3 апреля отмечают именины Кирилла.

Имя Кирилл имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "Господин" или "Владыка", а с персидского - "Солнце". Именины Кирилла празднуются несколько раз в году - у каждого из дней именин есть свой покровитель. Мы подготовили поздравления на день ангела Кирилла 3 апреля, чтобы порадовать именинников в их праздник.

Когда день ангела Кирилла

3 апреля по юлианскому календарю почитают святителя Кирилла, епископа Катанского. В целом именины Кирилла отмечают несколько раз в год:

31 января по старому стилю и 18 января по новому;

17, 27 февраля по старому стилю и 4, 14 февраля по новому;

18, 22, 31 марта по старому стилю и 5, 9, 18 марта по новому;

3 и 11 апреля по старому стилю и 21, 29 марта по новому;

11, 17, 23, 24 мая по старому стилю и 28 апреля, 4, 10, 11 мая по новому;

3, 22, 30 июня по старому стилю и 21 мая, 9, 17 июня по новому;

22 июля по старому стилю и 9 июля по новому;

15 августа по старому стилю и 2 августа по новому;

19 сентября по старому стилю и 6 сентября по новому;

11, 23 октября по старому стилю и 29 сентября, 10 октября по новому;

11, 20 ноября по старому стилю и 29 октября, 7 ноября по новому;

15 и 21 декабря по старому стилю и 2, 8 декабря по новому.

Даты именин по новоюлинскому календарю сдвигаются на 13 дней раньше, по юлианскому они остаются прежними.

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Именины Кирилла - поздравления с днем ангела

С днем ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

И знать, где в жизни в счастье двери!

***

Добрый, милый, отважный Кирилл, поздравляю тебя с твоим праздником! Желаю, чтобы жизнь принимала только входящие звонки счастья, радости и удачи, чтобы любое дело было тебе по плечу, чтобы сердце горячо любило и было искренне любимым, чтобы душа всегда стремилась к заветной мечте.

***

Кирилл, поздравляю,

Желаю тебе

Счастливых и ровных

Дорог по судьбе.

Шел, чтоб уверенно

Ты за мечтой,

Удача летела,

Чтоб вслед за тобой.

Желаю, чтоб в жизнь

Мечту воплотил,

Самым счастливым,

Чтоб был ты, Кирилл.

***

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико - это День ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

***

Я желаю, чтоб красиво

И счастливо всегда жил,

Чтоб везло тебе по жизни,

Славный парень, наш Кирилл.

Никогда не падай духом,

В силы верь и не сдавайся,

Честным, добрым, благородным

Непременно оставайся.

***

С днем ангела, Кирилл! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

Кирилл, желаю водопада

Из позитива и добра,

Успеха звездного парада,

С фортуной песен до утра.

Я по душе желаю дела,

Не знать унынья и простуд,

Желаю, чтобы счастье зрело,

Плоды роняя там и тут.

Пусть будет радостно-уютный

В твоей судьбе любой из дней,

И если ветер - то попутный!

***

Доброму ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью! С именинами, дорогой Кирилл!

***

От всей души тебе, Кирилл,

Желаю счастья и удачи,

Чтоб все, о чем судьбу просил,

Легко сбылось, никак иначе!

***

Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!

***

Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины в апреле 2024 и как можно назвать ребенка, который родился в этом месяце.

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