День ангела - это дата памяти святого заступника, имя которого носит человек.

Именины - это день памяти святого с таким же именем. Обычно это дата, которая ближе всего ко дню рождения.

5 января именины по новому стилю у Григория, Иосифа, Лукьяна, Матвея, Романа, Сергея, Фомы, Аполлинарии, Евгении, Татьяны.

По старому календарю именины отмечают Василий, Давид, Иван, Макар, Павел, Ян.

Видео дня

Именины 5 января - значение имени

Григорий - от древнегреческого имени, переводится "быть бдительным".

Григории любознательны, имеют аналитический ум, хорошую память. Их натура - ранимая и чувствительная. Они хотят всем и всегда нравиться и желают получать либо все, либо ничего.

Иосиф - версия древнееврейского Йосеф, означает "Яхве воздаст", "Божья награда".

Иосифы не любят хвастаться и красоваться, им комфортно в тени, но там они выступают "серым кардиналом". Имеют спокойный характер, уверены в себе, друзья и близкие всегда могут рассчитывать на их помощь и поддержку.

Лукьян - имеет латинское происхождение, в переводе - "светлый".

С Лукьянами легко и просто, это светлые, открытые люди, с прекрасным чувством юмора. Всегда имеют много друзей, которые их любят и уважают. Позитив и целеустремленность позволяют им смотреть на мир, с его проблемами и возникающими трудностями, весьма оптимистично.

Матвей - древнееврейское имя, от библейского Матфей, толкуется как "дарованный Господом".

Спокойные, ответственные, гармоничные мужчины. Излишне скромны, но общительны и имеют большой круг друзей. Имеют хорошо развитую интуицию и часто прислушиваются к своему внутреннему голосу.

Роман - имеет двоякое значение, по одной версии - произошло от латинского, переводится как "римский", по второй - имеет древнегреческие корни и означает "сильный", "крепкий".

Романы - сангвиники, оптимисты, видят во всем только прекрасное. Самостоятельны, трудолюбивы, никогда не поддаются чужому влиянию. Творчески одарены, любят все новое, хорошие и преданные друзья.

Сергей - от римского Sergius, в переводе означает "высокий", "знатный".

Сергеи - уравновешенные, рассудительные мужчины, отличные дипломаты, которые могут найти выход из любой ситуации. Они открыты, общительны, обладают аналитическим умом. Но могут быть подвержены чужому влиянию.

Фома - имеет древнееврейское происхождение, в переводе звучит как "близнец".

Любознательные и юморные мужчины. Они неторопливы, малословны, не любят оценивать других. Иногда слишком осторожны, застенчивы. Не терпят лести и болтливых людей.

Аполлинария - имеет древнеримское происхождение, в переводе звучит как "Аполлонова", "принадлежащая Аполлону".

Отзывчивые, добрые, хозяйственные женщины. Очень ранимы, любят, когда ее усердие и старание оценивают, чутко реагирует на критику. Но умеют отстаивать свои интересы, если нужно. Своенравны и делают исключительно то, что считают нужным.

Евгения - имеет греческое происхождение, означает "благородная", "с хорошими генами".

Евгении могут быть ранимыми, упрямыми и вспыльчивыми. Но они умеют держать себя в руках, а если нужно - разрядить обстановку и погасить конфликт. Очень рациональные и экономные, умеют "давать вторую жизнь" старым вещам. Стараются сохранять невозмутимость в любой ситуации.

Татьяна - по одной версии произошло от древнегреческого слова и означает "устроительница", по второй – от древнеримского, означает "миротворица".

Татьяны имеют сильный и эмоциональный характер. Они умны, порядочны, но любят, когда их хвалят. С ними довольно легко найти контакт, часто имеют способности к ясновидению.

Василий - от древнегреческого "Басилейос", означает "царский, царственный".

Василии - выдержанные, практичные мужчины. Любят общение, новые знакомства, дорожат дружбой. Могут быть хитрыми и часто не способны отказать себе в слабостях.

Давид - еврейское имя, переводится как "любимец".

Давиды - мужчины с прагматичным характером. Они постоянно стремятся к лидерству, самосовершенству. Не терпят жадности, лжи. Умеют мгновенно принимать решения, всегда готовы прийти на помощь друзьям.

Иван - древнееврейское имя, означает "Божье благоволение".

Это мужчины со сложным и противоречивым характером. Они могут быть добрыми, смелыми, умными и в то же время злыми, трусливыми, неучами. Не терпят компромиссов, тяжело переживают предательство, в работе - трудолюбивы и выносливы.

Макар - от древнегреческого слова "макариос", означает "блаженный", "счастливый".

Макары - сильные и щедрые людей. Они умеют быстро решать возникшие задачи, придерживаются строгих моральных принципов. Имеют колоссальную силу воли и отличаются бескорыстностью.

Павел - от латинского, означает "маленький", "скромный".

Павлы умны, общительны и нравственны. Иногда - меркантильны, если стремятся добиться чего-то. У них отличная интуиция. Могут не доверять новым людям, лениться и чрезмерно болтать.

Ян - производное от Иван, "Божья милость", "Яхве милостив".

Умны, настойчивы, интеллигентны. Яны - практичные и дальновидные, они всегда стремятся к власти. Никогда не теряют силы духа, имеют организаторские способности, легко ладят с людьми.

День ангела - картинки с пожеланиями

***

***

***

***

Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в январе 2025 - что отмечаем и сколько отдыхаем.

Вас также могут заинтересовать новости: