Кто отмечает именины сегодня по новому и старому стилю и яркие открытки для именинников.

По новому церковному календарю именины 11 ноября отмечают Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

По старому стилю именины у Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Евгения, Ивана, Кирилла, Леонида, Николая, Алексея, Павла, Филиппа, Агаты, Анны, а также день ангела Анастасии и день ангела Марии.

День ангела сегодня, 11 ноября - значение имен

Антон - латинское имя, переводится как "вступать в бой". Мужчины этим именем - умные, добрые. С ними всегда приятно общаться, они умеют расположить к себе. Часто из них получаются прекрасные ораторы и дипломаты.

- латинское имя, переводится как "вступать в бой". Мужчины этим именем - умные, добрые. С ними всегда приятно общаться, они умеют расположить к себе. Часто из них получаются прекрасные ораторы и дипломаты. Виктор - имеет латинские корни, означает "победитель". Обычно Викторы - оптимисты по жизни. Они почти всегда добиваются своего, благодаря предприимчивости. Добры, но часто любят доказывать, что они правы.

- имеет латинские корни, означает "победитель". Обычно Викторы - оптимисты по жизни. Они почти всегда добиваются своего, благодаря предприимчивости. Добры, но часто любят доказывать, что они правы. Евгений - имеет корни из Древней Греции, переводится как "благородный". Жени обычно добрые, но в то же время требовательны. Не любят отступать от своих принципов и с ними бывает непросто.

- имеет корни из Древней Греции, переводится как "благородный". Жени обычно добрые, но в то же время требовательны. Не любят отступать от своих принципов и с ними бывает непросто. Максим - имеет латинское происхождение. В переводе означает "великий". Мужчины с этим именем чаще добрые и мужественные. По своей натуре честны и потому не доверяют тому, кто их хоть раз обманет.

- имеет латинское происхождение. В переводе означает "великий". Мужчины с этим именем чаще добрые и мужественные. По своей натуре честны и потому не доверяют тому, кто их хоть раз обманет. Афанасий - имеет греческие корни, переводится как "бессмертный". Мужчины с этим именем - это надежные люди. Они никогда не бросят в беде, хотя сами страдают о неуверенности.

- имеет греческие корни, переводится как "бессмертный". Мужчины с этим именем - это надежные люди. Они никогда не бросят в беде, хотя сами страдают о неуверенности. Степан - походит из Греции, имеет красивый перевод - "диадема". Обычно Степаны с позитивом смотрят на жизнь. Трудолюбивы и любят стабильность, умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам и чувствовать себя в них комфортно.

- походит из Греции, имеет красивый перевод - "диадема". Обычно Степаны с позитивом смотрят на жизнь. Трудолюбивы и любят стабильность, умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам и чувствовать себя в них комфортно. Тимофей - греческое имя, в переводе означает "почитающий Бога". Это добородушные и вежливые мужчины. Много работают, поэтому много имеют благодаря своему усердию и целеустремленности.

- греческое имя, в переводе означает "почитающий Бога". Это добородушные и вежливые мужчины. Много работают, поэтому много имеют благодаря своему усердию и целеустремленности. Федор - имеет древнегреческие корни, означает "дар Божий". Очень харизматичные мужчины, умеют вдохновлять. Любят порассуждать и докопаться до сути вещей, не идут на поводу у эмоций, а всегда все взвешивают.

- имеет древнегреческие корни, означает "дар Божий". Очень харизматичные мужчины, умеют вдохновлять. Любят порассуждать и докопаться до сути вещей, не идут на поводу у эмоций, а всегда все взвешивают. Яков - имеет еврейские корни, переводится как "следующий по пятам". Яковы - добрые и отзывчивые мужчины. Они умеют сострадать, поэтому не откажут в помощи. Очень энергичные, а также бывают эмоциональными, отличаются также упрямством.

- имеет еврейские корни, переводится как "следующий по пятам". Яковы - добрые и отзывчивые мужчины. Они умеют сострадать, поэтому не откажут в помощи. Очень энергичные, а также бывают эмоциональными, отличаются также упрямством. Стефания - берет свое начало в Древней Греции, трактуется как "венец" или "диадема". По одной из версий было образовано от имени Стефанос, Степан. Стефании очень активны и находчивы, благодаря этому многого добиваются.

- берет свое начало в Древней Греции, трактуется как "венец" или "диадема". По одной из версий было образовано от имени Стефанос, Степан. Стефании очень активны и находчивы, благодаря этому многого добиваются. Андрей - имеет древнегреческое происхождение, означает "мужчина" и "мужественный". Андреи - это обычно мужчины, которые идут в ногу со временем. Они осмотрительны, не любят суеты, красноречивы и коммуникабельны. Любят бывать в одиночестве.

- имеет древнегреческое происхождение, означает "мужчина" и "мужественный". Андреи - это обычно мужчины, которые идут в ногу со временем. Они осмотрительны, не любят суеты, красноречивы и коммуникабельны. Любят бывать в одиночестве. Василий - имя из Древней Греции, значит "царский". Это общительные и надежные люди, которых очень ценят друзья. Быстро ориентируются в ситуации, умеют найти компромисс, но не любят ответственности.

- имя из Древней Греции, значит "царский". Это общительные и надежные люди, которых очень ценят друзья. Быстро ориентируются в ситуации, умеют найти компромисс, но не любят ответственности. Иван - от древнееврейского Йоханан, что означает "Яхве (бог) милостив", или от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом". Иваны относятся к добрым и открытым людям, которым можно довериться. Иногда бывают очень требовательны.

- от древнееврейского Йоханан, что означает "Яхве (бог) милостив", или от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом". Иваны относятся к добрым и открытым людям, которым можно довериться. Иногда бывают очень требовательны. Кирилл - греческое имя, переводится как "властитель". Уравновешенные и любознательные мужчины, практичны в делах. Стремятся быть лидерами, могут быть категоричны и навязывать свое мнение.

- греческое имя, переводится как "властитель". Уравновешенные и любознательные мужчины, практичны в делах. Стремятся быть лидерами, могут быть категоричны и навязывать свое мнение. Леонид - имеет греческие корни и удивительный перевод - "подобный льву". У них противоречивый характер, и близким и друзьям бывает с ними трудно. В то же время они добры и внимательны, всегда доводят дела до конца.

- имеет греческие корни и удивительный перевод - "подобный льву". У них противоречивый характер, и близким и друзьям бывает с ними трудно. В то же время они добры и внимательны, всегда доводят дела до конца. Николай - от древнегреческого Николаос - "победитель народов". Это преданные и честные мужчины. Дорожат близкими и друзьями, не терпят фальши и не любят, когда им что-либо навязывают.

- от древнегреческого Николаос - "победитель народов". Это преданные и честные мужчины. Дорожат близкими и друзьями, не терпят фальши и не любят, когда им что-либо навязывают. Алексей - походит из Древней Греции от имени Алексиос - "защитник". Имеют твердый характер и во всем стараются быть первыми. Известны своим нестандартным подходом к решению вопросов. Всегда придут на помощь.

- походит из Древней Греции от имени Алексиос - "защитник". Имеют твердый характер и во всем стараются быть первыми. Известны своим нестандартным подходом к решению вопросов. Всегда придут на помощь. Павел - имеет латинские корни, переводится как "малый". Добрые и лёгкие в общении мужчины. Изобретательны, стремятся покорить как можно больше вершин.

- имеет латинские корни, переводится как "малый". Добрые и лёгкие в общении мужчины. Изобретательны, стремятся покорить как можно больше вершин. Филипп - имеет греческое происхождение, означает "любящий жизнь. Обычно эо добрые и целеустремленные мужчины. Они требовательны к себе и другим, часто зацикливаются на проблеме.

- имеет греческое происхождение, означает "любящий жизнь. Обычно эо добрые и целеустремленные мужчины. Они требовательны к себе и другим, часто зацикливаются на проблеме. Агата - тоже родом из Греции, означает "добрая". Агаты добрые и отзывчивые. Они умеют ставить цели, уверены в своих силах и твердо идут к победе.

- тоже родом из Греции, означает "добрая". Агаты добрые и отзывчивые. Они умеют ставить цели, уверены в своих силах и твердо идут к победе. Анна - от древнееврейского Ханна, что переводится "милость", "благодать". Это добрые и милые дамы, но твердые по характеру. Добиваются неплохих успехов благодаря этому, умеют справляться с трудностями.

- от древнееврейского Ханна, что переводится "милость", "благодать". Это добрые и милые дамы, но твердые по характеру. Добиваются неплохих успехов благодаря этому, умеют справляться с трудностями. Анастасия - имеет греческие корни, означает "возрожденная". Девушки с этим именем добрые и трудолюбивые. Имеют сильный дух, упрямы и предприимчивы, когда нужно.

- имеет греческие корни, означает "возрожденная". Девушки с этим именем добрые и трудолюбивые. Имеют сильный дух, упрямы и предприимчивы, когда нужно. Мария - древнееврейское имя, имеет несколько версий перевода - "горькая", "желанная" или "безмятежная". Марии - щедрые и добрые, очень хорошо относятся к окружающим. Оптимистки по жизни. Также они любят самосовершенствоваться и целеустремлены.

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