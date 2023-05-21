21 мая свои именины отмечают мальчики и мужчины по имени Иван. Это красивое имя, которое сейчас снова стало популярным, имеет древнееврейские корни и означает "Господь милостив". УНИАН подготовил яркие поздравления и открытки в день ангела Ивана.
Когда день ангела Ивана по церковному календарю
День ангела Ивана по церковному календарю отмечают несколько раз в году:
- 2, 11, 20, 27, 28 января;
- 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19 февраля;
- 9 марта;
- 2, 9, 11, 12, 24, 27 апреля;
- 1, 2, 12, 21 мая;
- 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 июня;
- 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 июля;
- 3, 12 августа;
- 11, 15, 16, 20, 27 сентября;
- 6, 9, 28 октября;
- 1, 25, 26 ноября;
- 15, 20, 23 декабря.
21 мая в церкви отмечают день Иоанна Богослова - одного из 12 апостолов Иисуса Христа.
День ангела Ивана - поздравления и открытки
Иван - "милость Божья". Так, Ваня, и есть.
Ты знаешь про волю и верную честь.
Друзей никогда не оставишь в беде.
Ты добр и отзывчив, упорен в труде!
Желаю тебе только новых высот.
Пусть в личной жизни тебе повезет,
Была чтоб семья крепче каменных гор.
Для дел, начинаний открылся простор!
***
С днем ангела, Ваня! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.
***
С днем ангела, Иван! Желаю, чтобы твой хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нём так сильно нуждаться и никогда не подводил!
***
Доброго и замечательного Ивана поздравляю с праздником! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.
***
С праздником тебя, Ванюша,
Поздравления прими,
Я в День ангела желаю,
Мира, счастья и любви.
Чтоб мечты твои сбывались,
Ангел чтоб всегда хранил,
Чтобы сильным и успешным
Ты всегда по жизни был.
***
С именинами поздравить
От души тебя хотим,
Мы Ивана будем славить,
Пусть развеются как дым
Все сомненья и тревоги,
Никогда не унывай,
Только ровные дороги
В этой жизни выбирай!
***
С Днем ангела, Иван! Крылом пусть тебя укрывают, от всех трудностей уводя твои дороги жизни. Будь открыт всему новому, стремись и завоевывай, побеждай и следуй своим принципам и целям. Поздравляю!
***
Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,
Убережет от беды Вас повсюду,
Пусть несет Вам радость каждый миг,
И благодать Господня с Алексеем будет.
***
Поздравляю тебя с Днем ангела, Ваня! Пускай твой ангел-хранитель всегда будет рядом и каждый миг ведет тебя только верной дорогой! Желаю тебе душевной гармонии, любви и всего самого доброго и светлого! Цени каждый день и просто будь счастлив!
***
Жизни сладкой, как малина,
Я Ивану пожелаю!
Он сегодня именины,
Важный праздник, отмечает.
Пусть же ангелок небесный
Бережёт тебя незримо,
Жизнь была чтоб доброй песней,
И летели беды мимо!