Именины - это день, когда церковь чествует определенных святых, а их тёзки отмечают день ангела. В такую дату можно помолиться своему небесному тезке. А родители могут подобрать имя ребенку из списка именин за день его рождения. И тогда святой, в честь которого назван малыш, станет ангелом-хранителем для мальчика или девочки.
Мы рассказали, кто отмечает День ангела 25 ноября по новому и старому православному календарю. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые открытки с Днем ангела.
У кого именины сегодня 25 ноября по новому стилю
Александр - современная форма форма древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".
Андрей - происходит от древнегреческого имени Андреас - "мужчина", "мужественный", "отважный".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос, то есть "царский".
Виктор - от латинского слова victor, что переводится как "победа".
Григорий - произошло от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "не спать".
Дмитрий - от имени древнегреческой богини земледелия и плодородия Деметры.
Иван - образовано от древнееврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел - украинский вариант римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "младший".
Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный".
Семен - от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Ярослав - древнерусское имя, которое значит "большая слава".
У кого День ангела сегодня 25 ноября по старому стилю
Александр - современная форма форма древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".
Афанасий - в переводе с древнегреческого атанатос - "бессмертный".
Борис - древнеславянское имя, которое означает "славный боец".
Владимир - древнерусское имя, которое значит "великий правитель", "властитель мира".
Даниил - форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини земледелия и плодородия Деметры.
Иван - от древнееврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Константин - от латинского слова constans, то есть "неизменный", "постоянный", "стойкий".
Матвей - от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий дар".
Николай - происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Степан - украинская форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Федор - имя греческого происхождения, от древнегреческого Феодорос - "дар Божий".