День ангела - это день памяти святого, которого считают покровителем человека с таким же именем.

День ангела, или именины - это дата, которая ближе всего ко дню рождения. Как правило, такой день у каждого человека бывает лишь раз в году.

4 декабря день ангела по новому церковному календарю празднуют Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Александр, Алексей, Юлия.

По старому стилю - Александр.

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День ангела 4 декабря - значение имени

Анастасия - греческое имя, означает "возрожденная". Анастасии обычно добрые и трудолюбивые, сильные духом. Они всегда стараются доводить дело до конца, упрямые и предприимчивые.

- греческое имя, означает "возрожденная". Анастасии обычно добрые и трудолюбивые, сильные духом. Они всегда стараются доводить дело до конца, упрямые и предприимчивые. Варвара - также имеет греческое происхождение, в переводе означает "чужестранка" или "иноземка". Варвары - активные, общительные, легко сходятся с людьми и добиваются доверия. У них отличное чувство юмора и они хорошие друзья.

- также имеет греческое происхождение, в переводе означает "чужестранка" или "иноземка". Варвары - активные, общительные, легко сходятся с людьми и добиваются доверия. У них отличное чувство юмора и они хорошие друзья. Василий - древнегреческое имя, означает "царственный" или "властный". Вторая трактовка - "властелин" или "царь". Василии - это обычно очень общительные мужчины, у которых есть качества лидеров. Они умны и надежные друзья.

- древнегреческое имя, означает "царственный" или "властный". Вторая трактовка - "властелин" или "царь". Василии - это обычно очень общительные мужчины, у которых есть качества лидеров. Они умны и надежные друзья. Геннадий - имеет греческое происхождение, означает "благородный". Это обычно добрые и уравновешенные люди, которые стараются доводить дела до конца. Чаще всего бывают консервативны и педанты. Также им не чужда жажда власти и двойственность натуры.

- имеет греческое происхождение, означает "благородный". Это обычно добрые и уравновешенные люди, которые стараются доводить дела до конца. Чаще всего бывают консервативны и педанты. Также им не чужда жажда власти и двойственность натуры. Дмитрий - имя имеет древнегреческие корни, означает "посвященный богине Деметре". Это настойчивые, упрямые и упорные мужчины, которые, тем не менее, пользуются необычайной популярностью у женщин. Они прагматичны и коммуникабельны.

- имя имеет древнегреческие корни, означает "посвященный богине Деметре". Это настойчивые, упрямые и упорные мужчины, которые, тем не менее, пользуются необычайной популярностью у женщин. Они прагматичны и коммуникабельны. Екатерина - имя неясного происхождения, по одной из версии оно появилось в Греции. Значение его - "непорочная". У Екатерин богатая фантазия, которая помогает им справиться с рутинными проблемами. Им не чужда корыстность и манипуляции людьми, но при этом стараются выглядеть честными и непорочными.

- имя неясного происхождения, по одной из версии оно появилось в Греции. Значение его - "непорочная". У Екатерин богатая фантазия, которая помогает им справиться с рутинными проблемами. Им не чужда корыстность и манипуляции людьми, но при этом стараются выглядеть честными и непорочными. Иван - по происхождению еврейское имя, означает "Божья благодать". Таких мужчин считают отзывчивыми, порядочными, творческими. Хотя среди них есть и очень амбициозные, хитрые личности.

- по происхождению еврейское имя, означает "Божья благодать". Таких мужчин считают отзывчивыми, порядочными, творческими. Хотя среди них есть и очень амбициозные, хитрые личности. Кира - греческое имя, образовано от мужского имени Кирос, то есть, "повелитель" или "господин". У женщин с этим именем может быть очень непростой характер. Они могут быть одновременно и мягкими, и грубыми, и честными, и корыстными. Но всегда умеют добиваться своего.

- греческое имя, образовано от мужского имени Кирос, то есть, "повелитель" или "господин". У женщин с этим именем может быть очень непростой характер. Они могут быть одновременно и мягкими, и грубыми, и честными, и корыстными. Но всегда умеют добиваться своего. Николай - по происхождению греческое имя, означает "победитель народов". Это преданные, целеустремленные мужчины. Они с оптимизмом смотрят на жизнь, общительны, трудолюбивы, но могут быть упрямы, жестоки и не считаться с мнением других.

- по происхождению греческое имя, означает "победитель народов". Это преданные, целеустремленные мужчины. Они с оптимизмом смотрят на жизнь, общительны, трудолюбивы, но могут быть упрямы, жестоки и не считаться с мнением других. Александр - греческое имя, означает "защитник". В большинстве своём это миролюбивые, мужественные и заботливые мужчины. Легко располагают к себе людей, но при этом могут быть властными.

- греческое имя, означает "защитник". В большинстве своём это миролюбивые, мужественные и заботливые мужчины. Легко располагают к себе людей, но при этом могут быть властными. Алексей - от древнегреческого, трактуется как "защитник" и "помощник". Это мужчины с твердым характером, которые стремятся во всем быть первыми. Вместе с тем они сентиментальны и скрытные.

- от древнегреческого, трактуется как "защитник" и "помощник". Это мужчины с твердым характером, которые стремятся во всем быть первыми. Вместе с тем они сентиментальны и скрытные. Юлия - по происхождению древнеримское имя. Переводится как "пушистая" или "кудрявая". Для Юль очень важно всеобщее почитание. Они очень непоседливы, добры и щедры, умеют находить общий язык с разными людьми.

День ангела - картинки с пожеланиями

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