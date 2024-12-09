Именины или день ангела - это дата, когда в церкви вспоминают святого с нашим именем. Список именин поможет выбрать счастливое имя для ребенка. Если малыша назвать в честь одного из святых, которых чтят в день рождения малыша.
Мы рассказали, у кого день ангела 9 декабря по новому и старому православному календарю. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые открытки с поздравлениями.
День ангела сегодня 9 декабря по новому стилю
Александр - образовано от древнегреческого имени Александрос, что означает "защитник людей".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Владимир - имя старославянского происхождения, которое значит "великий правитель", "повелитель мира".
Софрон - в переводе с древнегреческого языка - "мудрый", "здравомыслящий", "благоразумный".
Степан - современная форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".
Анна - происходит от древнееврейского имени Ханна, что переводится как "храбрая", "мудрая", "сильная".
Именины сегодня 9 декабря по старому стилю
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Георгий - произошло от греческого имени Георгиос, то есть "земледелец".
Даниил - древнееврейское имя, которое переводится как "Бог мне судья".
Иван - образовано от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Илья - современный вариант библейского имени Элийяху, что значит "Бог мой Господь".
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль - "никто не равен Богу".
Назар - в переводе с латыни - "назаретянин", "родом из Назарета".
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный", "твердый".
Тихон - образовано от имени древнегреческой богини судьбы и удачи Тюхе.
Юлиан - в переводе с древнегреческого языка "пушистый", "кудрявый".
Яков - образовано от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".