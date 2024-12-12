День ангела, или именины - это дата, ближайшая ко дню рождения, а также день памяти святого покровителя человека с таким же именем.
12 декабря день ангела по новому стилю (церковному календарю) празднует Александр.
По старому стилю - Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.
День ангела 12 декабря - значение имени
Именины по новому стилю:
- Александр - произошло от древнегреческого, состоит из двух частей, переводится как "защищать" и "мужчина".
Александры - это обычно сильные и целеустремленные люди, с властным характером. Упорны в своих целях, готовы вести за собой других. Они творческие натуры, общительные и остроумные, но внутри ранимые и чувствительные.
Именины по старому стилю:
- Валериан - имеет древнеримское происхождение, означает "быть здоровым, сильным".
Валерианы - это обычно уверенные в себе и стойкие мужчины. Они целеустремленные, решительные и независимые, при этом очень харизматичные и очаровательные, что привлекает к ним внимание окружающих.
- Даниил - имя имеет древнееврейское происхождение, переводится как "судья мне Бог", "суд Божий".
Даниилы - это обычно флегматики, они спокойные, умеренные, невозмутимые. Трудолюбивы и прилежны, доброжелательны, поэтому вызывают уважение в окружающих. Очень наблюдательны, не любят быть в центре внимания. Очень часто такие, как они люди становятся знаменитыми учеными, математиками, писателями. Самый большой недостаток Даниилов - снобизм.
- Денис - от древнегреческого имени, что означает "принадлежащий богу Дионису" (покровитель земледельцев, виноградарей и виноделов).
Денисы - общительные, веселые и любознательные. Легко заводят знакомства и друзей. Могут быть вспыльчивыми и прямолинейными, а также обидчивыми.
- Иван - имеет древнееврейские корни, означает "Божье благоволение", "милость Божья".
У Иванов - сложный и противоречивый характер. Они могут быть как добрыми, так и злыми, смелыми и трусливыми, простыми и хитрыми. От природы имеют обостренное чувство справедливости. Редко идут на компромиссы, но многое могут простить близким.
Николай - от древнегреческого имени, в переводе означает "повелитель народов".
У Николаев также противоречивый характер, они могут быть самолюбивыми, самоуверенными и надменными мужчинами. В жизни часто бывают эгоистами и консерваторами. В отношениях - просты и дружелюбны. Склонны к анализу и принятию неординарных решений.
- Сергей - происхождение связывают с римским именем, что в переводе с латинского означает "высокий", "знатный".
Основные черты характера у Сергеев - миролюбие, чувственность. Это чаще всего меланхолики, уравновешенные, рассудительные люди. Умеют найти выход из самых сложных ситуаций, из них получаются хорошие дипломаты. Обладают отличной интуицией.
День ангела - картинки с пожеланиями
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