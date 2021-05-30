Какой праздник 30 мая 2021
В этот день в мире отмечаются Международный день феминизма, Международный день близнецов, День памяти Жанны д’Арк, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, Всемирный день евангелизма.
В Украине - День Киева, День химика, в Перу - День картофеля, в США - День мятного джулепа, День креативности, День «В моем ведре дырка», День поливания цветов, в Никарагуа, во Франции, в Швеции, Алжире, Марокко, Тунисе, Доминикане - День матери, в Венесуэле, Гондурасе - День посадки деревьев, в Испании - День Канарских островов, в Венгрии - День детей, в Польше - День приемных родителей, в Туркменистане - Праздник туркменского ковра, в Малайзии - Праздник урожая, в Таиланде - День короля Прачадипока, в Пуэрто-Рико - День памяти жертв теракта в аэропорту Лод, в Хорватии - День образования государства.
Памятные даты 30 мая, годовщины и события
В 1431 году в Руане была сожжена Жанна д’Арк. 30 мая католической церковью отмечается День святой Жанны д’Арк. Она считается покровительницей военных и Франции. В 1920 году официальным указом Папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков.
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В 1631 году состоялся выход в свет La Gazette - первой французской газеты. Ее издателем стал дворянин Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход. Кстати, Ренодо придумал необычайно важное нововведение – в газете на платной основе размещали частные объявление, то есть рекламу.
В 1879 году американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден». На сегодня это место проведения международных соревнований по нескольким видам спорта и домашняя арена для команд НХЛ и НБА.
В 1896 году в Нью-Йорке официально было зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.
В 1900 году на Всемирной выставке в Париже датский инженер Вальдемар Поульсен представил изобретенный им прибор - телеграфон. По сути, это была магнитная лента для звукозаписи.
В 1908 году состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей. С площадок лондонского Харлингэм-клуба в небо поднялось 30 аэростатов, представлявших пять европейских стран.
В 1953 году в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК - двойную спираль.
В 1959 году на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.
В 2003 году аналитическая компания IDC, занимающаяся исследованием рынков технологической продукции, сообщила, что по итогам I квартала первое место на мировом рынке серверов заняла компьютерная компания Hewlett-Packard (HPQ).
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 30 мая чтит память преподобной Евфросинии (Евдокии). Другие названия праздника - «Евдокия», «Евфросинья», «Ондрон с дождем», «Звездочет». Евдокию считали заступницей от засух. Название «Свистунья» праздник получил из-за ветров, которые гудят в этот период.
Что сегодня нельзя делать
Нужно быть очень осторожными. Не следует ходить в лес, парки. Вечером лучше вообще не выходить из дома.
Приметы на 30 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- какая сегодня погода – таким будет лето;
- прохладно – летом будут грады;
- день дождливый - летом будет много осадков;
- на яблоне, рябине и сирени много цвета – в ближайшие дни будет хорошая рыбалка.
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