29 мая - 149-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 216 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 29 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день миротворцев ООН, Всемирный день здорового пищеварения, День альпинистов (дата покорения Эвереста в 1953 году).

В Украине - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, День топографической службы ВСУ, в Германии - Праздник клубники, в США - День государственности штата Висконсин, День государственности штата Род-Айленд, День Джулии Пьерпонт, День «Положите подушку на холодильник», День бисквита, День петуха с вином, День «Узнайте о компостировании отходов», День скрепки, в Индонезии - День пожилых людей, в Канаде - День «Считай каждый киловатт», в Доминикане - День матери, в Британии - День чернильного орешка, в Венесуэле - День почитания старшего поколения, в Швеции - День ветеранов, в Кыргызстане - День вооруженных сил, в Испании - День вооруженных сил, в Турции - День взятия Стамбула, в Аргентине - День армии, в Туркменистане - День работников органов внутренних дел, в Германии - День Японии в Дюссельдорфе, в Польше - День ветеранов военной службы за рубежом.

Памятные даты 29 мая, годовщины и события

В 1660 году произошла Реставрация правления Стюартов в Англии. Карл II в день своего тридцатилетия триумфально вернулся в Лондон и был провозглашен королем.

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаВ 1802 году физик и основоположник электрометаллургии академик В.Петров открыл явление электрической дуги.

В 1825 году в кафедральном соборе Реймса в последний раз прошла церемония коронации короля Франции.

В 1832 году в Канаде официально был открыт канал Ридо, соединяющий реку Оттава с озером Онтарио.

В 1900 году американская компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Слово «эскалатор» использовалось компанией «Отис» как торговая марка до начала 1950-х годов, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Свое широкое применение во многих городах мира эскалаторы нашли на станциях метрополитена, в крупных торговых центрах, на вокзалах, аэропортах, в подземных переходах, на промышленных производствах. В основном эскалаторы выпускаются двух видов: тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые можно встретить в метро, в торговых комплексах, на вокзалах. К ним всегда имеется свободный доступ.

В 1910 году состоялось состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 тысяч долларов.

В 1911 году Верховный суд США постановил искусственно разделить крупнейшую в Америке табачную компанию «Американ Тобакко», признанную монополией.

В 1919 году наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

В 1922 году Верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, поэтому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

В 1953 году в этот день состоялось первое восхождение на Эверест новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпа Норгея Тенцинга - 8848 метров над уровнем моря. Джомолунгма – «Мать - богиня мира» – так называют ее жители Тибета, «Властелин мира» - так ее называют непальцы. Это – гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт тринадцати неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев и водрузили там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через четыре дня – 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы Второй. Королева удостоила Хиллари рыцарского звания и титула «сэр». Шерп Тэнцинг Норгей, который не был гражданином британского Содружества, получил от королевы медаль. Эдмунд Хиллари посвятил много лет своей жизни работе с шерпами в Непале, а в 2003 году, когда мир праздновал 50-летие покорения Эвереста, новозеландец был удостоен звания почетного гражданина Непала.

В 1959 году Верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.

В 1965 году был основан Донецкий национальный университет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 мая чтит память преподобного Феодора Освященного, игумена. Другие названия праздника - «Федор», «Житник». Житником день назвали, так в это время сеяли хлебные злаки ячменя, пшеницы, ржи и овса.

Что сегодня нельзя делать

День - несчастливый. Лучше не назначать новые начинания. Еще нельзя работать на поле и в огороде после полудня.

Приметы на 29 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гром - к хорошему урожаю зерновых;

- зацвела рябина - к теплому лету и хорошей рыбалке;

- появились кувшинки - холодов больше не будет;

- после дождя нет бабочек - к ненастью.

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Автор: Нана Черная