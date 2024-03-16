Владельцы одного из самых популярных имен - Саша - празднуют именины более полусотни раз в году. В том числе и 16 марта - в этот день православная церковь по новому календарю почитает священномученика Александра I, Папу Римского. Как красиво поздравить с днем ангела Александра, Сашуню или дядю Сашу - пожелания и оригинальные открытки в подборке ниже.
Когда день Александра отмечают по церковному календарю
Именины у Александра, как уже говорили, выпадают более полусотни раз в году. Кроме 16 марта, день ангела Александра по церковному календарю также отмечают:
- 1, 4, 18, 26 января;
- 4, 6, 7, 8, 22, 24, 26 февраля;
- 1, 4, 9, 12, 13, 15, 17, 27 марта;
- 10, 14, 15, 17, 20, 21 апреля;
- 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 29 мая;
- 7, 9, 10, 13, 14, 23, 28 июня;
- 3, 6, 8, 9, 10, 20, 25, 29 июля;
- 1, 12, 14, 16, 21, 22, 27, 31 августа;
- 14, 17, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 28, 30 сентября;
- 1, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 31 октября;
- 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14,, 21, 20, 23, 24, 25 ноября;
- 9, 10, 12, 13, 15, 17, 26, 28 декабря.
Напомним, что дни всех именин по новому календарю сдвинулись на 13 дней раньше.
Александр - имя греческого происхождения, в переводе означает "защищать", "мужчина".
С днем ангела Александра - поздравления
Сегодня Сашин праздник,
Сегодня Сашин день.
Пусть будет солнце ясным,
Прохладной будет тень.
Пусть будет много счастья,
Улыбок и тепла.
Пусть обойдут напасти,
Пусть будет жизнь светла.
***
С днем ангела, Александр! Пусть таким же смелым и внимательным будет твой Ангел по отношению к тебе. Будь всегда целеустремленным, успешным, а небеса лишь помогают достигать целей легко и просто. Поздравляю!
***
С именинами, Саша, пускай
Бережет тебя ангел всегда!
Будь здоров, полон сил, не хворай,
Чтоб, как минимум, жил ты до ста!
Пусть душа твоя будет полна
Лишь добра, позитива и света!
Жизнь для счастья тебе, Саш, дана,
Ты всегда, каждый день, помни это!
***
Санечка, с именинами! Желаю тебе крепкого здоровья, быть примером и надежной опорой для своих родных, близких, коллег и друзей, никогда не унывать и всегда держать нос по ветру.
***
Пусть ангел пристально следит,
Чтоб в жизни не встречал ты горя,
Всегда чтоб, Саша, впереди
Ждало тебя успехов море!
Отводит пусть невзгоды все
Великой, наивысшей силой,
Чтобы по белой полосе
Ты шёл к победам горделиво!
***
Александр, поздравляем тебя! Желаем здоровья, огромного вдохновения, больших возможностей, душевного тепла. Желаем всегда быть оптимистом, любить, быть любимым и добиваться поставленных целей!
***
День именин у Александра нынче!
Ты будь незримо ангелом храним,
И добрая удача по привычке
Пусть всем делам способствует твоим!
На планы все даст Бог благословенье,
Успехи дружно, словно строй, придут,
А горестные мысли даже тенью
Вовек вблизи тебя не проскользнут!
***
Саша, желаю, чтобы ты всегда был главным защитником своих интересов, своего дома и родных. Пусть тебе везёт на каждом шагу, а судьба помогает в решении проблем и в исполнении твоих желаний и целей.
***
Пожелаю тебе, Саша,
Чтобы дом был полной чашей,
Гениальные идеи
Привели к мечте быстрее!
На коне чтоб был по жизни,
С сердцем, полным героизма,
Мигом каждым наслаждался
И в деньгах всегда купался!
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