День ангела - это православный праздник, который касается каждого христианина. Его отмечают в часть "святого тезки", который оберегает человека от зла.
В этот день принято поздравлять людей с их именинами и желать им ангельской защиты.
У кого именины сегодня - церковный календарь нового стиля
Михаил - сильные и добродушные мужчины. Они азартны и все неприятности сглаживают юмором.
Марта - значение имени "хозяйка дома" и "наставница". Это уравновешенные, деловые, прямолинейные и напористые женщины.
Марфа - представительницы этого имени имеют огромный лидерский потенциал. Они уверены в себе, решительны и спокойны.
Именинники по старому календарю
Также именины 3 марта празднуют мужчины из списка ниже.
Василий - простые, сильные мужчины, которые не умеют обманывать. Они страстные и умеют любить.
Виктор - обладатель сильного характера, креативный мужчина с высоким интеллектом. Он очень целеустремленный и доброжелательный.
Владимир - этот мужчина классический интроверт с тонкой интуицией. Он оптимистичный и доброжелательный.
Вольдемар - трудолюбивые и целеустремленные мужчины, которые всегда добиваются того, о чем мечтают.
Кузьма - это образованные, общительные и сообразительные мужчины с хорошим чувством юмора. Они хорошо приспосабливаются к обстоятельствам и никогда не подводят друзей.
Лев - доброжелательный и толерантный человек. Имеет уравновешенный и спокойный характер и задатки дипломата.
Павел - отзывчивые, надежные и добрые мужчины. Они имеют гармоничный характер, который сочетает высокую нравственность, общительность и мощный интеллект.