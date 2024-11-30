30 ноября поздравьте с именинами знакомых и близких по имени Андрей - мы собрали красивые поздравления.

Сегодня, когда День Андрея Первозванного отмечает церковь, все обладатели этого имени получают поздравления с Днем ангела. Сегодня христиане чтят апостола Андрея, который, по древнеукраинской легенде, предсказал появление Киева. С переходом ПЦУ на новоюлианский календарь День ангела Андрея 2024 поменял дату - теперь он отмечается 30 ноября.

Мы собрали красивые поздравления и картинки на именины Андрея, которые точно понравятся имениннику.

Какой Андрей по характеру

Значение имени Андрей с древнегреческого языка - "мужчина", "человек", "мужественный". По натуре он импульсивный, эмоциональный и веселый. Он легко находит общий язык с малознакомыми людьми. Отличается свободолюбивостью и уверенностью в своих силах.

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Поздравления с Днем ангела Андрея

С днем ангела, Андрей, я поздравляю,

Пусть тучи не затянут твое небо,

Больших лишь взлетов пожелаю,

Пришло чтоб счастье где бы не был.

Пусть расстояния с родными не разделят,

И будут они рядом сквозь года,

Между собой удачи дни не делят,

А были с тобой чтобы все они года.

***

С Днем ангела тебя, Андрей,

Здоровым будь ты, не болей!

Будь весел, чаще улыбайся,

Моментом каждым наслаждайся!

***

С днём ангела тебя, Андрей!

Успешен будь ты круглый год,

Пусть взгляд сияет веселей,

И небо точно бережёт.

Стучит пусть сердце от любви,

Мечта исполнится сама,

И та, что любишь, говорит

Тебе все важные слова!

***

С днём ангела, Андрей!

Храним будь небесами!

Здоровье всё прочней

Пусть станется с годами!

И будет доброта,

Как эхо, возвращаться,

И каждая мечта

Скорей решит сбываться!

***

С днем ангела тебя, Андрей!

Желаю в мире жить, в ладу,

В реальность воплотить скорей

Свою заветную мечту!

Пусть помогает ангелок

Тебе во всех делах твоих!

Пусть в этот радостный денек

Будет прекрасен каждый миг!

***

Дорогой Андрей, поздравляю тебя с именинами. Хочу пожелать легко и умело справляться с любой проблемой, радоваться жизни и чаще получать хорошие новости. Пусть планы никогда не рушатся, а всё задуманное быстро сбывается!

***

Андрей, поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Пусть не сходит с лица улыбка, не пропадает вера в себя и не падает никогда настроение. Желаю добиться всех намеченных целей, любить и быть любимым, никогда не сдаваться перед трудностями!

***

Поздравляю с именинами Андрея и желаю тебе отменного здоровья. Пусть тебя любят деньги и удача. Желаю интересных знакомств и верных друзей. Оставайся таким же сильным духом, мужественным и остроумным!

***

Милый Андрей, желаю тебе стального здоровья, чтобы ни одна напасть не смогла сломить твой дух. Пусть твои отвага и смелость прогонят прочь все невзгоды и беды. Пусть лишь самое светлое, доброе будет в твоей жизни и подарит тебе ощущение полного счастья.

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