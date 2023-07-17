Наверное, у каждого из нас есть знакомый Андрей. 17 июля мужчины и мальчики с этим именем отмечают свои именины. Поздравьте их в день ангела Андрея красивым стихом или открыткой.
- Когда день ангела Андрея по церковному календарю
- День ангела Андрея - поздравления в прозе и стихах
- День ангела Андрея - открытки
Когда день ангела Андрея по церковному календарю
Имя Андрей - одно из самых популярных сегодня. Оно походит из Древней Греции и в переводе означает "важный", "смелый", "мужественный".
Андреи отмечают свои именины несколько раз в году. По нынешнему церковному календарю это такие даты:
- 27 января;
- 17, 21 февраля;
- 7 марта;
- 28 апреля;
- 31 мая;
- 3, 5, 11, 23, 25, 26 июня;
- 3, 13, 17, 19, 22, 25 июля;
- 5, 17 августа;
- 1, 16, 19, 20, 23, 28 сентября;
- 4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 октября;
- 9, 11 ноября;
- 8, 10, 11, 13, 15, 16 декабря.
Церковный праздник 17 июля - это день памяти святителя Андрея, епископа Критского.
По новому церковному календарю, который вступит в силу с 1 сентября 2023 года, все дни ангела Андрея будут отмечать на 13 дней раньше.
День ангела Андрея - поздравления в прозе и стихах
Принимай от нас скорей
Поздравления, Андрей!
Мы сердечно поздравляем,
Счастья и добра желаем.
Денег, мудрости, терпенья
И желаний исполненья.
Будь успешен и здоров,
Жизнь люби без лишних слов!
***
Андрей, пусть каждый твой день состоит из позитива и ярких моментов, из улыбок любимых Людей и незабываемых моментов, из мирного неба и одной, пускай небольшой, но именно твоей сбывшейся мечты. Пусть твой путь будет легким, а заботы - приятными. Живи и радуйся, умей получать наслаждение от каждой минуты. С Днем ангела!
***
Желаю радости, Андрей,
Успехов, нежности, любви.
Пускай живется веселей,
Чтоб планы все сбылись твои!
Пускай надежные друзья
Поддержат здорово во всём,
Пусть любит верная семья,
Пусть самым теплым будет дом!
***
Андрей! Желаем тебе всегда быть таким же веселым и душевным человеком. Пускай твои великолепные качества, благодаря которым ты умеешь найти контакт с любым человеком помогут тебе занять своё выгодное место в жизни. Пускай все, о чем ты мечтаешь, дается тебе легко и без лишних усилий. Желаем никогда не ставить под сомнение собственную значимость и смело смотреть вперед.
***
Будут пусть любовь и радость,
Море преданных друзей,
Будь здоровым и успешным,
Бесподобный мой Андрей.
Сбудутся пусть все задумки,
И во всем тебе везет,
Каждый день пусть только радость
И признание несет.
***
Андрей, поздравляю от всей души! Пусть мужество твоего имени служит надежной опорой и защитой в жизни. Пусть судьбу определяют: счастье, любовь, верность, достоинство, благодать. Желаю, чтобы с тобой всегда было надежно, можно было дойти до края света, а смех определял веселье встречи.
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Постоянной мотивации не стоять на месте, получать высшие награды, быть лучшим во всем. Будь желанным и любимым, тщательно обдумывай свои решения, говори спокойно, действуй быстро. Пусть трудности будут только временными. С именинами!
День ангела Андрея - открытки
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