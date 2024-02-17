Как душевно поздравить с Днем ангела Николая, Колю и Коленьку.

Свои именины обладатели красивого и популярного во всем мире имени - Николай - отмечают несколько раз в году. Поздравьте 17 февраля родных и знакомых Коль - мы собрали пожелания в стихах и прозе и подготовили красивые открытки на День ангела Николая.

Что означает имя Николай

Имя "Николай" имеет греческое происхождение. На древнегреческом оно звучит как "Николаос", а переводится как "победитель народов".

Когда отмечают именины Николая по церковному календарю

Именины у Николая по православному календарю бывают довольно много раз в году. Вот как их отмечают по старому и по новому стилю:

Видео дня

6, 17, 24 января - по старому стилю и 24 декабря, 4, 11 января - по новому;

1, 6, 14, 16, 17, 26, 28 февраля - по старому стилю и 19, 24 января, 1, 3, 4, 13, 15 февраля - по новому;

7, 12, 20, 22 марта - по старому стилю и 25, 28 февраля, 7, 9 марта - по новому;

22 мая - по старому стилю и 9 мая - по новому;

9 августа - по старому стилю и 27 июля - по новому;

19 декабря - по старому стилю и 6 декабря - по новому.

Напомним, что с сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому дни памяти святых и именины сдвинулись на 13 дней раньше.

Поздравление с Днем ангела Николая

Святой у тебя - чудотворец, как Бог.

И имя свое для тебя приберег.

В твой день именинный тебя поздравляем,

Здоровья, чудес всяко-разных желаем.

Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим

И ангелом имени вечно храним!

***

Николай, в эти непростые времена желаю тебе, чтобы твой ангел защищал тебя! Желаю счастья и благополучия и семейного тепла, и, конечно же, мирного неба над головой!

***

Коля, я желаю счастья,

Чтобы сбылись все мечты,

Чтоб успешен в деле славном

Неизменно был бы ты.

Чтобы дом твой был уютным,

Чтобы в нем любовь жила,

Чтобы вера тебя, Коля,

В миг нелегкий берегла

***

С вашим Днем, Николай! Пусть мимо не проходит удача, счастье оставляет глубокий след, любовь не сгорает и все самые заветные мечты и желания исполняются как можно скорее и как можно чаще. Удачи, добра и мира!

***

Николай, с Днем ангела! Успехов!

К счастью отыщи свою дорогу.

Презирай препятствия, помехи,

У тебя ведь силы воли много.

Пусть тебя удача вдохновляет,

К лучшему все будут перемены,

Кубок победителя сияет,

Ты его получишь непременно!

***

От всей души желаю тебе искренних улыбок, хороших людей в окружении и блестящих достижений! Пускай твои глаза всегда горят счастьем и радостью! Заряжай других своим жизнелюбием и позитивом, ведь ты такой открытый, веселый и добрый человек! Пускай все в твоей жизни складывается так, как ты пожелаешь!

***

Николай, с Днем ангела тебя!

Наш родной, единственный, любимый!

Поздравляем мы тебя, любя,

И желаем очень-очень сильно:

Чтоб ты был здоров всегда и бодр,

Весел, счастлив и судьбой любим,

Чтоб ушли несчастья все и боль,

Чтобы был ты ангелом храним!

Николай, с именинами! Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Будь твёрд и решителен, здоров и энергичен, умён и силён, счастлив и любим!

***

Поздравляю, Николай!

Пусть сбываются желанья,

Будут сила и здоровье,

Оптимизм и обаяние.

Пусть везет в любимом деле,

И в любви всегда фартит,

Каждый новый шаг по жизни

Пусть успех тебе сулит.

Счастлив будь, в себе уверен,

Никогда не отступай,

Ставь всегда большие цели,

Их с улыбкой достигай.

***

С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

Открытки с Днем ангела Николая

***

***

***

***

Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины в феврале и как можно назвать ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: