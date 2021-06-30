30 июня в православном календаре известен, как "‎День Мануйло"‎ и, согласно поверьям, это самый опасный день в году

Мануил, Савелий и Исмаил - родные братья, которые происходили из знатного персидского рода. Отец их был язычником, а мать - христианкой, которая воспитывала сыновей, веруя во Христа Спасителя. Повзрослев, братья пошли на военную службу. В качестве послов персидского царя Аламундара они были посланы для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником (361-З63). Юлиан принял их радушно, но после того, как братья отказались участвовать в языческом жертвоприношении, их бросили в темницу, как преступников.

Читайте такжеНачался Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням, что можно и нельзя естьИмператор пытался склонить их к своей вере, а братья отвечали, что прибыли к нему говорить о государственных делах, а не о богах. Видя твердость веры святых братьев, император велел подвергнуть их жестоким мукам. Святых мучеников подвесили, пригвоздив руки и ноги к дереву, в головы вонзили гвозди, а под ногти рук и ног вбили острые спицы. Во время истязаний святые воины, как бы не чувствуя мучений, славили Бога и молились. Наконец, святым мученикам отсекли головы мечами. В момент сожжения тел земля разверзлась и приняла мучеников в свои недры. Через два дня, после усердной молитвы христиан, земля возвратила тела святых братьев, от которых исходило благоухание.

Приметы 30 июня - народные поверья

Яркая зарница или гроза - к богатому урожаю;

Вечерняя радуга - к хорошей погоде на следующий день;

Багряный закат - ожидайте ветра и ненастья;

Дождевые черви вылезают на поверхность - к осадкам.

Праздник 30 июня - что нельзя делать

Не выходите лишний раз из дома без особой необходимости;

Не купайтесь в открытых водоемах;

Ничего ни у кого не одалживайте, особенно вещи, что связаны с огнем;

Не убирайте дома, иначе привлечете нищету;

Не ссорьтесь и не жалуйтесь на судьбу.

Наши предки верили, что в «‎День Мануйло»‎ всякая нечисть хочет нанести вред человеку. В старину православные варили яйца на костре у берега реки - тогда куры неслись лучше. Сейчас можно просто приготовить себе омлет или яичницу, чтобы привлечь в дом достаток и благополучие.

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Автор: Кристина Кащавцева