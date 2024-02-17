Свои именины обладатели красивого и популярного во всем мире имени - Николай - отмечают несколько раз в году. Поздравьте 17 февраля родных и знакомых Коль - мы собрали пожелания в стихах и прозе и подготовили красивые открытки на День ангела Николая.
Что означает имя Николай
Имя "Николай" имеет греческое происхождение. На древнегреческом оно звучит как "Николаос", а переводится как "победитель народов".
Когда отмечают именины Николая по церковному календарю
Именины у Николая по православному календарю бывают довольно много раз в году. Вот как их отмечают по старому и по новому стилю:
- 6, 17, 24 января - по старому стилю и 24 декабря, 4, 11 января - по новому;
- 1, 6, 14, 16, 17, 26, 28 февраля - по старому стилю и 19, 24 января, 1, 3, 4, 13, 15 февраля - по новому;
- 7, 12, 20, 22 марта - по старому стилю и 25, 28 февраля, 7, 9 марта - по новому;
- 22 мая - по старому стилю и 9 мая - по новому;
- 9 августа - по старому стилю и 27 июля - по новому;
- 19 декабря - по старому стилю и 6 декабря - по новому.
Напомним, что с сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому дни памяти святых и именины сдвинулись на 13 дней раньше.
Поздравление с Днем ангела Николая
Святой у тебя - чудотворец, как Бог.
И имя свое для тебя приберег.
В твой день именинный тебя поздравляем,
Здоровья, чудес всяко-разных желаем.
Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим
И ангелом имени вечно храним!
***
Николай, в эти непростые времена желаю тебе, чтобы твой ангел защищал тебя! Желаю счастья и благополучия и семейного тепла, и, конечно же, мирного неба над головой!
***
Коля, я желаю счастья,
Чтобы сбылись все мечты,
Чтоб успешен в деле славном
Неизменно был бы ты.
Чтобы дом твой был уютным,
Чтобы в нем любовь жила,
Чтобы вера тебя, Коля,
В миг нелегкий берегла
***
С вашим Днем, Николай! Пусть мимо не проходит удача, счастье оставляет глубокий след, любовь не сгорает и все самые заветные мечты и желания исполняются как можно скорее и как можно чаще. Удачи, добра и мира!
***
Николай, с Днем ангела! Успехов!
К счастью отыщи свою дорогу.
Презирай препятствия, помехи,
У тебя ведь силы воли много.
Пусть тебя удача вдохновляет,
К лучшему все будут перемены,
Кубок победителя сияет,
Ты его получишь непременно!
***
От всей души желаю тебе искренних улыбок, хороших людей в окружении и блестящих достижений! Пускай твои глаза всегда горят счастьем и радостью! Заряжай других своим жизнелюбием и позитивом, ведь ты такой открытый, веселый и добрый человек! Пускай все в твоей жизни складывается так, как ты пожелаешь!
***
Николай, с Днем ангела тебя!
Наш родной, единственный, любимый!
Поздравляем мы тебя, любя,
И желаем очень-очень сильно:
Чтоб ты был здоров всегда и бодр,
Весел, счастлив и судьбой любим,
Чтоб ушли несчастья все и боль,
Чтобы был ты ангелом храним!
Николай, с именинами! Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Будь твёрд и решителен, здоров и энергичен, умён и силён, счастлив и любим!
***
Поздравляю, Николай!
Пусть сбываются желанья,
Будут сила и здоровье,
Оптимизм и обаяние.
Пусть везет в любимом деле,
И в любви всегда фартит,
Каждый новый шаг по жизни
Пусть успех тебе сулит.
Счастлив будь, в себе уверен,
Никогда не отступай,
Ставь всегда большие цели,
Их с улыбкой достигай.
***
С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!
Открытки с Днем ангела Николая
***
***
***
***
Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины в феврале и как можно назвать ребенка.