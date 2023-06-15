Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, приметы этого дня и главные запреты.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают верующие, что можно и чего не следует делать 15 июня - рассказываем в материале.

Память Киево-Братской иконы Божией Матери и святителя Никифора почитают 15 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, их будут вспоминать 2 июня.

Церковный праздник сегодня, 15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери (1654)

Чудотворная Киево-Братская икона Божией Матери изначально находилась в Борисоглебской церкви в городе Вышгороде (Киевская область). В 1654 году произошло чудесное явление этой иконы. В 1662 году храм был разрушен, но икону удалось спасти - ее пустили по Днепру, а мощи святых Бориса и Глеба скрыли под спудом. Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве - ее с почестями занесли в Братский монастырь, где она оставалась долгое время. В 1919 году монастырь закрыли, а икона считалась утерянной.

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Позже сотрудники Национального художественного музея Украины обнаружили, что в 1926 году ее список (начала XVIII века) передали в музей на территории Киево-Печерской лавры. Сейчас он находится в Национальном художественном музее Украины.

Церковный праздник сегодня, 15 июня - день памяти святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского

Никифор родился в Константинополе во второй половине VIII века. Воспитывался он в христианской вере, получил хорошее образование, изучал Священное Писание и читал духовные книги.

В период правления императора Льва IV Никифор получил звание царского советника, но продолжал вести строгую и добродетельную жизнь, а также ревностно защищал почитание святых икон. На VII Вселенском Соборе, где осудили иконоборческую ересь, Никифор от имени императора выступил в защиту православия. После он оставил свою должность при дворе и поселился при Босфоре в уединении - там Никифор основал монастырь и сам принял иноческий постриг.

Во времена правления императора Никифора I святого избрали патриархом. Но во времена императора Льва V Армянина, приверженца ереси, патриарха отлучили от Церкви. Сначала святого Никифора отправили в ссылку в монастырь в Хрисополь, а после на остров Проконнис в Мраморном море. Так в изгнании и умер святой. Его нетленные мощи сейчас находятся в соборной церкви Святой Софии в Константинополе.

Какой сегодня праздник - народные приметы 15 июня

Приметы этого дня говорят о погоде, а также о том, каким будет урожай:

утром душно - будет ненастье;

ночью слышно пение соловья - установится солнечная погода;

дождь пошел - к плохому урожаю зерновых;

вороны шумят - будет похолодание или дождь.

В народе этот день прозвали Никифор Дубодер - наши предки в это время заготавливали дубовую кору.

Что нельзя делать на церковный праздник 14 июня

В этот день есть несколько запретов:

сегодня ни в коем случае нельзя ссориться - если начать конфликт, то он надолго затянется;

не советуют ходить на кладбище - есть риск принести с собой оттуда негатив;

не следует купаться в водоемах - по приметам, русалки в это время "охотятся" на людей.

Также во время Петрова поста не следует нарушать его правил.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 15 июня

У Киево-Братской иконы Божией Матери просят укрепить в вере, даровать любовь и защиты от врагов. Иконе 15 июня поощряется любая работа, в том числе и тяжелая. Если затеяли уборку в доме, то лучше ограничиться только влажной - можно вымести достаток из дома.

Продолжается Петров пост - тем, кто постится, сегодня разрешается есть горячую пищу с маслом и рыбу. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

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