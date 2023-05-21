21 мая отмечают день ангела Ивана - пожелайте самого лучшего своим родным и знакомым Ваням и Ванечкам.

21 мая свои именины отмечают мальчики и мужчины по имени Иван. Это красивое имя, которое сейчас снова стало популярным, имеет древнееврейские корни и означает "Господь милостив". УНИАН подготовил яркие поздравления и открытки в день ангела Ивана.

Когда день ангела Ивана по церковному календарю

День ангела Ивана по церковному календарю отмечают несколько раз в году:

2, 11, 20, 27, 28 января;

4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19 февраля;

9 марта;

2, 9, 11, 12, 24, 27 апреля;

1, 2, 12, 21 мая;

1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 июня;

7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 июля;

3, 12 августа;

11, 15, 16, 20, 27 сентября;

6, 9, 28 октября;

1, 25, 26 ноября;

15, 20, 23 декабря.

21 мая в церкви отмечают день Иоанна Богослова - одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

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День ангела Ивана - поздравления и открытки

Иван - "милость Божья". Так, Ваня, и есть.

Ты знаешь про волю и верную честь.

Друзей никогда не оставишь в беде.

Ты добр и отзывчив, упорен в труде!

Желаю тебе только новых высот.

Пусть в личной жизни тебе повезет,

Была чтоб семья крепче каменных гор.

Для дел, начинаний открылся простор!

***

С днем ангела, Ваня! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

С днем ангела, Иван! Желаю, чтобы твой хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нём так сильно нуждаться и никогда не подводил!

***

Доброго и замечательного Ивана поздравляю с праздником! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.

***

С праздником тебя, Ванюша,

Поздравления прими,

Я в День ангела желаю,

Мира, счастья и любви.

Чтоб мечты твои сбывались,

Ангел чтоб всегда хранил,

Чтобы сильным и успешным

Ты всегда по жизни был.

***

С именинами поздравить

От души тебя хотим,

Мы Ивана будем славить,

Пусть развеются как дым

Все сомненья и тревоги,

Никогда не унывай,

Только ровные дороги

В этой жизни выбирай!

***

С Днем ангела, Иван! Крылом пусть тебя укрывают, от всех трудностей уводя твои дороги жизни. Будь открыт всему новому, стремись и завоевывай, побеждай и следуй своим принципам и целям. Поздравляю!

***

Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,

Убережет от беды Вас повсюду,

Пусть несет Вам радость каждый миг,

И благодать Господня с Алексеем будет.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела, Ваня! Пускай твой ангел-хранитель всегда будет рядом и каждый миг ведет тебя только верной дорогой! Желаю тебе душевной гармонии, любви и всего самого доброго и светлого! Цени каждый день и просто будь счастлив!

***

Жизни сладкой, как малина,

Я Ивану пожелаю!

Он сегодня именины,

Важный праздник, отмечает.

Пусть же ангелок небесный

Бережёт тебя незримо,

Жизнь была чтоб доброй песней,

И летели беды мимо!

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