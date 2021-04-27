27 апреля - 117-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 248 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 27 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения «памперсов», Всемирный день графического дизайна, День святой Зиты - покровительницы официантов, лакеев и домработниц, Всемирный день тапира.

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Памятные даты 27 апреля, годовщины и события

В 1521 году на Филиппинах аборигены убили португальского и испанского мореплавателя Фернана Магеллана. Магеллан имел титул аделантадо. Командовал экспедицией, совершившей первое известное кругосветное путешествие. Открыл пролив, позже названный его именем, став первым европейцем, проследовавшим по морю из Атлантического океана в Тихий.

В 1667 году уже давно ослепший английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом же году и ставшую лучшей в его творчестве поэму «Потерянный рай».

В 1828 году был открыт Лондонский зоосад. На сегодня это старейший среди всех публичных зоопарков мира. Он не самый крупный по площади, но обладает внушительной коллекцией животных, насчитывающей 700 видов и более 16000 особей. Интересно, что вначале зоопарк предназначался исключительно для научных исследований Лондонского Зоологического общества и был закрыт для публики. Однако расширяющаяся коллекция редких видов, многие из которых тогда еще не были широко известны, побудила основателей открыть зоопарк для просмотра в 1847 году.

В 1865 году на реке Миссисипи близ Мемфиса вследствие взрыва парового котла затонул колесный пароход «Султанша», который вез на север освобожденных пленных солдат северян. Погибли 1653 человека, спасся в катастрофе 741 человек. Более семидесяти скончались чуть позже. Это кораблекрушение по сей день удерживает печальный рекорд по числу жертв на речном транспорте и является крупнейшим кораблекрушением в истории человечества.

В 1961 году Сьерра-Леоне получило независимость от Великобритании.

В 1965 году в США были запатентованы первые одноразовые подгузники - «памперсы». Их создателем является Виктор Миллз - американский химик, ведущий технолог компании «Procter&Gamble» и по совместительству дедушка троих маленьких внуков. История создания памперсов следующая: Миллзу как-то пришлось присматривать за своими внуками. Столкнувшись с массой неудобств, связанных со сменой пеленок, он решил создать одноразовый подгузник из материала, хорошо впитывающего жидкость и не стесняющего движений ребенка, который можно поменять быстро и без сложностей, а потом просто выбросить. Первые модели Миллз испытал на собственных внуках. Первый промышленно выпущенный подгузник назвали «Pampers» - от английского слова «pamper» - «баловать» или «лелеять», «изнеживать».

В 1975 году в гонке Формулы-1 зачетные очки впервые набрала женщина.

В 1986 году началась эвакуация населения Припяти вследствие Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были вывезены все 40 тысяч его жителей.

27 апреля 2005 года совершил первый полет широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский авиалайнер Airbus А380.

Какой сегодня церковный праздник

27 апреля - Великий вторник Страстной недели Великого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

Православная церковь 27 апреля также чтит память святителя Мартина. В народе день назвали Мартын Лисогон, «Вороний праздник». Этот день является удачным для смотрин и сватовства.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя сидеть дома, лучше сходить на природу. Все сделанные сегодня покупки прослужат долго.

Приметы на 27 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- громко каркают вороны - к неприятностям и плохой погоде;

- вороны купаются – к ненастью.

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Автор: Нана Черная