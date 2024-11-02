У кого именины 2 ноября и как назвать новорожденного ребенка - узнайте в материале.

В церковном календаре каждая дата в году посвящен памяти определенных христианских святых. Такие дни называются именинами - именинники могут обратиться с молитвой к своему небесному тезке. Верующие родители старались выбирать имя для ребенка из списка церковных именин. Христиане верили, что святой покровитель будет всегда оберегать малыша.

2 ноября по старому календарю отмечается День ангела Ирины, а по новому - Константина. У кого именины сегодня и как назвать ребенка для счастливой судьбы - рассказываем в нашем материале. Мы перечислили все дни ангела 2 ноября по новому и по старому церковному календарю, а также назвали значение каждого имени.

У кого День ангела 2 ноября по новому стилю

Константин. От латинского constans - "стойкий", "устойчивый", "постоянный".

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У кого День ангела 2 ноября по старому стилю

Артем. От древнегреческого имени Артемиос, которое произошло от имени богини охоты Артемиды. В переводе с греческого - "невредимый", "здоровый".

Герман. От латинского Germanus - "единоутробный", "близкий", "родной". Популярное в Византии имя аристократов.

Иван. Образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн, то есть "помилованный Богом".

Леонид. От греческого "потомок Льва", "похожий на льва".

Михаил. Еврейское имя, которое означает "кто как Бог?", "никто не равен Богу".

Николай. От древнегреческого "победитель народов".

Александр. От древнегреческого "защитник людей", "воин", "тот, кто помогает мужу".

Павел. Произошло от латинского paulus - "малый", "небольшой".

Петр. От греческого Петрос - "камень", "скала".

Ирина. Значение имени Ирина из древнегреческого - "покой", "спокойствие", "мир".

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