День ангела - это день памяти небесного покровителя, который есть у каждого.

День ангела, или именины у каждого человека бывают лишь раз в году. Как правило дата, ближайшая ко дню рождения, а также день памяти святого покровителя человека с таким же именем.

14 декабря день ангела по новому календарю празднуют Николай, Филимон.

По старому календарю - Антон, Дмитрий.

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День ангела 14 декабря - значение имени

Именины по новому стилю:

Николай - произошло от древнегреческого имени Николаос, в переводе оно означает "повелитель народов" ("ника" – это победа и "лаос" – народ). Было очень популярным в прошлом веке. ныне считается редким.

Николаи отличаются трудолюбием, дружелюбием и простотой. С ними легко в общении, но характер может быть и противоречив – они также могут быть эгоистами, консерваторами, надменными и молчаливыми. У Николаев скрытная натура, они любят все анализировать и принимать неординарные решения. Мотивация их поступков иногда для других остается тайной.

Филимон - также имеет древнегреческие корни, в переводе означает "любящий".

Филимоны - это обычно добрые и щедрые мужчины. В то же время могут быть впечатлительны и сильно переживать из-за неудач. Им крайне необходимо тепло и забота. В противном случае они становятся молчаливы и замкнуты. Всегда помнят сделанное добро и всегда отблагодарит.

Именины по старому стилю:

Антон - существует несколько версий происхождения имени. По первой оно произошло от греческого "антос", то есть, "цветок". Вторая версия – от римского родового имени Antonius и древнегреческого "антао", что означает "вступать в бой", "состязаться".

Антоны - добрые, отзывчивые и любознательные по своей натуре. Имеют хорошую память, вдумчивы и обладают рядом достоинств, которыми не пользуются. На фоне уверенности других могут комплексовать и закрываться в себе. Часто бывают людьми настроения: сейчас - милые, через несколько минут - хамы.

Дмитрий - имеет древнегреческое происхождение, означает "посвященный Деметре" - богине земледелия и плодородия. Имя довольно популярное.

Дмитрии - упорны, с твердым, даже немного жестким и сложным характером. В то же время очень харизматичны, общительны, пользуются уважением и часто бывают душой компании. Никогда не подводят, по натуре - моралисты. Обладают острым умом, который нередко выручает их.

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