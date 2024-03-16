16 марта отмечают именины Александра по новому церковному календарю.

Владельцы одного из самых популярных имен - Саша - празднуют именины более полусотни раз в году. В том числе и 16 марта - в этот день православная церковь по новому календарю почитает священномученика Александра I, Папу Римского. Как красиво поздравить с днем ангела Александра, Сашуню или дядю Сашу - пожелания и оригинальные открытки в подборке ниже.

Когда день Александра отмечают по церковному календарю

Именины у Александра, как уже говорили, выпадают более полусотни раз в году. Кроме 16 марта, день ангела Александра по церковному календарю также отмечают:

1, 4, 18, 26 января;

4, 6, 7, 8, 22, 24, 26 февраля;

1, 4, 9, 12, 13, 15, 17, 27 марта;

10, 14, 15, 17, 20, 21 апреля;

11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 29 мая;

7, 9, 10, 13, 14, 23, 28 июня;

3, 6, 8, 9, 10, 20, 25, 29 июля;

1, 12, 14, 16, 21, 22, 27, 31 августа;

14, 17, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 28, 30 сентября;

1, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 31 октября;

1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14,, 21, 20, 23, 24, 25 ноября;

9, 10, 12, 13, 15, 17, 26, 28 декабря.

Напомним, что дни всех именин по новому календарю сдвинулись на 13 дней раньше.

Видео дня

Александр - имя греческого происхождения, в переводе означает "защищать", "мужчина".

С днем ангела Александра - поздравления

Сегодня Сашин праздник,

Сегодня Сашин день.

Пусть будет солнце ясным,

Прохладной будет тень.

Пусть будет много счастья,

Улыбок и тепла.

Пусть обойдут напасти,

Пусть будет жизнь светла.

***

С днем ангела, Александр! Пусть таким же смелым и внимательным будет твой Ангел по отношению к тебе. Будь всегда целеустремленным, успешным, а небеса лишь помогают достигать целей легко и просто. Поздравляю!

***

С именинами, Саша, пускай

Бережет тебя ангел всегда!

Будь здоров, полон сил, не хворай,

Чтоб, как минимум, жил ты до ста!

Пусть душа твоя будет полна

Лишь добра, позитива и света!

Жизнь для счастья тебе, Саш, дана,

Ты всегда, каждый день, помни это!

***

Санечка, с именинами! Желаю тебе крепкого здоровья, быть примером и надежной опорой для своих родных, близких, коллег и друзей, никогда не унывать и всегда держать нос по ветру.

***

Пусть ангел пристально следит,

Чтоб в жизни не встречал ты горя,

Всегда чтоб, Саша, впереди

Ждало тебя успехов море!

Отводит пусть невзгоды все

Великой, наивысшей силой,

Чтобы по белой полосе

Ты шёл к победам горделиво!

***

Александр, поздравляем тебя! Желаем здоровья, огромного вдохновения, больших возможностей, душевного тепла. Желаем всегда быть оптимистом, любить, быть любимым и добиваться поставленных целей!

***

День именин у Александра нынче!

Ты будь незримо ангелом храним,

И добрая удача по привычке

Пусть всем делам способствует твоим!

На планы все даст Бог благословенье,

Успехи дружно, словно строй, придут,

А горестные мысли даже тенью

Вовек вблизи тебя не проскользнут!

***

Саша, желаю, чтобы ты всегда был главным защитником своих интересов, своего дома и родных. Пусть тебе везёт на каждом шагу, а судьба помогает в решении проблем и в исполнении твоих желаний и целей.

***

Пожелаю тебе, Саша,

Чтобы дом был полной чашей,

Гениальные идеи

Привели к мечте быстрее!

На коне чтоб был по жизни,

С сердцем, полным героизма,

Мигом каждым наслаждался

И в деньгах всегда купался!

Ранее мы рассказывали, у кого будут именины в марте 2024.

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