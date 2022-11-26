Когда молятся Иоанну Златоусту, а также что можно и нельзя делать в этот день - узнайте в материале УНИАН.

Память одного из самых важных в православии святых - Иоанна Златоуста - отмечается трижды в году - 26 ноября, 27 сентября и 9 февраля. Христиане молятся святому и просят его о помощи, почитая традиции каждого дня и не нарушая его запретов. УНИАН расскажет, чем известен Иоанн Златоуст и о чем можно ему помолиться.

Ранее мы говорили о том, какой церковный праздник 26 ноября 2022 отмечается, кроме этого.

Чем знаменит Иоанн Златоуст - история

Известно, что святой родился в 347 году в Антиохии, получил хорошее образование, а в 18 лет отправился в Афины, чтобы продолжить обучение. Там он познакомился со Священным Писанием, начал его изучать, а по возвращении домой крестился. После того, как мать юноши скончалась, он ушел в монахи на четыре года.

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Позднее Иоанн Златоуст вернулся в город и стал пресвитером. Основным способом обучения церковным канонам были проповеди - в этом святому не было равных. Он проповедовал так, что люди слушали и внимали, за красноречие его и прозвали Златоустом. Кроме этого он занимался благодетельностью - строил больницы и многие учреждения. Спустя время, Иоанн Златоуст стал архиепископом Константинополя, но не удовлетворил ожиданий императора и был отправлен в ссылку. По пути в заслание он скончался, а мощи святого находятся в соборе святого Георгия в Стамбуле.

Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста - главные запреты

В день памяти святого категорически не рекомендуется:

ссориться, злиться и осуждать других людей;

работать по дому и физически перетруждаться;

зажигать огонь - можете обжечься;

одалживать деньги или самому брать их;

стричь волосы и совершать крупные покупки.

Взамен этим запретам, православная церковь разрешает подавать милостыню, отправляться в путешествия и заниматься благотворительностью. Священники говорят, что 26 ноября - хороший день для паломничества и обращения к Господу.

О чем и когда молятся Иоанну Златоусту - действенные молитвы

Утром 26 ноября православные верующие могут попросить у святого исполнения любых желаний, помощи в делах или защиты от недругов. Сделать это можно с помощью сильных молитв.

Тропарь

Уст твоих, яко же светлость огня возсиявши, благодать вселенную просвети: несребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа, но, твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим

Молитва о помощи

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты еси отроком - послушания образ, юным - целомудрия светило, мужем - трудолюбия наставник, старым - незлобия учитель, иноком - воздержания правило, молящимся - вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим - ума просветитель, витиям доброглаголивым - слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим - милосердия звезда, начальствующим - правления мудраго образ, правды ревнителем - дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым - терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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