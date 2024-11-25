Узнайте, кто именинники 25 ноября и каким счастливым именем стоит назвать рожденного сегодня ребенка.

Именины - это день, когда церковь чествует определенных святых, а их тёзки отмечают день ангела. В такую дату можно помолиться своему небесному тезке. А родители могут подобрать имя ребенку из списка именин за день его рождения. И тогда святой, в честь которого назван малыш, станет ангелом-хранителем для мальчика или девочки.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела 25 ноября по новому и старому православному календарю. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые открытки с Днем ангела.

У кого именины сегодня 25 ноября по новому стилю

Александр - современная форма форма древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".

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Андрей - происходит от древнегреческого имени Андреас - "мужчина", "мужественный", "отважный".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос, то есть "царский".

Виктор - от латинского слова victor, что переводится как "победа".

Григорий - произошло от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "не спать".

Дмитрий - от имени древнегреческой богини земледелия и плодородия Деметры.

Иван - образовано от древнееврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел - украинский вариант римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "младший".

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный".

Семен - от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Ярослав - древнерусское имя, которое значит "большая слава".

У кого День ангела сегодня 25 ноября по старому стилю

Александр - современная форма форма древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".

Афанасий - в переводе с древнегреческого атанатос - "бессмертный".

Борис - древнеславянское имя, которое означает "славный боец".

Владимир - древнерусское имя, которое значит "великий правитель", "властитель мира".

Даниил - форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини земледелия и плодородия Деметры.

Иван - от древнееврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Константин - от латинского слова constans, то есть "неизменный", "постоянный", "стойкий".

Матвей - от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий дар".

Николай - происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Степан - украинская форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Федор - имя греческого происхождения, от древнегреческого Феодорос - "дар Божий".

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