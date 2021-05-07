7 мая - 127-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 238 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 7 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день сирот СПИДа, Международный день тубы, Международный день белого вина «Совиньон Блан».

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаВ США - День туризма, День «Будь лучшим», День космоса, День героев школьных обедов, День «Без штанов», День коктейля «Космополитен», День жаркого с бараньей ногой, в Шотландии - День весны, во Франции - Праздник попугая, в Беларуси - День работников радио, телевидения и связи, в Казахстане - День защитника Отечества, в Португалии - День «Человека Моря», в Канаде - День психического здоровья детей и молодежи, в Кыргызстане, Таджикистане - День работника связи, в Литве - День возрождения печати, языка и книги, в Таиланде - Фестиваль ракет, в Австралии - День секретаря, в Индии - Праздник «Варутхини Экадаши».

Памятные даты 7 мая, годовщины и события

В 1663 году в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен на своем нынешнем месте на Друри-лейн. Ныне это старейший театр Англии.

В 1887 году американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13 500 миль и пробыв в пути более трех лет.

В 1927 году была основана бразильская авиакомпания VARIG - крупнейшая на сегодняшний день в Латинской Америке.

В 1941 году легендарный джазовый оркестр Гленна Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий «Chattanooga Choo Choo». После гибели в авиакатастрофе Миллера в 1944 году оркестр носит его имя и существует по сей день. К слову, след самолета затерялся где-то над Ла-Маншем. Ни тело Миллера, ни остатки лайнера не были найдены. В 1999 году появилась версия, что самолет, на котором Гленн Миллер летел во Францию, стал жертвой бомб, сброшенных в Ла-Манш эскадрильей британских ВВС.

В 1946 году в Токио была основана компания «Токио цусин когё» («Токийская компания телесвязи»), впоследствии «Сони».

В 1954 году США, Франция и Англия ответили отказом на предложение СССР войти в состав НАТО.

В 1956 году министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убежден в его вреде.

В 1997 году компания Intel официально представила микропроцессор Pentium II.

В 1997 году на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 мая чтит память святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и еще 40. Другие названия праздника - «Евсей», «Евсей - овсы отсей», «Елизавета чудотворица», «Савва». Святая Елизавета помогала от тяжести избавиться, а крестьяне в этот день сеяли овес.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя собирать травы - они не будут лечебными. Нельзя ругаться, пить алкоголь, сажать и сеять.

Приметы на 7 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- золотой закат – в ближайшие дни осадков не будет;

- на березе цвет – скоро появятся крылатые муравьи;

- полетел пух с ивы и лозы – пора сеять овес.

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Автор: Нана Черная