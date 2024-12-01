День ангела - это день памяти святого, которого считают покровителем человека с таким же именем.

День ангела есть у каждого человека, но только раз в году. Такой датой считается день, который ближе всего ко дню рождения.

1 декабря день ангела по новому церковному отмечают Антон, Дмитрий. По старому стилю - Николай, Платон, Роман.

Рассказываем, что означают эти имена и как поздравить именинников.

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День ангела 1 декабря - значение имени

Антон - имя имеет латинское происхождение, означает "вступать в бой".

Когда-то это имя было популярно в аристократических римских семьях, а также в Европе. Антоны - это обычно добрые, отзывчивые и приятные в общении мужчины. Они умны и любознательны, отличные дипломаты, так как умеют расположить к себе людей и мягко доказать свою правоту. Всегда идут к своей цели. В критические моменты могут быть агресивны и эмоциональны.

Дмитрий - имя по происхождению древнегреческое, трактуется как "посвященный богине Деметре".

В старину в Греции этой богине поклонялось много земледельцев, и в честь нее называли своих сыновей. Дмитрии - очень общительные, настойчивые и упорные мужчины, которые стремятся к совершенству и новым познаниям. У них также твердый характер, после каждого падения они умеют взлетать.

Николай - имя греческое по происхождению, означает "победитель народов".

У этого имени много имен-синонимов в других странах, например, в Германии - Николаус, в Скандинавии - Николас, в Венгрии - Миклош. Это энергичные, коммуникабельные оптимисты, преданные и надежные. Хотя есть у них и отрицательные черты - они могут быть упрямы, жестоки и самолюбивы. Но при этом никогда не сдаются, всегда заботятся о близких и помогают всем, кому могут помочь.

Платон - греческое по происхождению имя, означает "широкоплечий".

В советское время имя было особенно популярным, сейчас же оно снова возвращается в моду. Платоны - добрые и жизнерадостные мужчины, которых трудно выбить из колеи. Они стремятся быть лидерами, умеют находить в себе силы, чтобы решить проблемы и во всем видят позитивную сторону.

Роман - имя имеет латинское происхождение, означает "римский", но в Европе оно никогда не было популярным.

Романы - уравновешенные и спокойные мужчины, веселые, хотя с ними и бывает сложно. Бывают склонны к авантюризму и непредсказуемы. Решения умеют принимать на лету, никогда не останавливаются перед преградами.

День ангела - картинки с пожеланиями

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