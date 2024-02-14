14 февраля - это не только праздник влюбленных, но и Международный день дарения книг. Мы выбрали по этому случаю украинские книги, которые стоит прочитать. Подарите какую-то из них близким или любимым - не прогадаете.
Как появился День дарения книг
Международный день дарения книг основала основательница сайта детской книги американка Эмми Бродмур. Один из ее трех сыновей как-то спросил, почему нет праздника, когда принято дарить книги. Ситуацию исправили - инициативу Эммы поддержали знакомые, коллеги и в социальных сетях. Вскоре этот день стали праздновать в мире, в том числе и в Украине.
Современные украинские книги, которые стоит прочитать - ТОП-10
Безусловно, интересных книг современных украинских авторов, которые стоило бы прочитать - не 10 и не 20, а гораздо больше. Мы предлагаем ознакомиться лишь с маленькой частью этого богатства:
- "Невидима павутина", Богдан Кушнир
Книга львовского журналиста Богдана Кушнира - это продолжение приключенческого романа "Месть оперативника разведки" о современной российской разведке, ее внутренней тайной кухне и специфических отношениях между оперативниками.
Главный герой "Невидимой паутины" - капитан российской внешней контрразведки Антон Чумак. Его род происходит из Кубани, родители и деды разговаривали на украинском. Он попадает на восток Украины как разведчик и играет роль российского наемника-снайпера. Антона поражает, что два близких ему народа натравливают друг на друга. Кроме Донбасса, действие книги происходит на Северном Кавказе в районе Сочи и резиденции президента в Красной Поляне.
Конечно, лучше читать обе книги автора.
- "Неймовірна", Ирен Роздобудько
Это книга о невероятной украинке, женщине-воине и женщине-силе - Елене Телиге. Автор так искусно оживила свою героиню, что иногда закрадывается мысль "Разве такое возможно?" Впечатление - будто сидишь возле Елены, ее друзей, семьи...
Изюминкой романа являются стихи поэтессы, искусно вплетенные в канву произведения, отрывки из писем, воспоминания о Елене, которые чрезвычайно усиливают сюжет.
В целом эта книга не слезливая, как может показаться на первый взгляд. Хотя сердце таки дрожит на протяжении чтения и да - в финале трудно сдержать слезы. Но не бойтесь этого - книга сильная и светлая, как прививка против лжи и лицемерия.
- "За Перекопом є земля. Кримський роман", Анастасия Левкова
Необыкновенная книга, которую читать легко, а осознать трудно.
Книга о Крыме, его истории и трагедии. Вместе с главной героиней можно прожить более 20 лет в Крыму: украинском и оккупированном. Увидеть, какие там были проблемы все время, и которые власть пыталась не замечать. Как они достигли точки кипения и взорвались в 2014-м.
Произведение стоит прочитать, чтобы провести работу над ошибками и не повторять их в дальнейшем, чтобы через несколько лет или десятков лет не произошло рецидива.
- "Не вмирає душа наша", Николай Солтис
"Не умирает душа наша" - роман о реальных событиях. Это история и трагедия семьи, которая была вынужденно переселена в Украину в ходе операции "Висла".
Книгу можно проглотить за вечер - здесь ярко выписаны персонажи, сочная речь, размышления и чувства, которые наиболее полно выражают идею произведения. Непростые судьбы наших предков стали основой интересного сюжета. Историческая достоверность, удачное использование диалектизмов, юмор придают особое дыхание рассказу.
- "Доля", Анжела Левченко
Сборник новелл о жизни, хотя бы правильнее было написать - очень жизненных новелл.
У каждого человека в жизни свой путь: кого-то Господь водит окольными путями, кого-то по кругу, кто-то не может найти дороги к своему дому, а кто-то все время ищет дорогу к себе. Каждая новелла - это рассказ об обычных необычных людях, которых мы встречаем каждый день. У каждого своя история, свое начало и финал, но есть одно общее - это Судьба, которая слово за словом, строка за строкой давно все написала. Нам лишь кажется, что мы принимаем решение - сценарий давно уже существует для каждого из нас...
- "Я, ти і наш мальований і немальований Бог", Татьяна Пахомова
У вас с автором могут быть разные взгляды на религию, но важнее другое: человечность, или отсутствие человечности. Ведь Бог - не в словах, и не в названиях религий, не в цвете кожи и не в национальности. Наш Бог - в наших действиях. Так что нарисуешь его в каком-то образе или нет, значения не имеет. Это та сила, которая ведет определенным путем и делает из тебя человека, или монстра.
Человеческие чувства, как вера, любовь, желание жить счастливо - не имеют религиозного признака. Именно эта идея скрывается в названии книги и является центральной в романе. Произведение рассказывает о нашем прошлом, но в нем, как и должно быть в хорошей книге, спрятано так много о нашем настоящем и будущем.
- "Чужа провина", Татьяна Белимова
Эта книга - продолжение книги "Виноваты люди".
Если в первой части автору удалось изобразить панораму жизни за 1899- 1914 годы, то во второй она решила сосредоточить внимание только на 1917-1919-х. Писательница умело динамизировала текст, разделив части на разделы, что позволило охватить в новых фрагментах уникальные территории и временные промежутки. Роскошный язык, усыпанный аутентичными словами, острые сюжетные повороты, детализированные мотивы персонажей, исторический фон - все переплелось в достойный для прочтения украинский исторический роман!
Роман "Чужая вина" актуален потому, что он - детальное отражение настоящего...
- "Класичний шпигун", Богдан Кушнир
Еще одна книга автора, о котором говорили в начале.
Это его новый роман, в котором обстоятельства заставляют главного героя - молодого авантюрного писателя, оказаться в паутине секретных служб, и в конце концов - в эпицентре противостояния украинской и российской разведок. Увлекательно и с юмором о серьезных вещах. Интересно, что в основу романа легли настоящие истории, очевидцем которых был сам автор.
Добавляем его список, потому что читаются произведения на одном дыхании.
- "Доця", Тамара Гориха Зерня
Это дебютный роман украинской писательницы.
События романа разворачиваются весной-летом 2014 года в Донецке. Донбасс - точка обнуления, место, где прозвучали самые важные вопросы, и ответы спрятаны там же.
Здесь героиня потеряла семью, дом, работу, иллюзии. здесь она собрала обломки заново и нашла новый смысл. Этот процесс трансформации, перерождения гречкосея в воина можно наблюдать шаг за шагом - и он очень захватывает. Книга навсегда изменила того, кто ее написал, и изменит каждого, кто ее прочитает.
- "I will survive! (Я виживу)", составитель - Елена Полищук
Удивительно интересный сборник рассказов разных авторов. Это произведения о наших ежедневных победах над собой - возможно, совсем незаметных для нас и скрытых от всего мира. Это торжество справедливости, совести, правды, а также ежедневные противостояния самым разнообразным испытаниям судьбы. Читается на одном дыхании.
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