3 мая - 123-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 242 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 3 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день хватания за грудь, Международный день молчания, Международный день Солнца, День рождения «спама», Всемирный день свободы печати, День тюркизма.

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Памятные даты 3 мая, годовщины и события

В 1494 году испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. А в 1906 году на рынок была выпущена ручка EMBLEM с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий направления B-to-B (предназначенных для корпоративных рынков).

3 мая 1908 года в 25 км от Бейрута (Ливан), на вершине 600-метрового холма Харисса, была установлена огромная белоснежная скульптура Девы Марии, обычно именуемая Ливанской Богоматерью, или Пресвятой Девой Харисской. Статуя высотой 8,5 метра была отлита из бронзы во Франции и весит более 10 тонн. Установлена она была на оригинальном пьедестале спиралевидной формы, который выглядит как уменьшенная копия известного древнего минарета аль-Мальвия в иракской Самарре. Скульптура пользуется большим успехом у туристов. К вершине холма проложена канатная дорога, по которой их доставляют. На холме Харриса расположено несколько десятков монастырей и церквей. Ливанская богоматерь в Харрисе – священное место паломничества христиан Ближнего Востока.

В 1937 году роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию.

В 1960 году вступило в силу Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли.

3 мая 1978 года считается Днем рождения спама – головной боли хозяев электронных почтовых ящиков. В этот день было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. И хотя спам – навязчивая реклама, рассылаемая абонентам без их разрешения, появился почти сорок лет назад, однако лишь в 1990-е годы, в эпоху массового распространения интернета, мир узнал истинный масштаб «стихийного бедствия», в которое превратился спам. Такое название «электронному мусору» дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала 3 мая 1978 года компания DEC – уже не существующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры.

В 1966 году лондонская газета «Таймс» начала выходить в новом формате - с новостями на первой странице.

В 1999 году разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 мая чтит память преподобного Феодора Трихина. По традиции, люди в этот день должны навестить своих умерших родственников на кладбищах. Другие названия праздника - «Феодор», «Федор Неводник», «Окликание родителей», «Родовые угорья», «Печной праздник».

Что сегодня нельзя делать

Главный запрет - нельзя ловить рыбу. Еще нельзя ссориться. Не рекомендуется планировать важные дела, назначать свадьбы и крестины. Если кто-то ослушивался и радовался, к нему приходили беды и несчастья.

Приметы на 3 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза с молнией - погода будет ясной;

- появились первоцветы – весна будет теплой;

- маргаритки наклонились к земле - к дождям и ненастной погоде.

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Автор: Нана Черная