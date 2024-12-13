День ангела, или именины - это дата, ближайшая ко дню рождения, а также день памяти святого покровителя человека с таким же именем.

Именины - это день памяти небесного покровителя, который есть у каждого человека. Дату также называют день ангела и, как правило, это день, который в календаре ближе всего к дате рождения.

13 декабря день ангела по новому стилю (церковному календарю) празднуют Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков.

По старому стилю - Андрей, Иван, Ян.

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День ангела 13 декабря - значение имени

Именины по новому стилю:

Аркадий - по одной из версий было образовано от древнегреческого имени Аркадиос, означает "аркадец, житель Аркадии" и "счастливый", "блаженный". По второй версии переводится как "пастух".

Аркадиев любят за остроумие, веселый характер и тонкий юмор. Они рассудительны, активны, справедливы, всегда готовы защищать слабых. Часто напоминают своим поведением Дон Кихота. Любят жить красиво и вольготно, иногда имеют пристрастие к алкоголю.

Арсений - походит из Древней Греции и Византии, означает "решительный", "отважный", "мужественный".

У Арсениев спокойный характер, они часто бывают застенчивы. За мягкость их ценят друзья и близкие. Безумно любят животных. Арсениев легко обидеть даже словом, после этого они часто становятся замкнутыми. Из отрицательных черт - отсутствие решимости и невозможность постоять за себя и близких в конфликтных ситуациях.

Василий - от древнегреческого "Басилейос", означает "царский, царственный".

Василии - жизнерадостные люди, любят общаться и знакомиться. Всегда идут к своей цели, выдержанные, осмотрительные и практичные. Иногда могут быть хитрыми, им сложно отказать себе в слабостях.

Владимир - по одной из версий пришло от древнескандинавских народов и означает "властелин славный".

Владимиры любознательны, активны и предприимчивы. Они имеют достаточно лидерских качеств, чтобы повести за собой других. Иногда мужчин с этим именем воспринимают как рисковых и авантюристов, но они на самом деле продумывают каждый поступок. Обычно способны нравиться с первого взгляда и быть душой компании.

Григорий - происхождение связывают с древнегреческим словом "григорео", которое означает "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Григории - чувствительные, ранимые мужчины. Часто имеют непростую судьбу. У Григориев аналитический склад ума, они любознательны. Бывают зависимы от высказываний окружающих, остро переживают критику. В глубине души - мечтают властвовать над всеми.

Евгений - от древнегреческого Эугениос, означает "благородный, из хорошего рода".

Евгении - добрые, ласковые, трудолюбивые. Не терпят ссор. Упрямы, могут быть нерешительны, инертны. В сложных жизненных ситуациях, где требуется молниеносное принятие решений, малодушничают.

Емельян - произошло от римского родового прозвища Aemilius, означает "соперник", "ревностный", "неуступчивый".

Емельяны - аккуратные, трудолюбивые и скромные мужчины. Любят планировать дела, стремятся не выделяться в обществе. Иногда могут поддаваться унынию. Прагматичны и расчетливы, но с ними всегда легко работать, они прекрасные организаторы.

Иван - имеет древнееврейские корни. В переводе с еврейского языка означает "божье благоволение", "милость божья".

Мужчины с этим именем отличаются противоречивым характером. Иваны могут быть добрыми и злыми, умными и неучами, честными и коварными. От природы имеют обостренное чувство справедливости, редко идут на компромиссы. Могут быть агрессивны и тщеславны.

Николай - от древнегреческого имени Николаос, в переводе означает "повелитель народов".

Как и у Иванов, у Николаев характер создан из противоречий. Это самоуверенные, надменные и молчаливые мужчины, которые к тому же могут быть эгоистами. Но в то же время они трудолюбивы, их знают, как работоспособных людей. Всегда стремятся только вперед.

Александр - от древнегреческого Александрос, "алекс" означает "защищать" и "андрос" – "мужчина", "человек".

Характер у Александров властный, упорный, это общительные, остроумные и решительные люди, которые способны вести за собой других. Творческие натуры, асто имеют оригинальный подход к вещам. Внутри могут быть ранимыми и чувственными.

Алексей - от греческого Алексиос, что означает "защитник".

Алексеи часто бывают опорой для близких. Они ответственны, порядочны, честны и скромны. Имеют отличное чувство юмора, любят помогать другим. Бывают застенчивыми и неуверенными и остро реагируют на критику.

Яков - берет корни из древнееврейского языка, переводится как "следующий по пятам".

Яковы - оптимисты и находчивые мужчины. Они любят яркие стороны жизни, пренебрегая порою чувствами. Любят быть на виду, притягивают своей нестандартностью.

Именины по старому стилю:

Андрей - происхождение уходит корнями в Древнюю Грецию, означает "мужчина", "человек", "храбрый", "мужественный", "смелый".

Андреи по природе - веселые и жизнерадостные люди. Любят общество и находиться в центре внимания. Отзывчивы, всегда готовы помочь. Самокритичны и любят держать все под контролем. Не терпят конкуренции.

Ян - в переводе с еврейского звучит как "Божья милость", "Яхве милостив".

Яны - умные, интеллигентные и консервативные мужчины. Они дальновидны и стремятся к власти, не теряют присутствие духа в сложных ситуациях, умеют контролировать себя и стойко выносят все тяготы. Имеют организаторские способности, легко ладят с людьми.

День ангела - картинки с пожеланиями

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