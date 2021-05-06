6 мая - 126-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 239 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 6 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день против диеты, Всемирный день пароля.

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Памятные даты 6 мая, годовщины и события

В 1626 году 6 мая голландский колонист Петер Минейт приобрел у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов. В 1664 году власть перешла к англичанам, которые создали из поселений острова город Нью-Йорк.

В 1833 году в США был произведен первый стальной плуг.

В 1872 году в Англии был учрежден футбольный Кубок.

В 1902 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе было застигнуто циклоном близ Рангуна и потерпело крушение судно «Каморта» под флагом Великобритании; число погибших составило 655 человек.

В 1950 году знаменитая в будущем американская актриса, а на то время 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем еще семь раз повторить все снова.

6 мая в 1986 году, спустя 10 дней после крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, СССР официально объявил об аварии на Чернобыльской АЭС. Да и как бы не пытались Советы, но скрыть произошедшее было невозможно. Радиоактивное заражение охватило не только Украину, Беларусь и Россию, но и большую часть Европы – вплоть до Италии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических зонах, Норвегии, Финляндии и Швеции.

В 1994 году королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш (о его строительстве говорили еще в 19 веке). В целом, на строительство евротоннеля, как его еще называют, было затрачено около 10 миллиардов фунтов, причем проектная стоимость была превышена на 80 процентов. По мнению экспертов, срок его окупаемости может превысить 1000 лет. Протяженность тоннеля под Ла-Маншем - 51 км, из которых 39 проходят непосредственно под проливом. Автомобильный транспорт преодолевает тоннель в вагонах специальных поездов Eurotunnel Shuttle. При этом водители и пассажиры авто не покидают своих транспортных средств. Процедура погрузки машин в вагон занимает не более восьми минут. Поезда находятся в тоннеле от 20 до 35 минут, весь путь занимает 2 часа 15 минут. Кстати, тоннель под Ла-Маншем не является самым протяженным железнодорожным тоннелем - лишь третье место. Второе место у японского тоннеля «Сэйкан», соединяющего острова Хонсю и Хоккайдо, длина которого 53,85 км. А самым длинным в мире является Готардский железнодорожный тоннель в швейцарских Альпах - 57 км.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 мая чтит память святого Георгия Победоносца, который считается покровителем воинов. В народе святого называли Юрием. В этот день именины празднуют все мужчины, которые носят это имя. Еще с этого дня начинались активные полевые работы. Кроме того, особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Утром нужно выйти на луг и покататься по траве. Считалось, что это придаст сил и здоровья.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит устраивать бурные гуляния.

Приметы на 6 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза - лето будет дождливым;

- много жуков – к хорошему урожаю;

- комары в стаи сбиваются – к потеплению.

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Автор: Нана Черная