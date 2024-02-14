Рассказываем, что интересного почитать из современной украинской литературы - эти книги достойны вашего внимания.

14 февраля - это не только праздник влюбленных, но и Международный день дарения книг. Мы выбрали по этому случаю украинские книги, которые стоит прочитать. Подарите какую-то из них близким или любимым - не прогадаете.

Как появился День дарения книг

Международный день дарения книг основала основательница сайта детской книги американка Эмми Бродмур. Один из ее трех сыновей как-то спросил, почему нет праздника, когда принято дарить книги. Ситуацию исправили - инициативу Эммы поддержали знакомые, коллеги и в социальных сетях. Вскоре этот день стали праздновать в мире, в том числе и в Украине.

Современные украинские книги, которые стоит прочитать - ТОП-10

Безусловно, интересных книг современных украинских авторов, которые стоило бы прочитать - не 10 и не 20, а гораздо больше. Мы предлагаем ознакомиться лишь с маленькой частью этого богатства:

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"Невидима павутина", Богдан Кушнир

Книга львовского журналиста Богдана Кушнира - это продолжение приключенческого романа "Месть оперативника разведки" о современной российской разведке, ее внутренней тайной кухне и специфических отношениях между оперативниками.

Главный герой "Невидимой паутины" - капитан российской внешней контрразведки Антон Чумак. Его род происходит из Кубани, родители и деды разговаривали на украинском. Он попадает на восток Украины как разведчик и играет роль российского наемника-снайпера. Антона поражает, что два близких ему народа натравливают друг на друга. Кроме Донбасса, действие книги происходит на Северном Кавказе в районе Сочи и резиденции президента в Красной Поляне.

Конечно, лучше читать обе книги автора.

"Неймовірна", Ирен Роздобудько

Это книга о невероятной украинке, женщине-воине и женщине-силе - Елене Телиге. Автор так искусно оживила свою героиню, что иногда закрадывается мысль "Разве такое возможно?" Впечатление - будто сидишь возле Елены, ее друзей, семьи...

Изюминкой романа являются стихи поэтессы, искусно вплетенные в канву произведения, отрывки из писем, воспоминания о Елене, которые чрезвычайно усиливают сюжет.

В целом эта книга не слезливая, как может показаться на первый взгляд. Хотя сердце таки дрожит на протяжении чтения и да - в финале трудно сдержать слезы. Но не бойтесь этого - книга сильная и светлая, как прививка против лжи и лицемерия.

"За Перекопом є земля. Кримський роман", Анастасия Левкова

Необыкновенная книга, которую читать легко, а осознать трудно.

Книга о Крыме, его истории и трагедии. Вместе с главной героиней можно прожить более 20 лет в Крыму: украинском и оккупированном. Увидеть, какие там были проблемы все время, и которые власть пыталась не замечать. Как они достигли точки кипения и взорвались в 2014-м.

Произведение стоит прочитать, чтобы провести работу над ошибками и не повторять их в дальнейшем, чтобы через несколько лет или десятков лет не произошло рецидива.

"Не вмирає душа наша", Николай Солтис

"Не умирает душа наша" - роман о реальных событиях. Это история и трагедия семьи, которая была вынужденно переселена в Украину в ходе операции "Висла".

Книгу можно проглотить за вечер - здесь ярко выписаны персонажи, сочная речь, размышления и чувства, которые наиболее полно выражают идею произведения. Непростые судьбы наших предков стали основой интересного сюжета. Историческая достоверность, удачное использование диалектизмов, юмор придают особое дыхание рассказу.

"Доля", Анжела Левченко

Сборник новелл о жизни, хотя бы правильнее было написать - очень жизненных новелл.

У каждого человека в жизни свой путь: кого-то Господь водит окольными путями, кого-то по кругу, кто-то не может найти дороги к своему дому, а кто-то все время ищет дорогу к себе. Каждая новелла - это рассказ об обычных необычных людях, которых мы встречаем каждый день. У каждого своя история, свое начало и финал, но есть одно общее - это Судьба, которая слово за словом, строка за строкой давно все написала. Нам лишь кажется, что мы принимаем решение - сценарий давно уже существует для каждого из нас...

"Я, ти і наш мальований і немальований Бог", Татьяна Пахомова

У вас с автором могут быть разные взгляды на религию, но важнее другое: человечность, или отсутствие человечности. Ведь Бог - не в словах, и не в названиях религий, не в цвете кожи и не в национальности. Наш Бог - в наших действиях. Так что нарисуешь его в каком-то образе или нет, значения не имеет. Это та сила, которая ведет определенным путем и делает из тебя человека, или монстра.

Человеческие чувства, как вера, любовь, желание жить счастливо - не имеют религиозного признака. Именно эта идея скрывается в названии книги и является центральной в романе. Произведение рассказывает о нашем прошлом, но в нем, как и должно быть в хорошей книге, спрятано так много о нашем настоящем и будущем.

"Чужа провина", Татьяна Белимова

Эта книга - продолжение книги "Виноваты люди".

Если в первой части автору удалось изобразить панораму жизни за 1899- 1914 годы, то во второй она решила сосредоточить внимание только на 1917-1919-х. Писательница умело динамизировала текст, разделив части на разделы, что позволило охватить в новых фрагментах уникальные территории и временные промежутки. Роскошный язык, усыпанный аутентичными словами, острые сюжетные повороты, детализированные мотивы персонажей, исторический фон - все переплелось в достойный для прочтения украинский исторический роман!

Роман "Чужая вина" актуален потому, что он - детальное отражение настоящего...

"Класичний шпигун", Богдан Кушнир

Еще одна книга автора, о котором говорили в начале.

Это его новый роман, в котором обстоятельства заставляют главного героя - молодого авантюрного писателя, оказаться в паутине секретных служб, и в конце концов - в эпицентре противостояния украинской и российской разведок. Увлекательно и с юмором о серьезных вещах. Интересно, что в основу романа легли настоящие истории, очевидцем которых был сам автор.

Добавляем его список, потому что читаются произведения на одном дыхании.

"Доця", Тамара Гориха Зерня

Это дебютный роман украинской писательницы.

События романа разворачиваются весной-летом 2014 года в Донецке. Донбасс - точка обнуления, место, где прозвучали самые важные вопросы, и ответы спрятаны там же.

Здесь героиня потеряла семью, дом, работу, иллюзии. здесь она собрала обломки заново и нашла новый смысл. Этот процесс трансформации, перерождения гречкосея в воина можно наблюдать шаг за шагом - и он очень захватывает. Книга навсегда изменила того, кто ее написал, и изменит каждого, кто ее прочитает.

"I will survive! (Я виживу)", составитель - Елена Полищук

Удивительно интересный сборник рассказов разных авторов. Это произведения о наших ежедневных победах над собой - возможно, совсем незаметных для нас и скрытых от всего мира. Это торжество справедливости, совести, правды, а также ежедневные противостояния самым разнообразным испытаниям судьбы. Читается на одном дыхании.

Ранее мы рассказывали, какие украинские фильмы стоит посмотреть - 6 лент в разных жанрах.

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