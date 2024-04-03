Имя Кирилл имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "Господин" или "Владыка", а с персидского - "Солнце". Именины Кирилла празднуются несколько раз в году - у каждого из дней именин есть свой покровитель. Мы подготовили поздравления на день ангела Кирилла 3 апреля, чтобы порадовать именинников в их праздник.
Когда день ангела Кирилла
3 апреля по юлианскому календарю почитают святителя Кирилла, епископа Катанского. В целом именины Кирилла отмечают несколько раз в год:
- 31 января по старому стилю и 18 января по новому;
- 17, 27 февраля по старому стилю и 4, 14 февраля по новому;
- 18, 22, 31 марта по старому стилю и 5, 9, 18 марта по новому;
- 3 и 11 апреля по старому стилю и 21, 29 марта по новому;
- 11, 17, 23, 24 мая по старому стилю и 28 апреля, 4, 10, 11 мая по новому;
- 3, 22, 30 июня по старому стилю и 21 мая, 9, 17 июня по новому;
- 22 июля по старому стилю и 9 июля по новому;
- 15 августа по старому стилю и 2 августа по новому;
- 19 сентября по старому стилю и 6 сентября по новому;
- 11, 23 октября по старому стилю и 29 сентября, 10 октября по новому;
- 11, 20 ноября по старому стилю и 29 октября, 7 ноября по новому;
- 15 и 21 декабря по старому стилю и 2, 8 декабря по новому.
Даты именин по новоюлинскому календарю сдвигаются на 13 дней раньше, по юлианскому они остаются прежними.
Именины Кирилла - поздравления с днем ангела
С днем ангела тебя, Кирилл!
Ты носишь имя "Повелитель".
Желаю, чтоб ты счастлив был,
Чтоб жизнь цветной и доброй видел.
Умеешь ты подать себя,
Умеешь в силы свои верить.
Удачи пожелаю я
И знать, где в жизни в счастье двери!
***
Добрый, милый, отважный Кирилл, поздравляю тебя с твоим праздником! Желаю, чтобы жизнь принимала только входящие звонки счастья, радости и удачи, чтобы любое дело было тебе по плечу, чтобы сердце горячо любило и было искренне любимым, чтобы душа всегда стремилась к заветной мечте.
***
Кирилл, поздравляю,
Желаю тебе
Счастливых и ровных
Дорог по судьбе.
Шел, чтоб уверенно
Ты за мечтой,
Удача летела,
Чтоб вслед за тобой.
Желаю, чтоб в жизнь
Мечту воплотил,
Самым счастливым,
Чтоб был ты, Кирилл.
***
Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико - это День ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!
***
Я желаю, чтоб красиво
И счастливо всегда жил,
Чтоб везло тебе по жизни,
Славный парень, наш Кирилл.
Никогда не падай духом,
В силы верь и не сдавайся,
Честным, добрым, благородным
Непременно оставайся.
***
С днем ангела, Кирилл! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.
***
Кирилл, желаю водопада
Из позитива и добра,
Успеха звездного парада,
С фортуной песен до утра.
Я по душе желаю дела,
Не знать унынья и простуд,
Желаю, чтобы счастье зрело,
Плоды роняя там и тут.
Пусть будет радостно-уютный
В твоей судьбе любой из дней,
И если ветер - то попутный!
***
Доброму ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью! С именинами, дорогой Кирилл!
***
От всей души тебе, Кирилл,
Желаю счастья и удачи,
Чтоб все, о чем судьбу просил,
Легко сбылось, никак иначе!
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Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!
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