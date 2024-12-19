День памяти святого покровителя, ближайший ко дню рождения человека, называют именины.

День ангела - это день памяти небесного покровителя. Таких дней в году может быть достаточно много, но именинами принято считать ту дату, которая находится ближе всего ко дню рождения.

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дни памяти святых передвинулись и их теперь отмечают на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться старого календаря, юлианского. Поэтому именины отмечают как по новому, так и по старому стилю.

19 декабря день ангела по новому стилю у Аглаи, Григория, Ильи, Тимофея.

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По старому календарю - Максим, Николай.

Именины 19 декабря - значение имени

Новый стиль:

Аглая - хотя и принято считать старославянским, но имя имеет древнегреческие корни, переводится как "блеск", "красота", "великолепие". В греческой мифологии так звали одну из граций - богинь благодеяний.

Аглаи относятся к честолюбивым и настойчивым женщинам. Они умны, темпераменты и талантливы, любят мечтать и фантазировать. Многие воспринимают их как холодных и высокомерных, но эти качества рождает ее глубокая душа. Из отрицательного - готовы идти "по головам" ради карьеры, злопамятны и завистливы.

Григорий - также имеет древнегреческое происхождение, трактуется - "бодрствовать", "быть бдительным".

Григориям свойственны аналитический ум, великолепная память и любознательность. Эти мужчины целеустремленны и свободолюбивы, но могут зависеть от мнения окружающих. Иногда бывают максималистами – им нужно либо все, либо ничего.

Илья - происходит от древнееврейского, в переводе означает "мой Бог - Господь".

Ильи - люди с открытым характером, общительные и прямолинейные. От природы очень ответственны, но порой бывают чересчур вспыльчивы. Часто их искренностью и доверием пользуются в далеко не благородных целях.

Тимофей - из древнегреческого языка, переводится - "почитающий Бога".

Тимофеи - ответственные, скромные и обаятельные мужчины. Они очень добры, быстро прощают обиды. Тимофеев любят за их сдержанность, уравновешенность. По натуре - борцы, умеют постоять за себя и верны своим убеждениям.

Старый стиль:

Максим - имеет латинские корни, означает "величественный", "большой".

Максимы - экстраверты по своей натуре. От природы горды и честолюбивы, любят толпу и умеют ею манипулировать. Имеют завышенную самооценку, стараются взять от жизни все, что только возможно, старается любыми путями добиться внимания к своей персоне и любит перекладывать на других сложные задачи.

Николай - произошло от древнегреческого имени, в переводе означает "повелитель народов".

Николаи - часто консерваторы и эгоисты, но вместе с тем они очень трудолюбивы и работоспособны, отличаются уравновешенностью. Всегда стремятся только вперед, при этом на других не оглядываются. Часто мотивация их поступков остается загадкой.

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