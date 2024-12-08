День ангела - это день памяти небесного покровителя, который есть у каждого человека.

День ангела, или именины - это дата, которая ближе всего ко дню рождения и когда вспоминают святого - покровителя человека с таким же именем.

8 декабря день ангела по новому стилю (церковному календарю) празднуют Анфиса, Кирилл.

По старому стилю - Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

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День ангела 8 декабря - значение имени

Именины по новому стилю:

Анфиса - имя с древнегреческим происхождением, переводится как "цветок", довольно редкое.

Женщины Анфисы - нежные и чувственные. Они привлекают своей энергией, характером и манерами. Независимы, порой - непредсказуемы, а недостатки характера преподносят как достоинство. Никогда не поступаются собственной выгодой.

Кирилл - также древнегреческое имя, переводится как "повелитель", "владыка". Есть вторая версия - это персидское имя, означает в переводе "солнце".

Главные черты характера Кириллов - ум, любознательность, честолюбие. У них высокая самооценка, прагматичны, трудолюбивы и самостоятельны, умеют добиваться своих целей, их часто выручает оптимизм и уверенность.

Именины по старому стилю:

Андрей - имеет происхождение из Древней Греции, означает "мужчина", "человек", а также "храбрый", "мужественный", "смелый".

Андреи - веселые и жизнерадостные люди, практически всегда в центре внимания. Они отзывчивы, заботятся о близких. Знают себе цену, любят держать все под контролем и не терпят конкуренции.

Василий - возникло от древнегреческого слова, которое означает "царский", "царственный".

Василии - жизнерадостные люди, любят общение, добры. Твердо идут к своим целям, дорожат друзьями. Василии обычно уравновешены и практичные, могут проявлять хитрость, порой им сложно отказать самому себе в своих слабостях.

Виктор - имеет латинские корни, означает "победитель".

Викторы - целеустремленные и добрые люди. Они отличаются пунктуальность, по натуре справедливы и толерантны. Умны и интеллигентны, стараются быть лучшими во всем. Для них важно, чтобы они нравились другим, поэтому иногда могут пренебрегать нормами морали.

Григорий - происхождение связывают с древнегреческим словом, что означает "бодрствовать", "быть бдительным". Умеренно популярное имя.

Григории имеют аналитический склад ума, они любознательны и привыкли всем нравиться. Целеустремлённы, напористы, решительны, имеют силу воли, но могут зависеть от мнения окружающих и остро переживать критику. Часто хотят либо все, либо ничего.

Дмитрий - имеет древнегреческое происхождение, означает "посвященный Деметре" - богине земледелия и плодородия. Имя довольно популярное.

Дмитрии относятся к ответственным мужчинам и моралистам. Они бесстрашны, умны, дружелюбны. Их часто называют везунчиками по жизни. Могут построить хорошую карьеру, хотя перетруждаться не любят. Бывают неуступчивы.

Иван - имя библейское, имеет древнееврейские корни, переводится как "Божье благоволение", "милость Божья".

У Иванов - сложный и противоречивый характер, могут быть как добрым, так и злым, простым и хитрым, честным и коварным. От природы наделены чувством справедливости, прямолинейны и не хотят идти на компромиссы. Отличаются особой духовной силой, выносливостью и трудолюбием. Могут быть агрессивны и импульсивны.

Николай - произошло от древнегреческого имени, в переводе - "повелитель народов".

По характеру Николаи противоречивы. Они трудолюбивы, уравновешены, но могут быть надменны, самоуверенны. У них скрытная натура, хотя в отношениях с людьми ведут себя просто. Всегда стремятся вперед, иногда мотивация их поступков остается загадкой.

Александр - родом из Древней Греции, означает "защищать" и "мужчина", "человек".

Характер у Александров властный, они умеют вести за собой людей. В то же время имеют творческую натуру и оригинально подходят ко многим вещам. Общительны и остроумны, но могут быть внутри чувственными и очень ранимыми.

Павел - имеет латинские корни, означает "маленький", "младший".

По натуре Павлы - спокойные, доброжелательные люди. Они умны, общительны, но с годами могут проявлять себя меркантильно. Иногда, добиваясь своего, становятся неприятными в общении. Не выносят глупых людей и не терпят несправедливости.

Петр - от древнегреческого слова, что означает "камень", "твердый", "непоколебимый".

Петры - энергичные, активные, умные, холерики. Бывают эмоционально нестабильными и вспыльчивыми, но в то же время открытые и правдолюбы. Умеют отдавать безвозмездно. Упрямы, постоянно учатся жизни и умению прощать.

Семен - от древнееврейского имени, трактуется как "слушающий", "услышанный Богом".

Семены - добрые, мягкие и беззлобные. Всегда стремятся к первенству, у них хорошо развита интуиция. Трудолюбивы и могут многого добиться в жизни. Но в то же время многое принимают близко к сердцу и обиду могут запомнить на всю жизнь.

Ярослав - считается княжеским именем, но неясного происхождения. По одно из версий произошло от древнерусских слов, которые означают "обладающий яркой славой".

У Ярославов часто бывает непростой и упрямый характер. Они скрытны, настойчивы, энергичны, стараются занять лидирующие позиции. Добры, вежливы, но могут быть циничны, тщеславны и жестоки.

День ангела - картинки с пожеланиями

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