваши глаза не знают слез. Желаю мудрости, чтобы побеждать все трудности и преграды на пути, но все же пусть их будет как можно меньше. Успеха, вдохновения, и пусть вас хранит ваш Ангел!

***

С Днем ангела, милая Нина,

Мои поздравленья прими!

Ты, Нина, нежна и красива,

Удачи тебе и любви!

***

С Днем ангела, дорогая Ниночка! Пусть легко удается прокладывать путь к мечте, пусть всегда остается ярким свет твоей надежды. Желаю быть милой и прекрасной, счастливой и жизнерадостной, искренней и свободной. И пусть твой ангел никогда не опускает своих крыльев, пусть он тебя ведет к истокам благодати и любви.

***

Нины нынче день святой,

От души желаем,

Чтобы жили хорошо,

Горя Вы не знали.

Чтобы внуки уважали,

И любили дети,

И чтоб были лучшей Ниной

Вы на белом свете.

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Открытки с Днем ангела Нины

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Ранее мы рассказывали, когда праздники в Украине и выходные дни в феврале 2024.

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