Кто отмечает именины сегодня по новому церковному календарю и по старому стилю - 22 мужских и 3 женских имени.

20 ноября по новому календарю день ангела у Анатолия, Арсена, Василия, Владимира, Григория, Ивана, Макара, Николая, Александра, Алексея, Анны и день ангела Татьяны. По старому календарю именины отмечают Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета. Рассказываем, какое значение у каждого из этих имен и как поздравить в этот день именинника.

День ангела сегодня, 20 ноября - значение каждого имени

Напомним, что даты непереходящих церковных праздников и именин, после перехода Православной церкви Украины на новый календарь, сдвинулись, и теперь дни ангела отмечают на 13 дней раньше. По старому стилю даты остались прежними.

Именины по новому стилю отмечают:

Видео дня

Анатолий - имя пришло из Греции, но стало популярным у нас. Означает "восток". Анатолии успешны и энергичны, умны, легко заводят знакомства. В душе - лидеры и могут многого добиться, если будут иметь хороший тыл.

- имя пришло из Греции, но стало популярным у нас. Означает "восток". Анатолии успешны и энергичны, умны, легко заводят знакомства. В душе - лидеры и могут многого добиться, если будут иметь хороший тыл. Арсен - греческое имя, производное от Арсений и Арсентий. Означает "мужской". Арсены волевые, самодостаточные, принципиальные, зачастую ставят себя выше других. Но при этом это мужчины с большой буквы.

- греческое имя, производное от Арсений и Арсентий. Означает "мужской". Арсены волевые, самодостаточные, принципиальные, зачастую ставят себя выше других. Но при этом это мужчины с большой буквы. Василий - древнегреческое имя, которое ныне не очень популярно, тем не менее до сих пор входит в сотню популярнейших. Означает "царственный" или "властный". Василии общительны, умны, надежны, но боятся брать на себя ответственность. Зато в любой ситуации могут найти компромисс и позитивную сторону.

- древнегреческое имя, которое ныне не очень популярно, тем не менее до сих пор входит в сотню популярнейших. Означает "царственный" или "властный". Василии общительны, умны, надежны, но боятся брать на себя ответственность. Зато в любой ситуации могут найти компромисс и позитивную сторону. Владимир - одно из самых популярных имен, имеет славянские корни, означает "знаменитый правитель". Владимиры благородны, энергичны, часто бывают негласными лидерами. Часто зависят о чужого мнения и нуждаются в поддержке.

- одно из самых популярных имен, имеет славянские корни, означает "знаменитый правитель". Владимиры благородны, энергичны, часто бывают негласными лидерами. Часто зависят о чужого мнения и нуждаются в поддержке. Григорий - одно из первых имен, которое стало популярным у христиан. Оно греческое и означает "бодрый". Григории старательны, принципиальны, но добры. Популярны в обществе и оптимисты по жизни.

одно из первых имен, которое стало популярным у христиан. Оно греческое и означает "бодрый". Григории старательны, принципиальны, но добры. Популярны в обществе и оптимисты по жизни. Иван - считается славянским, но имеет еврейские корни. Означает "Божья благодать". Иваны добрые, порядочные и щедрые. Готовы к приключениям, упорно идут к своей цели и могут быть негласными лидерами.

- считается славянским, но имеет еврейские корни. Означает "Божья благодать". Иваны добрые, порядочные и щедрые. Готовы к приключениям, упорно идут к своей цели и могут быть негласными лидерами. Макар - древнегреческое имя, означает "благословенный". В мифологии "макариос" - это эпитет имени Бога Зевса. Макары любознательны, умны, нестандартно мыслят. Могут быть лидерами. Вспыльчивы, но всем все прощают.

- древнегреческое имя, означает "благословенный". В мифологии "макариос" - это эпитет имени Бога Зевса. Макары любознательны, умны, нестандартно мыслят. Могут быть лидерами. Вспыльчивы, но всем все прощают. Николай - происхождение у имени греческое, означает "победитель народов". Николаи коммуникабельны, трудолюбивы, доброжелательны, но могут быть упрямыми, строгими и даже жестокими. Они никогда не сдаются и всегда готовы прийти на помощь другим.

- происхождение у имени греческое, означает "победитель народов". Николаи коммуникабельны, трудолюбивы, доброжелательны, но могут быть упрямыми, строгими и даже жестокими. Они никогда не сдаются и всегда готовы прийти на помощь другим. Александр - одно из самых популярных имен современности. По происхождению греческое, его значение - "защитник". Александры властные, заботливые, часто бывают лидерами. Умеют быстро принимать решения и адаптироваться в разных ситуациях.

- одно из самых популярных имен современности. По происхождению греческое, его значение - "защитник". Александры властные, заботливые, часто бывают лидерами. Умеют быстро принимать решения и адаптироваться в разных ситуациях. Алексей - популярное имя уже долгие годы. Происходит от древнегреческого и означает "защитник" и "помощник". Алексеи выделяются своим твердым характером, они стремятся во всем быть первыми. Могут быть скрытными и сентиментальными.

- популярное имя уже долгие годы. Происходит от древнегреческого и означает "защитник" и "помощник". Алексеи выделяются своим твердым характером, они стремятся во всем быть первыми. Могут быть скрытными и сентиментальными. Анна - одно из самых любимых женских имен. Имеет еврейские корни, в оригинале звучит как Ханна, что значит "быть милостивым" или "оказывать милость". Таким образом, основное значение имени Анна - "милость" или "благодать". Анны обычно милые, добрые и женственные, эмпаты. Коммуникабельны и часто становятся лидерами в своем кругу.

- одно из самых любимых женских имен. Имеет еврейские корни, в оригинале звучит как Ханна, что значит "быть милостивым" или "оказывать милость". Таким образом, основное значение имени Анна - "милость" или "благодать". Анны обычно милые, добрые и женственные, эмпаты. Коммуникабельны и часто становятся лидерами в своем кругу. Значение имени Татьяна - "устроительница", "родоначальница". Образовано от греческого tatto, что в переводе - "ставлю, устанавливаю". Есть версии, что имя появилось после нападения сабинского царя на Римскую Империю, после которого в Риме появилось родовое имя Tatianus. Женщины из этого рода получали приставку к имени - Tatiana. Татьяны необычные и непредсказуемые. Легко заводят друзей, но часто бывают эгоистками и деспотами, с которыми сложно общаться.

По старому стилю именины также у Григория, Ивана, Николая, Александра и Алексея. Также день ангела сегодня отмечают:

Богдан - означает "Богом данный". Имя имеет славянские корни. Богданы честолюбивы и настойчивы, уверены в себе. Могут быть вспыльчивыми и упрямыми. Имеют много друзей, никогда не бросают дело на полпути.

- означает "Богом данный". Имя имеет славянские корни. Богданы честолюбивы и настойчивы, уверены в себе. Могут быть вспыльчивыми и упрямыми. Имеют много друзей, никогда не бросают дело на полпути. Валерий - латинское по происхождению имя, означает "быть сильным". Валерии обычно добрые, самодостаточные оптимисты. Они также свободолюбивы, бесстрашны и стремятся к славе.

- латинское по происхождению имя, означает "быть сильным". Валерии обычно добрые, самодостаточные оптимисты. Они также свободолюбивы, бесстрашны и стремятся к славе. Георгий - греческое по происхождению имя, означает "земледелец". Георгии отличаются приветливостью, справедливостью и щедростью. Имя Георгия - это также производная форма других имен, таких как Егор и Юрий. Георгии бывают самолюбивы и конфликтны, но в то же время они довольно неплохие люди. Имеют сложный характер из-за неумения слушать других.

- греческое по происхождению имя, означает "земледелец". Георгии отличаются приветливостью, справедливостью и щедростью. Имя Георгия - это также производная форма других имен, таких как Егор и Юрий. Георгии бывают самолюбивы и конфликтны, но в то же время они довольно неплохие люди. Имеют сложный характер из-за неумения слушать других. Евгений - древнегреческое имя, означает "благородный". Добрые и многогранные мужчины. С ними бывает непросто, так они также требовательны и принципиальны. Заботятся о близких, ответственны и обязательны.

- древнегреческое имя, означает "благородный". Добрые и многогранные мужчины. С ними бывает непросто, так они также требовательны и принципиальны. Заботятся о близких, ответственны и обязательны. Кирилл - родом из Греции, означает "властитель". Кириллы – в основном уравновешенные и постоянные. Они также практичны, стремятся быть лидерами, но иногда легко поддаются чужому влиянию.

- родом из Греции, означает "властитель". Кириллы – в основном уравновешенные и постоянные. Они также практичны, стремятся быть лидерами, но иногда легко поддаются чужому влиянию. Константин - латинское по происхождению, его значение - "постоянный". Константины добродушные и веселые люди. Они со всеми могут найти общий язык, трудолюбивые и целеустремленные. Имеют огромное терпение.

- латинское по происхождению, его значение - "постоянный". Константины добродушные и веселые люди. Они со всеми могут найти общий язык, трудолюбивые и целеустремленные. Имеют огромное терпение. Максим - латинское имя, переводится как "великий". Максимы – добрые и мужественные, готовы помочь всем вокруг. Бывают чересчур доверчивы и застенчивы. Могут становиться собственниками.

- латинское имя, переводится как "великий". Максимы – добрые и мужественные, готовы помочь всем вокруг. Бывают чересчур доверчивы и застенчивы. Могут становиться собственниками. Михаил - имеет еврейские корни, переводится как "подобный Богу". Считается одним из самых популярных в мире. Михаилы - добрые, порядочные люди, которые жаждут помогать другим, но могут быть замкнутыми и ранимыми.

- имеет еврейские корни, переводится как "подобный Богу". Считается одним из самых популярных в мире. Михаилы - добрые, порядочные люди, которые жаждут помогать другим, но могут быть замкнутыми и ранимыми. Павел - латинское имя, означает "малый". Павлы – добры, изобретательны, легкие в общении, но могут иметь противоречивый характер. Упрямо идут к поставленной цели. Порой бывают неконтролируемы в гневе, но в целом хорошие и интересные люди.

- латинское имя, означает "малый". Павлы – добры, изобретательны, легкие в общении, но могут иметь противоречивый характер. Упрямо идут к поставленной цели. Порой бывают неконтролируемы в гневе, но в целом хорошие и интересные люди. Сергей - имеет латинские корни, означает "знатный". Еще по одной версии имя происходит от слова "servi dei" - "слуга Бога". Сергеи обычно порядочны, упорны, но порой могут зависеть от чужого мнения. Добрые и надежные, никогда не идут наперекор своей совести.

- имеет латинские корни, означает "знатный". Еще по одной версии имя происходит от слова "servi dei" - "слуга Бога". Сергеи обычно порядочны, упорны, но порой могут зависеть от чужого мнения. Добрые и надежные, никогда не идут наперекор своей совести. Федор - берет корни из Древней Греции, означает "дар Божий". Федоры – это хорошие ораторы, терпеливые и порядочные люди. Они редко показывают свои эмоции и любят одиночество. В критических ситуациях нередко берут ответственность на себя.

- берет корни из Древней Греции, означает "дар Божий". Федоры – это хорошие ораторы, терпеливые и порядочные люди. Они редко показывают свои эмоции и любят одиночество. В критических ситуациях нередко берут ответственность на себя. Елизавета - древнееврейское имя, может переводиться по-разному - "обещание Бога", "мой Бог обещал". У Елизавет обычно много хороших качеств. Они трудолюбивы, энергичны, во всем руководствуются своим умом. Умеют выживать и приспосабливаться. Порой их считают холодными из-за некой отстраненности.

День ангела - картинки

***

***

***

***

Ранее мы публиковали календарь 2024 на ноябрь - какие праздники будут в Украине в этом месяце и сколько будет выходных.

Вас также могут заинтересовать новости: