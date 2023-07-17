17 июля отмечают день ангела Андрея.

Наверное, у каждого из нас есть знакомый Андрей. 17 июля мужчины и мальчики с этим именем отмечают свои именины. Поздравьте их в день ангела Андрея красивым стихом или открыткой.

Когда день ангела Андрея по церковному календарю

Имя Андрей - одно из самых популярных сегодня. Оно походит из Древней Греции и в переводе означает "важный", "смелый", "мужественный".

Андреи отмечают свои именины несколько раз в году. По нынешнему церковному календарю это такие даты:

Видео дня

27 января;

17, 21 февраля;

7 марта;

28 апреля;

31 мая;

3, 5, 11, 23, 25, 26 июня;

3, 13, 17, 19, 22, 25 июля;

5, 17 августа;

1, 16, 19, 20, 23, 28 сентября;

4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 октября;

9, 11 ноября;

8, 10, 11, 13, 15, 16 декабря.

Церковный праздник 17 июля - это день памяти святителя Андрея, епископа Критского.

По новому церковному календарю, который вступит в силу с 1 сентября 2023 года, все дни ангела Андрея будут отмечать на 13 дней раньше.

День ангела Андрея - поздравления в прозе и стихах

Принимай от нас скорей

Поздравления, Андрей!

Мы сердечно поздравляем,

Счастья и добра желаем.

Денег, мудрости, терпенья

И желаний исполненья.

Будь успешен и здоров,

Жизнь люби без лишних слов!

***

Андрей, пусть каждый твой день состоит из позитива и ярких моментов, из улыбок любимых Людей и незабываемых моментов, из мирного неба и одной, пускай небольшой, но именно твоей сбывшейся мечты. Пусть твой путь будет легким, а заботы - приятными. Живи и радуйся, умей получать наслаждение от каждой минуты. С Днем ангела!

***

Желаю радости, Андрей,

Успехов, нежности, любви.

Пускай живется веселей,

Чтоб планы все сбылись твои!

Пускай надежные друзья

Поддержат здорово во всём,

Пусть любит верная семья,

Пусть самым теплым будет дом!

***

Андрей! Желаем тебе всегда быть таким же веселым и душевным человеком. Пускай твои великолепные качества, благодаря которым ты умеешь найти контакт с любым человеком помогут тебе занять своё выгодное место в жизни. Пускай все, о чем ты мечтаешь, дается тебе легко и без лишних усилий. Желаем никогда не ставить под сомнение собственную значимость и смело смотреть вперед.

***

Будут пусть любовь и радость,

Море преданных друзей,

Будь здоровым и успешным,

Бесподобный мой Андрей.

Сбудутся пусть все задумки,

И во всем тебе везет,

Каждый день пусть только радость

И признание несет.

***

Андрей, поздравляю от всей души! Пусть мужество твоего имени служит надежной опорой и защитой в жизни. Пусть судьбу определяют: счастье, любовь, верность, достоинство, благодать. Желаю, чтобы с тобой всегда было надежно, можно было дойти до края света, а смех определял веселье встречи.

***

Постоянной мотивации не стоять на месте, получать высшие награды, быть лучшим во всем. Будь желанным и любимым, тщательно обдумывай свои решения, говори спокойно, действуй быстро. Пусть трудности будут только временными. С именинами!

День ангела Андрея - открытки

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