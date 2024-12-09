Узнайте, кого нужно поздравить с Днем ангела сегодня и какие есть счастливые имена для ребенка.

Именины или день ангела - это дата, когда в церкви вспоминают святого с нашим именем. Список именин поможет выбрать счастливое имя для ребенка. Если малыша назвать в честь одного из святых, которых чтят в день рождения малыша.

Мы рассказали, у кого день ангела 9 декабря по новому и старому православному календарю. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые открытки с поздравлениями.

День ангела сегодня 9 декабря по новому стилю

Александр - образовано от древнегреческого имени Александрос, что означает "защитник людей".

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Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Владимир - имя старославянского происхождения, которое значит "великий правитель", "повелитель мира".

Софрон - в переводе с древнегреческого языка - "мудрый", "здравомыслящий", "благоразумный".

Степан - современная форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".

Анна - происходит от древнееврейского имени Ханна, что переводится как "храбрая", "мудрая", "сильная".

Именины сегодня 9 декабря по старому стилю

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Георгий - произошло от греческого имени Георгиос, то есть "земледелец".

Даниил - древнееврейское имя, которое переводится как "Бог мне судья".

Иван - образовано от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илья - современный вариант библейского имени Элийяху, что значит "Бог мой Господь".

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль - "никто не равен Богу".

Назар - в переводе с латыни - "назаретянин", "родом из Назарета".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный", "твердый".

Тихон - образовано от имени древнегреческой богини судьбы и удачи Тюхе.

Юлиан - в переводе с древнегреческого языка "пушистый", "кудрявый".

Яков - образовано от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".

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