8 мая - 128-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 237 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 8 мая 2021

В этот день в мире отмечаются первый День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, День рождения напитка «Кока-Кола», Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирный день осла, Ночь предопределения и могущества, Всемирный день танца живота, Всемирный день борьбы против рака яичников, День Белого Лотоса, Всемирный день мигрирующих птиц, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день тонизирующего вина «Бакфаст».

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаВ Украине - День памяти и примирения, в Норвегии - День ветеранов, Ночь женщин, в Южной Корее - День родителей, в США - День Трумэна, День поезда, День готовности животных к стихийным бедствиям, День стрельбы из лука, День «Дайте кому-нибудь кекс», День индейцев, День «Поздний завтрак на обед», День няни, День матери-океана, День собачьей мамы, День кокосового кремового пирога, День «Выпей Колу», День без носков, День стремления к устранению голода, в Бельгии - День ириса, в Нидерландах - День велосипедиста, в Монголии - День посадки деревьев, в Нидерландах - День мельника, в Туркменистане - День поминовения национальных героев, в Британии - Уик-энд мельниц, День флоры, в Армении - День «Еркрапа», в Мексике - День Мигеля Идальго.

Памятные даты 8 мая, годовщины и события

В этот день в 1541 году испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.

В 1794 году по обвинению в коррупции был казнен французский ученый, «отец» современной химии Антуан Лавуазье.

В 1886 году впервые была произведена Coca-Сola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

В 1898 году завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Локама на шлюпке «Спрэй».

В 1902 году произошло извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

В 1945 году в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В 1950 году обложку нового номера французского журнала для женщин «Elle» украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо. Она являлась одним из секс-символов 1950-1960-х годов. Сейчас этой французской киноактрисе, певице, фотомодели и писательнице 86 лет. С начала 1970-х - она является активисткой движения за права животных, основательницей и главой фонда защиты животных «Фонд Бриджит Бардо».

В 1962 году в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

В 2003 году произошел трагический случай с военно-транспортным самолетом «Ил-76» в Конго, перевозившим конголезских военных. Из-за открывшегося грузового люка на высоте 2200 метров более 120 человек оказались за бортом судна.

В 2004 году немецкой полицией был арестован 18-летний создатель компьютерного вируса Sasser.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 мая чтит память апостола от 70-ти Марка Александрийского, евангелиста, епископа. Другие названия праздника - «Марков день», «Птичье голодание», а еще «Марк Ключник» - так в народе называли святого за то, что, по поверью, он владеет ключами от дождей. Считалось, что с этого дня на небе появляется радуга.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеМайские выходные 2021: сколько дней отдыха будет в Украине на День победыНельзя думать о цене, нужно покупать совершенно все, что хочется и ни в чем себе не отказывать - тогда деньги будут течь рекой. Нельзя вмешиваться в чужие дела – свои пойдут наперекосяк. Влюбленным не стоит строить планы на будущее.

Приметы на 8 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясный день – к хорошему урожаю;

- день теплый - летом будет жарким;

- дождь - будет мало меда.

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Автор: Нана Черная