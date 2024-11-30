Сегодня, когда День Андрея Первозванного отмечает церковь, все обладатели этого имени получают поздравления с Днем ангела. Сегодня христиане чтят апостола Андрея, который, по древнеукраинской легенде, предсказал появление Киева. С переходом ПЦУ на новоюлианский календарь День ангела Андрея 2024 поменял дату - теперь он отмечается 30 ноября.
Мы собрали красивые поздравления и картинки на именины Андрея, которые точно понравятся имениннику.
Какой Андрей по характеру
Значение имени Андрей с древнегреческого языка - "мужчина", "человек", "мужественный". По натуре он импульсивный, эмоциональный и веселый. Он легко находит общий язык с малознакомыми людьми. Отличается свободолюбивостью и уверенностью в своих силах.
Поздравления с Днем ангела Андрея
С днем ангела, Андрей, я поздравляю,
Пусть тучи не затянут твое небо,
Больших лишь взлетов пожелаю,
Пришло чтоб счастье где бы не был.
Пусть расстояния с родными не разделят,
И будут они рядом сквозь года,
Между собой удачи дни не делят,
А были с тобой чтобы все они года.
***
С Днем ангела тебя, Андрей,
Здоровым будь ты, не болей!
Будь весел, чаще улыбайся,
Моментом каждым наслаждайся!
***
С днём ангела тебя, Андрей!
Успешен будь ты круглый год,
Пусть взгляд сияет веселей,
И небо точно бережёт.
Стучит пусть сердце от любви,
Мечта исполнится сама,
И та, что любишь, говорит
Тебе все важные слова!
***
С днём ангела, Андрей!
Храним будь небесами!
Здоровье всё прочней
Пусть станется с годами!
И будет доброта,
Как эхо, возвращаться,
И каждая мечта
Скорей решит сбываться!
***
С днем ангела тебя, Андрей!
Желаю в мире жить, в ладу,
В реальность воплотить скорей
Свою заветную мечту!
Пусть помогает ангелок
Тебе во всех делах твоих!
Пусть в этот радостный денек
Будет прекрасен каждый миг!
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Дорогой Андрей, поздравляю тебя с именинами. Хочу пожелать легко и умело справляться с любой проблемой, радоваться жизни и чаще получать хорошие новости. Пусть планы никогда не рушатся, а всё задуманное быстро сбывается!
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Андрей, поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Пусть не сходит с лица улыбка, не пропадает вера в себя и не падает никогда настроение. Желаю добиться всех намеченных целей, любить и быть любимым, никогда не сдаваться перед трудностями!
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Поздравляю с именинами Андрея и желаю тебе отменного здоровья. Пусть тебя любят деньги и удача. Желаю интересных знакомств и верных друзей. Оставайся таким же сильным духом, мужественным и остроумным!
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Милый Андрей, желаю тебе стального здоровья, чтобы ни одна напасть не смогла сломить твой дух. Пусть твои отвага и смелость прогонят прочь все невзгоды и беды. Пусть лишь самое светлое, доброе будет в твоей жизни и подарит тебе ощущение полного счастья.